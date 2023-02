Y bien… desde tiempos inmemoriales, es decir desde el 2019, cuando por fin el presidente de este país alcanzó su máximo sueño y berrinche que era ser justamente eso, presidente, el nombre, la figura, y todo lo que tuviera que ver con Genaro García Luna le sirvieron a él y a su gabinete como un cartucho que quemarían en caso de incendio.

El presidente añoraba y anhelaba que Garcia Luna fuera detenido, pero además de todo, investigado y que tuviera que declarar, porque él aseguraba que al declarar García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pues este saldría invariablemente involucrado.

Ya sabemos que Obrador le tiene un odio enfermizo a Felipe Calderón, realmente se encuentra muy traumado por su existencia y es algo que ni con los años y el poder ha podido resolver.

Y pues sí… Realmente nada ha pasado hasta ahora. Pero el juicio no ha terminado. Ahora viene la parte sustancial y pesada de este tema que será conocer el veredicto y la resolución del jurado: ¿Será culpable o inocente? Quizá de ahí se deriven todavía más señalamientos y saldrán más cosas a la luz pero aún no lo sabemos. Lo que creo tiene muy indignado al presidente de todos los mexicanos es que se habla más de la cantante Yuridia y los comentarios contra su cuerpo que ha emitido la conductora de espectáculos Patricia Chapoy.

Nada de lo que él soñaba con que pasara está pasando. No ahora. Nadie ha mencionado y culpado directamente a Felipe Calderón.

Todo ha sido de “oídas” y chismes nada más. Nada concreto. Nada con pruebas.

Y el presidente anda muy enojado porque se está hablando más de la marcha que habrá para defender al INE el 26 de Febrero y se está hablando más de el famoso Plan B para acabar con el instituto que del escandaloso García Luna y su jefe.

Es tanto y tal el berrinche de Obrador porque el tema García Luna no ocupe las primeras planas que la verdad hasta pareciera que ahora Genaro cuenta con la simpatía de muchos en lugar del repudio.

Y si bien tiene cosas y asuntos que aclarar con la justicia y sin duda pactó con el narco, pues tampoco nadie puede negar, ni el propio presidente negarlo de su acercamiento con gente de los cárteles.

Es por eso que desde siempre AMLO quiso instruir a la gente en “perdonar a los malos y darle carpetazo a los asuntos malévolos” y con su famoso “abrazos no balazos” cubrir y proteger a los que cometen delitos.

Pero ahora, no nada más está enojado el presidente porque no ha sido un escándalo lo de García Luna sino también porque su nombre ha salido “embarrado” en el juicio.

Y es que el abogado de García Luna , César de Castro manchó la investidura presidencial al asegurar que éste intentó desviar el interrogatorio, al orillar a “El Rey” Zambada para que pronunciara el nombre del presidente Obrador sobre una serie de sobornos que recibió de manos de narcotraficantes, sin embargo al declarar el capo sólo dijo que sí hubo desvío de recursos para una campaña electoral en tiempos de la campaña electoral de Obrador, pero también eran tiempos de campaña de Felipe Calderón, de candidatos para jefes de Gobierno de la CDMX, campañas de Marcelo Ebrard, por lo que aún ningún declarante ni testigo ha querido mencionar directamente a ningún ex presidente o al actual.

Es decir, en resumidas cuentas: Genaro García Luna no fue y no será la persona que lleve a la cumbre del éxito de la credibilidad al presidente. No será él.

Quien podría llevar al éxito al presidente es simple: él mismo... nadie más.

Ya de nadie más se puede “agarrar” el presidente para trascender y mantenerse.

Ni prensas vendidas, ni periodistas o reporteros comprados por él, ni porras ni bots. Nadie más que él.

Él debe de entender que solamente el que él tenga éxito está en sus manos.

Pero mientras siga buscando quien puede dañar a Felipe Calderón y quién puede favorecerlo a él seguirá en declive su carrera.

Es cuanto.