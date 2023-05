Es interesante observar como el futbol refleja mucho de lo que esta pasando con la sociedad. Solo vea un poco de lo que sucede en las tribunas y se dará cuenta de lo que le digo.

La Liga en España cambia su letrerito

Desde que comenzó la guerra de Rusia y Ucrania en La Liga tenían una bandera de Ucrania y un mensaje apoyando a los ucranianos en la guerra que tienen en contra de los rusos. La ultima jornada, después de lo lamentable que fueron los gritos que se oyeron en el Estadio Mestalla, el mensaje a cambiado a Unidos contra el racismo.

Muchos se preguntarán, ¿en España son racistas? Yo creo que son más racistas en las provincias menos desarrolladas. Madrid o Barcelona son ciudades bastante cosmopolitas donde ver gente que no es blanca es bastante normal. La gente no se vuelve loca con los morenos o mas que morenos, es normal y la vida sigue.

En el sur de España donde todavía les queda el triste recuerdo de la invasión árabe de mas de 600 años, parece que el color moreno no es el favorito y si son negros peor. La afición de Valencia, como otras aficiones de otras ciudades, se volcó en gritos de “mono” contra un jugador del Real Madrid en algo que refleja enormemente el sentimiento de una buena parte de la ciudad. No todos, pero si los mas gritones, hicieron ruidos de orangután cuando el jugador del Real Madrid tenia el balón. He escuchado gente que se justifica diciendo que decían tonto en lugar de mono, pero bueno, si usted lo escucho se entiende perfecto el insulto racista.

Mucha gente cree que por ser europeos son mas avanzados en cuestiones de igualdad y ese tipo de cuestiones, pero vemos que no es así. La gente sigue siendo racista y en La Liga no tienen un castigo justo. Expulsaron al jugador del Madrid, al parecer encontraron a los supuestos racistas, pero no han ido mas allá. Que tal si ese tipo de insultos le costara algunos puntos de la tabla a los equipos locales. Con un castigo como ese, el Valencia se hubiera ido a segunda, pero a La Liga y a la FIFA les da miedo.

Increíble que se puedan meter con el color de la piel y no soporten cuando se manifiestan gritos “dizque” homofóbicos en las tribunas. Frio, mucho frio en la FIFA.

La violencia en Guadalajara

Mire que los Tigres no son mi equipo favorito ni mucho menos, pero eso de la agresión que sufrió el equipo antes de llegar al estadio esta fuera de lugar.

En toda la republica se quejan del apasionamiento que hay en el norte de México con los equipos de futbol, pero esa pasión no llega al punto de pensar en hacerle daño físico al equipo rival. Ese tipo de agresión debería de llevar a varios a la cárcel y ha tener un veto de la cancha del Guadalajara, pero igualmente a la Liga MX le da frio hacer algo contundente.

Imagine, si al equipo con todo y escolta lo agarraron a pedradas, a los aficionados les fue peor. Un amigo que fue al Estadio Akron dice que lo agarraron a tubazos pero que aun así aguantó porque los Tigres quedaron campeones. También hay que ver en muchos videos publicados en redes como la afición de Chivas agredió a la de Tigres. Entiendo que la afición de Tigres no es como una blanca palomita pero los problemáticos son los menos y seguramente los debieran de tener identificados y vetados para entrar a cualquier estadio de futbol del país, si es que usaron el famoso Fan ID.

El Estadio Akron será mundialista y la seguridad en el recinto esta muy lejana de la que hay en otros estadios. Solo hay que ver como un aficionado de Chivas escaló hacia uno de los palcos para agredir a unos aficionados de Tigres. ¿Habrá castigo? No creo, se harán de la vista gorda.

Los insultos de Fulgencio

No se de donde hay tanto odio guardado hacia el equipo rival y quien lo provoca. No puede ser que ganes el campeonato y de lo único que te acuerdes es del rival, al que ya eliminaste, y se lo cantes como lo hizo Fulgencio.

No vale la pena repetir lo que dijo, pero imagine a un derechairo insultando a un chairo o viceversa. A quien se le ocurre seguir buscando el insulto cuando ya ganaron el campeonato.

Lo que debería de hacer Fulgencio es hacerse responsable de varias cosas legales que trae pendientes y que en otros casos la ley ya hubiera hecho la reducción de sueldo correspondiente y obligatoria para mantener a sus hijos. ¿Será que la nomina de los jugadores se maneja de manera diferente? No lo se.

Ejemplos hay muchos

Parece que vivimos en una sociedad que entiende muchas cosas, pero no es así. Cuando la pasión se sale de control, muchas personas muestran sus verdaderos colores y la gran mayoría de las veces no son bonitos.

Esperemos que como sociedad vayamos evolucionando para que este tipo de espectáculos sean divertidos y no una trampa de violencia. Créame que tengo ganas de llevar a mis hijos al futbol, pero tendría que escoger partidos específicos donde la gente no se vuelva loca y eso no esta tan padre, ¿no cree?