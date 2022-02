El estafador del PRI CDMX

Esteban Ruíz Carballido es un vividor que lleva años estafando a la gente, se presenta como “sobrino de Colosio” y como primo del actual alcalde de Monterrey, y se dice gestor y consultor. El motivo de la presente columna es desenmascarar a quien hoy me entero que lleva años haciendo del fraude y de la estafa su “modus vivendi”.

Siendo una copia barata del “Estafador de Tinder”, Esteban Ruiz Carballido es un vulgar estafador, su manera más común de estafar es la siguiente: con sus conocidos llega haciéndose pasar como gestor y como persona cercana a Mikel Arriola, ofrece trámites y gestiones en COFEPRIS, habiendo quienes de buena fe le pagan por tales trámites o gestiones, ya que parte de su mentira es que puede conseguir algunas licencias legales en dicha dependencia.

Consecuencia de su actuar, ha sido incluso desalojado del departamento en el que vivía con Mariela Vila, después de mucho tiempo de no pagar renta, ha llegado a tal punto el cinismo de Esteban Ruíz que muchas personas defraudadas por él, armaron un “chat” en el que compartimos lo que nos va diciendo, pues siempre el pretexto para regresarte el dinero es que “le van a depositar un cheque” que “el cheque no ha pasado” que “ya te dio de alta en su cuenta pero aún no puede depositarte”, etcétera.

Es así como un grupo de más de diez personas, a diario compartimos la excusa que nos ha puesto cada día, siendo el mismo pretexto el que usa para todos. Entre los que hemos sido estafados por Esteban Ruiz Carballido, nos encontramos en ese grupo, personas a las que les ha “quedado a deber” cantidades que oscilan entre los cinco mil y hasta los trescientos mil pesos a uno de los integrantes del chat.

En lo personal, si hubiera notado señales de alerta o si alguien hubiera expuesto el caso anteriormente pues no hubiera podido estafarme, es por esto que la redacción del presente artículo, tiene como objetivo ponerle un rostro y un nombre a quien se dedica a la estafa y al engaño: ESTEBAN RUIZ CARBALLIDO, que más que un “político” o un “candidato” militante del PRI en la CDMX, es un vulgar ladronzuelo.

Debemos visibilizarlo para que no pueda engañar más gente, el poder que tienen los estafadores, se termina cuando son exhibidos, cuando los “Esteban Ruiz Carballido” de este país ven que nos agrupamos a quienes nos ha robado, que hablamos del tema y que lo exponemos en los medios, ahí es cuando acaba el poder que tienen y ahí es cuando termina su vida de estafas.

Esteban Ruiz Carballido, devuélvenos lo que nos has robado, ponte a trabajar y deja de escudarte en el nombre de COLOSIO, seguramente si es que eres familiar de ellos, deben retorcerse cada vez que escuchan tu nombre, cada vez que saben que nuevamente hiciste de las tuyas.

Yo los invito a que visibilicemos a los bandidos como Esteban Ruiz, para que dejen de estafar y de burlarse de la gente y que “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS” Porque yo AMO A MÉXICO

