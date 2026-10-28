Como se sabe, la renuncia de Guadalupe Taddei al INE ha derivado principalmente de las sospechas de corrupción y conflictos de interés protagonizados por ella misma y por un empresario que no sólo habría sido cercano de la familia, sino que habría estado involucrado en numerosas operaciones relacionadas con la contratación de servicios por parte del organismo.

El senador morenista Pável Jarero, un legislador gris como el cemento cuyo nombre no debe ser recordado por nadie, fue el impulsor de la reforma a las leyes secundarias de 2024 que hicieron posible que el presidente del Consejo General en turno, entiéndase Taddei, contase con plenas competencias para el nombramiento de directores ejecutivos y otros cargos de supervisión financiera y operativa en el INE. Ha asegurado que las motivaciones detrás de sus propuestas fueron agilizar los procesos y la toma de decisiones, pues la colegialidad, según se infiere de sus declaraciones hechas a la periodista Lety de la Rosa, representaba un obstáculo para el desempeño de la propia cabeza del Consejo.

Sus dichos no sonarían, en principio, descabellados, sino que se insertarían en una estrategia para hacer más eficiente a la institución. Sin embargo, en el contexto de un régimen marcado por su búsqueda del control absoluto de los organismos del Estado mexicano, se antoja más como una iniciativa dirigida no sólo a lo que señaló el legislador, sino a la penetración obradorista en un organismo autónomo que desde tiempos de Lorenzo Córdova se había resistido a sucumbir ante el embate autoritario del régimen.

¿La reforma que hizo de Taddei la monarca del INE fue en realidad una inocente estrategia dirigida a “hacer más eficientes” los procesos de toma de decisiones de la presidenta del Consejo General, para evitarle las molestias y los contratiempos de pasar por el voto colegiado, o se trató de una perversa movida para “colonizar” con los adeptos de Taddei, y por tanto sujetos a sus intereses y a aquellos del gobierno que le respaldaban, con el propósito de controlar al instituto responsable de las elecciones? Al lector su respuesta.