Les platico:

Sería presuntuoso decir que fue una exclusiva, porque la misma noche de las elecciones, el pasado domingo 28, había espacios y tiempos muy reducidos para esta mujer que nació en Caracas el año 1967.

Entonces, sus respuestas fueron escuchadas por otros colegas, pero las preguntas fueron mías.

Doy paso a lo que me dijo en esa ocasión y que después de estos frenéticos días se ha estado cumpliendo en Venezuela. ¿Arre? ¡Arre!

· P: ¿Hasta dónde va a llegar esta lucha a diferencia de las anteriores que se dieron en las que Maduro mantuvo el poder?

· R: “Maduro heredó la presidencia de manos de quien fue electo democráticamente por los venezolanos en 1999, cuando los venezolanos buscaban una nueva alternativa ante los gobiernos de abusos en todos sentidos que hubo en años anteriores. Pero Maduro es el producto de una imposición que no tiene nada de democrática. A diferencia de otras veces, ahora veo una reacción apoteósica de los venezolanos, que no parará, porque el régimen se aferra al poder a costa de lo que sea y la gente ya se cansó. Vamos a llegar hasta el final”.

· P: Otros líderes de la oposición como Leopoldo López y Juan Guaidó están hoy en el extranjero. ¿Qué va a pasar contigo si Maduro sigue?

· R: “Yo no me voy a ir -además, legalmente no puedo hacerlo (*)- y los primeros que lo saben son mi familia (sus hijos Ana Corina, Ricardo y Henrique Sosa Machado viven en el extranjero por cuestiones de seguridad) y mis compañeros de lucha. Aunque me ofrezcan refugio en otros países no me voy y puedes decirlo con todas sus letras. Seguiré aquí hasta el final, que será cuando les cobremos lo que hoy hemos ganado, a quienes se dicen triunfadores pero no muestran la evidencia de los números”. (Dos días después, el gobierno de Costa Rica le ofreció asilo, ante el acoso de Maduro, pero María Corina lo rechazó diplomáticamente.)

· P: Se percibe que Edmundo González y tú tienen apoyo interiormente, ¿eso es suficiente para que Maduro se vaya?

· R: “Es importante pero no suficiente. Los venezolanos nos piden que no abandonemos la lucha, que no dejemos enfriar las calles y así lo vamos a hacer. Pero se necesita ahora más que nunca, la presión internacional. Lo que le ha ocurrido a Venezuela desde la llegada del chavismo puede pasar en cualquier país. No esperamos que haya injerencismo o violación de nuestra soberanía nacional, pero sí que los presidentes del mundo democrático se pronuncien ante la evidencia de los hechos: Maduro dice que ganó pero no muestra las actas; nosotros sí las tenemos y buscamos tenerlas todas. Conforme las vamos teniendo las compartimos públicamente. El régimen no, porque sencillamente, no las tienen”. (Dos días después de la entrevista, la coalición opositora presentó el 72% de las actas, con un resultado de 2 millones 759 mil 256 votos para Maduro, contra 7 millones 119 mil 786 de Edmundo González y anunció que van por el total de las actas).

· P: Se percibe tu valentía, pero ¿la tienen también tus compañeros políticos de lucha?

· R: “Sí. De hecho hoy mismo hay varios en la embajada argentina de Caracas, a donde tuvieron que refugiarse porque el gobierno fue por ellos. Maduro tiene en sus manos a los legisladores, a los militares, a la policía y a la fiscalía. Puede hacer lo que quiera para ir contra nosotros, pero correremos el riesgo hasta el final. Sabemos que podemos ir a parar al Helicoide (temible prisión de Caracas, llena de perseguidos políticos) pero ni eso nos detiene”. (Dos días después se hizo oficial que hay 749 detenidos por supuestos actos de violencia en las protestas de las calles).

· P: Militares ex chavistas en retiro, me dijeron en Mérida (Venezuela) que ustedes como oposición tienen que acercarse al Ejército. ¿Lo están haciendo?

· R: “Sí. De hecho pedimos a los militares que se pongan del lado del pueblo. Sabemos que reciben órdenes pero ellos mismos son pueblo”. (Ayer martes, cuando marchaban rumbo a la protesta frente a las oficinas de la ONU, María Corina encaró a los soldados que les trataron de impedir el paso por la avenida Francisco de Miranda y les pidió que los dejaran seguir. Y así sucedió, las fuerzas policiacas y militares prácticamente les hicieron valla.)

· P: ¿Cómo controlan ustedes que no haya violencia en las protestas?

· R: “De nuestra parte no la habrá. Incluso estamos en contra del vandalismo propio de momentos como este, que ocurren en otros países”. (Se han difundido videos de gente que devuelve a las tiendas, productos que otros saquearon.)

· P: Aquí, en corto, ¿tienes miedo?

· R: “No. El chavismo nos quitó todo, también el miedo.”

Hasta aquí la entrevista.

¿Quién es María Corina Machado Parisca?

Es la primera de cuatro hijos que tuvieron Henrique Machado Zuloaga, empresario del hierro y el acero, y Corina Parisca Pérez, psicóloga, tenista y tataranieta del escritor Eduardo Blanco.

Estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y se especializó en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA).

Formó parte del World Follow Program para líderes mundiales, en la Universidad de Yale, en NYC.

En el año 2002 fundó la ONG “Súmate”, encargada de velar por la transparencia electoral y la participación ciudadana.

En esa organización convocó a un referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, quien fue ratificado en el poder y se mantuvo hasta su muerte en el año 2013.

María Corina fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Miranda y es la legisladora que más votos ha obtenido en la historia.

En alianza con Leopoldo López fundó el partido Voluntad Popular y con Antonio Ledezma, de la Alianza al Bravo Pueblo, convocó en febrero de 2014 la ola de protestas conocidas como “La Salida”, que se extendieron por cinco meses, buscando restituir el orden democrático en Venezuela.

Después de su famoso enfrentamiento del 2014 contra Hugo Chávez, fue destituida como diputada por la Asamblea Nacional, tras ser acusada de traición por el solo hecho de retar a un debate al dictador.

Ese año le fue prohibido salir del país (*) -medida que sufre desde entonces- y en 2015 fue inhabilitada para ejercer cargos públicos en Venezuela por 12 meses.

En junio de 2023 le prolongaron esa medida por 15 años más, por eso no pudo inscribirse como candidata a la presidencia en los pasados comicios.

María Corina estuvo casada de 1990 a 2001 con Ricardo Sosa Branger y tuvieron tres hijos, que después de estudiar en EU, hoy viven en Nueva York.

Se mantiene soltera, aunque se le relaciona como pareja de Gerardo Fernández, un abogado que ejerce en Venezuela y en otros países.

Es conocida como “La Dama de Hierro”, no solo por la actividad empresarial de su padre...

Mientras tanto en México…

Claudia Sheinbaum pidió que haya transparencia en Venezuela sobre el resultado de las recientes elecciones, pero criticó cualquier forma de intervencionismo extranjero en el proceso.

“Yo creo que se debe transparentar la votación, eso siempre ayuda, y dejar la autodeterminación del pueblo de Venezuela y al mismo tiempo, que no haya violencia”, dijo.

Ni ella ni López Obrador consideran hasta ahora, que se haya completado el conteo de votos.

Y acerca de la no injerencia extranjera y de la autodeterminación de los pueblos, a Claudia se le olvida que López Obrador intervino directamente en el caso de Pedro Castillo, que siendo presidente de Perú intentó un autogolpe de Estado que le valió en encarcelamiento que sufre, con una condena pendiente que podría llegar a 35 años por actos de traición.

Andrés Manuel operó contra la presidenta que suplió a Castillo -Dina Boluarte- lo que causó la expulsión de Perú del que fuera embajador mexicano en ese país, Pablo Monroy.

La memoria corta sigue traicionando a nuestros políticos. “Es por demás”, como decía mi abuela la alcaldesa.

