Hace apenas unos días el Senado mexicano, dominado por Morena y sus aliados, en una sede alterna, aprobó una serie de controversiales reformas legales que supondrán importantes cambios para la ciencia, la salud pública y la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública.

Un buen número de opositores y líderes de oposición han alzado la voz contra la violación del derecho parlamentario, la ausencia de debate, la supresión de la oposición, y en suma, el atropello de la mayoría morenista en el Congreso, pasando por alto el derecho de la oposición de expresar sus puntos de vista en el hemiciclo.

Vamos a ver. Algunos arguyen, y no están privados de razón, de que las mayorías parlamentarias están hechas para ser ejecutadas, pues son – en teoría- representantes de la nación. México no es una excepción. Por el contrario, ha sido un rasgo común de democracias liberales modernas.

He recordado aquella polémica votación que tuvo lugar en el Congreso estadounidense en 2009 cuando la mayoría demócrata, bajo el liderazgo del presidente Barack Obama, aprobó, a pesar de la oposición de todos los legisladores republicanos, el célebre programa conocido como Obamacare, mismo que supuso un profundo cambio en el sistema de salud público de Estados Unidos.

Tras la aprobación de la reforma, Obamacare devino en uno de los temas más puntiagudos de la política estadounidense. En aquel momento, los demócratas, sabedores de sus mayorías en ambas cámaras del Congreso, y con el espaldarazo de la Casa Blanca, utilizaron el poder de sus escaños, sin apenas escuchar la opinión de la derecha y de la opinión pública.

El caso estadounidense, sumado a tantos otros, pone de relieve que las mayorías sirven, y deben ser empleadas.

Sin embargo, el caso mexicano encierra otras problemáticas ligadas con la erosión del Congreso. Si bien es cierto – así lo he señalado con el caso de Obamacare- que las mayorías parlamentarias cuentan con la legitimidad para aprobar leyes, el Congreso morenista, además de ejecutar su poder, se ha convertido en una simple oficina de oficialía de partes de los designios emanados de Palacio Nacional.

No hay duda de que los legisladores suelen apoyar en lo general las iniciativas surgidas del presidente de su partido. Sin embargo, en tanto que representantes de la nación, están obligados a velar por los intereses de sus representados. En este sentido, deben cuestionar y presentar condicionamientos antes propuestas de reformas que conlleven afectaciones a los ciudadanos, y no únicamente plegarse servilmente a los deseos del jefe del Estado.

Lejos de ser una asamblea popular, el Congreso morenista se asemeja a las cortes franquistas o a la Venezuela de Hugo Chávez, donde el caudillo, desde se palacio, decreta, sin la menor oposición, reformas legales de acuerdo a su agenda política.

El Congreso mexicano, y muy en particular, el bloque oficialista compuesto por Morena y sus aliados, no son más representantes, sino meros burócratas y ejecutores de la voluntad inescrutable del presidente de la República. Eso no es una democracia liberal.