Y no, no me refiero al Covid, aunque sí escribiré de esta espantosa pandemia en mi columna del día de hoy.

Nueva y sorprendentemente, sale hoy Hugo López-Gatell de manera sigilosa en el Martes de Pulso de la Salud en la mañanera de nuestro presidente, a decir, casi quedito, como en secreto, que está aumentando el número de contagios por Covid, así como las hospitalizaciones y defunciones por lo mismo.

Un subsecretario de salud que sale a dar, no la cara, sino la ineptitud y el descrédito, porque prácticamente ni qué decir del secretario de Salud que esté o no esté en las mañaneras, francamente da lo mismo.

Es más, yo creo ni siquiera Obrador ya le permite participar en la mañanera, porque cada vez se le entiende menos.

Creo yo que para muchos mexicanos, el doctor Hugo López-Gatell se ha vuelto en el enemigo público... O al parecer a él no le importa ser aliado de los mexicanos sino del presidente .

Ya todos sabemos de lo mal que ha manejado la pandemia, de las mil y uno maneras que ha tenido para restarle gravedad e importancia a él Covid .

Conocemos ya de sus comentarios ruines y burlescos como el de que el presidente tenía la fuerza del pueblo y por eso no se contagiaba y tantos otros dichos y burlas y risas que de recordarlos me llenan de ira.

A veces, de verdad que hasta siento más benévolo al propio Covid que al inepto subsecretario de salud .

Me impresiona que aún siga ahí, que no lo haya removido el presidente… Ahí paradito con la voz queda y con cara de niñito regañado diciendo hoy que las cosas con el Covid van a la alza, pero que la cosa es “leve”.

Yo al menos lo vi como asustado.

Y es que uno ya no confía en él. No se sabe si lo que dice está modificado o censurado por órdenes del presidente para no causar pánico y porque, claro, se sabe, que el presidente ha creído siempre que el tema del Covid también se ha utilizado para golpearlo políticamente hablando.

O quizá de veras no debemos de preocuparnos tanto.

Pero cuando Hugo López-Gatell dice que la cosa está “leve” entonces es muy preocupante.

Han circulado en redes sociales imágenes de los crematorios en China colapsados pero no se tiene certeza que esto sea así por el COVID o de donde surjan esas imágenes .

Y bueno, no perdamos de vista que este 2023 ya huele a campañas electorales. Entonces, el tema del Covid puede casi no ser tocado por Obrador y compañía.

Porque en plenas épocas de campañas electorales lo que los políticos necesitan (de cualquier partido) es justamente eso: hacer campañas presenciales, mítines, reflectores y giras, todo aquello que rompe con los protocolos de sanidad.

Así que de verdad será complicado tener certeza de hasta donde el “la cosa está leve” de Gatell sea así o sea un encubrimiento de algo más grave.

Porque ya no se sabe quién es peor: Si el virus o un subsecretario de salud que te asegura que el virus nuevamente está contagiando a muchas personas pero que la cosa es calmada.

Mientras tanto, creo debemos de nuevo tomar cuidados y precauciones, yo diría que más vale.

O ¿ustedes qué opinan?

Es cuanto.