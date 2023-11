Fiel a la tradición de mujeres con poder que llevó a las primeras a ocupar gubernaturas como a Beatriz Paredes en Tlaxcala, el PRI de la ciudad de México en boca de su presidente, Israel Betanzos Cortés, ha aclarado ante la alianza del Frente Amplio por México que no hay imposición de un hombre ni de un candidato con nombre y apellidos para encabezar la candidatura rumbo a la jefatura de Gobierno capitalino.

Después de que el Partido Acción Nacional intentara influir en la percepción con un desafortunado resbalón de Marko Cortés asegurando que el Frente competirá en la Ciudad de México con un hombre panista, Santiago Taboada, las mujeres aspirantes alzaron la voz denunciando la intentona por excluirlas, sin método democrático, sin proceso interno, sin escuchar y prácticamente, sin considerarlas.

Cynthia López Castro, quien aspira a ser candidata del Frente con una trayectoria en el PRI, denunció en Milenio la gravedad de la exclusión y el menosprecio contra todas las aspirantes. López Castro le ha apostado a la causa de la educación, la inclusión y su trabajo como legisladora tuvo un enfoque internacionalista por los derechos fundamentales.

Aunque no sorprende que el panismo, ese falso feminismo cada 8 de marzo, excluyera a las mujeres del PRI, a la propia Lía Limón le jugaron bajo para negarle licencia en el congreso de la ciudad e impedirle competir internamente con reglas limpias. Al menos, 10 diputados locales de la alianza se ausentaron durante la votación de la que más tarde culparían a Morena. Definitivamente no es un partido al que le quede fingir que se posiciona en favor de las mujeres mientras maltrata a las que trabajan desde esa trinchera. Y ni hablar de otras aspirantes como la senadora Kenia López Rabadán o la diputada Margarita Zavala. Mientras tanto, los liderazgos de trabajo se enfrentan también a las imposiciones de Mauricio Tabe, que cerrando las puertas de la alcaldía Miguel Hidalgo a la funcionaria de su gobierno, Alessandra Rojo De la Vega, ahora ha intentado poner sobre la mesa la exclusión de quienes ahí llevan tiempo trabajando, como Sandra Cuevas que busca la reelección y al equipo de la propia diputada federal Cynthia López Castro que ya se ha posicionado al respecto rechazando la intervención.

La sensatez sobre la mesa de negociación en la ciudad se ha logrado gracias a Israel Betanzos Cortés, presidente del PRI capitalino, que desde el primer momento desmintió a Marko Cortés en entrevista con El Heraldo de México, inclinándose por una opción democrática, como definir métodos que permitan reconocer el esfuerzo y competitividad de otros aspirantes, por ejemplo, Adrián Rubalcava, la apuesta del tricolor que además de guardar los mayores positivos en las encuestas, no carga ningún tipo de acusaciones por el Cartel Inmobiliario ni tiene acusaciones de corrupción como algunos del blanquiazul.

Fiel también a su tradición por la participación de las mujeres, Nora Arias, presidenta del PRD ha dejado claro también qué ni será forzosamente hombre ni están fuera las mujeres que han alzado la mano. Es una lástima que en Acción Nacional se hagan pasar por libertarios o demócratas con una intención tan evidente por el dedazo y es aún más triste que enmascaren su tradición conservadora de “feminismo” aprovechando un movimiento al que nunca han sumado. Aunque no ser feminista no tiene nada de malo y forma parte del abanico de posturas en democracia, simular que son un partido feminista o de izquierda impulsando a Xóchitl Gálvez se desmiente con la manera en que protagonizan el proceso en la ciudad de México. Ni hablar de los obstáculos que podrían presentar ante un gobierno de coalición con posturas anti aborto, por decir lo menos. Al menos, sus compañeros de alianza les han contenido y corregido. Esperemos el contenido del Gobierno de Coalición que el PRI ya ha aprobado.

Movimiento Ciudadano representa autoritarismo en Jalisco

Pedro Kumamoto, junto al partido que representa jóvenes y universitarios tapatíos, Futuro y Hagamos, anunciaron que formarán parte de la mega alianza con Morena, PT, Partido Verde encabezada por Claudia Sheinbaum. La lectura del anuncio pasa necesariamente por entender que no todo México es la capital y que más allá de la política nacional, en los estados se definen las alianzas a partir de los contextos locales. Entenderlo de esa manera permite profundizar en la realidad compleja que Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano representan para la entidad que encabeza la incidencia de desaparición forzada. La mega alianza en Jalisco muestra tres cosas muy importantes:

La capacidad de Claudia Sheinbaum para construir acuerdos y ser una opción de madurez política y respuesta ante la tiranía de homicidios, secuestros, desapariciones, indolencia y persecuciones que se viven en Jalisco. A través del diálogo y la conciliación, ha sido la coordinadora de los comités quien puede presumir esta alianza con la que busca devolver tranquilidad a Jalisco.

El final de Movimiento Ciudadano en Jalisco. No basta tener buen marketing y hacerse pasar por progresistas si es que los representantes de un partido encarnan lo peor en una entidad. La alianza no puede entenderse solo como el apoyo a Morena, sino como el profundo rechazo a Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro. Ese que reprime, que permitió el crecimiento y expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, que abandonó a las madres buscadoras mientras condenó a las juventudes de aquella entidad al desempleo, juvenicidio y miedo.

Que un movimiento crece con alianzas y que los objetivos dan claridad para los pasos que deben seguirse en el esfuerzo por alcanzarlos. Kumamoto ha sido un crítico de López Obrador, militarización, ecocidio y muchos de los contenidos programáticos del Morena. Sin embargo, hay claridad en que sacar el alarmismo de Jalisco es todavía más importante que la pureza ideológica anti-AMLO. El reto será el margen de operación que permita a los idealistas construir. Kumamoto busca ser alcalde de Zapopan y ante esta aspiración, Alejandro Puente, regidor por Morena de Zapopan, ha sido claro y contundente: “Quien quiera encabezar Morena en Zapopan tendrá que hacer lo que se hizo -incluso- para la candidatura presidencial: participar en la encuesta.”



POR CIERTO, entre el electorado antiobradorista de Jalisco hay orfandad. Detestan las prácticas de la política nacional pero tampoco pueden vivir en paz por las determinaciones del gobernador que hace apenas unos meses, anunciaba su partida de Movimiento Ciudadano y su abandono de la política. Sin embargo, el oficio de político no es un traje que se ponga o se quite a contentillo, ni siquiera un oficio que se acabe con que termine un cargo. Si Alfaro tiene palabra, de sus coqueteos con el Frente Amplio saldrá una contienda en la que solamente habrá de dos sopas: Alfaristas-PRI-PAN-PRD o Morena-Futuro-Hagamos-PT-Verde. No más.