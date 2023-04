El domingo tuve la oportunidad de ir de nuevo al mejor estadio de todo México, el estadio de los Rayados de Monterrey. Tenía ya varios años de no acudir a ver un juego y el domingo tuve la oportunidad de hacerlo de nuevo.

Un gran amigo me prestó sus abonos para acudir al Gigante de Acero y fui con mi esposa que también le gusta ir al futbol. Antes de ir, pregunté en un grupo de aficionados a los Rayados sobre el FanID, había oído que sería obligatorio tenerlo pero no sabía cuándo empezarían. Me comentaron que ya lo estaban pidiendo pero que sería obligatorio hasta el último juego de la jornada.

Por cualquier cosa hice el procedimiento para tener el Fan ID. Se trata de una identificación digital. Piden una identificación oficial y una “selfie” para asociarla con esos datos. Los pasos son sencillos, escaneas tu identificación después te tomas una selfie y de ahí el sistema genera un QR, que te piden al momento de entrar al estadio, además de tomar una foto con la intención de ver si eres la misma persona que se hizo la selfie. Comprobado esto ya puedes entrar al estadio.

Esta misma tecnología es la que se usará en el Mundial del 2026, seguramente con más tecnología pero es una prueba para ver cómo funciona este sistema.

¿Se pierde el anonimato en el estadio? Sí, ahora el club y la gente que maneja la seguridad del inmueble sabrá quien entro al estadio, por cual puerta y en que sección se sentó aun y cuando vaya con boletos de venta libre o algún abono que les hayan prestado. ¿Es invasión de la privacidad? Yo lo veo más por el lado de la seguridad. Imagine lo que pasó en Querétaro. Si todos los asistentes al estadio hubieran tenido FanID hubieran encontrado a los culpables de los hechos con mucha mayor felicidad.

¿Algunos estadios serán mas seguros que los otros? Sí. No todos los estadios tienen la misma tecnología de seguridad. Sé que en el estadio de Rayados los sistemas de seguridad tienen la capacidad de identificar por medio de las cámaras a las personas que asisten al estadio. Ahora con el FanID se tendría a las personas con datos oficiales para poder encontrarlos en caso de un desmán.

De hecho, el domingo hubo disturbios donde se detuvieron a los inadaptados y se les proceso según la ley que protege a las personas que asisten a eventos públicos. El Club Monterrey presentó un comunicado con las acciones que se tomaron en contra de esos rijosos que son las que corresponden a este tipo de casos. Ahora con el uso del FanID se podrían vetar a estas personas para que no entren a ningún estadio de la LigaMX pues tendrían sus rostros grabados en la aplicación.

Esperemos que ahora que es más complicado escaparse de castigo o ser protegido por otros, los posibles agresores se la piensen antes de hacer un acto ilícito. Bien por la LigaMX y la implementación de estos sistemas de seguridad.

Galimatías

Si usted dice que en México o Argentina se tienen los clásicos mas pasionales tendrían que ver el video que publicó el Real Madrid en sus sitios oficiales como contestación a las declaraciones del presidente del Barcelona Joan Laporta. Laporta desvió la atención de las acusaciones de compra de partidos de los Blaugrana diciendo que si a alguien han ayudado es al Real Madrid, que fue identificado como el “Equipo del Régimen”, refiriéndose a que eran los preferidos del dictador Franco. Con los datos que publica el video de Real Madrid, queda claro que no son el equipo del régimen y si fuesen no son los únicos.

Buena la pelea entre los dos equipos del Clásico de España.