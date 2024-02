Siempre me he considerado apartidista y creo que lo sigo siendo. Al momento de votar tengo hecha la decisión con antelación. En estos próximos tiempos electorales los que me han hecho pensar en cambiar mi decisión de voto no son los candidatos sino los promotores de un partido y “antis” del otro. En la boleta solo hay dos opciones, aunque se presenten tres candidatos tenemos que ser realistas pues solo las dos mujeres son las que tienen oportunidad de ganar.

En las pláticas sobre política en la cercanía de los tiempos electorales me ha tocado más estar con gente que piensa votar por Fuerza y Corazón por México que por Morena y anexas. En estas pláticas he oído una cantidad de cosas que me han hecho pensar sobre el voto a favor de la candidata Gálvez. Que si Dos Bocas ha sido una falacia, que si el AIFA “se cae a pedazos”, que si la violencia, que si el dólar.

Le podría decir que muchas de las personas de esos grupos en alguna ocasión dijeron que se irían a vivir a otro país si ganaba AMLO y siguen viviendo en México. Y mire que la gran mayoría de estas personas tienen la posibilidad de vivir fuera ya sea por negocios, dobles nacionalidades, o simplemente porque tienen como vivir fuera.

Muchas de estas personas no salen de México porque perderían muchas de las comodidades que tienen viviendo en el país. La casita en Valle de Bravo o el ranchito en Montemorelos. La capacidad de tener ayuda doméstica a costo de regalo sin tener que pagar las obligaciones mínimas de cualquier empleador, como es el seguro social. La posibilidad de comprar “ese terrenito” en la playa o la montaña.

No se como pensarían que sería la vida si no estuviera López Obrador de presidente. Muchos que son muy ricos, se han hecho más ricos y una no despreciable cantidad de gente tiene más oportunidades que antes.

Toda esa gente anti AMLO con los que me ha tocado convivir viven la buena vida y tienen una constante queja pues creen que con otro tipo de régimen podrían vivir mejor. La verdad no lo entiendo.

Esta gente no forma parte de los que han batallado para conseguir medicinas o servicios de salud. Tampoco son los que viven constantemente la inseguridad que es imposible negar que existe. ¿Cómo cambiaría el nivel de vida de los anti AMLO ahora? Que alguien me explique. Mire que el mismísimo Loret de Mola junto con Brozo tal vez no tendrían el trabajo que tienen actualmente si López Obrador no fuera el presidente de México.

Las razones que tienen para no votar por la continuación de la 4T no han sido suficientes como para mover el número que tienen en las encuestas y creo que los que son anti AMLO provocan que la gente indecisa piense en votar por Morena solo porque muchos de esos llegan a ser hasta odiosos.

No me ha tocado estar con tantos apasionados de la 4T y con los pocos que he estado hemos hablado de todo menos de política. Lo que pasa en el país está en manos de muchos y como en cualquier equipo hay algunas fallas en la planeación y ejecución. Esperemos que los equipos de trabajo en el próximo sexenio busquen mejorar esas fallas para que el país siga creciendo.