A lo largo de cuatro columnas periodísticas hemos construido de manera sinóptica y apretada conforme a este espacio periodístico un planteamiento teórico-histórico y una narrativa política sobre la que consideramos el fenómeno habido en las dos décadas de este siglo en México : la captura del Estado , cuyos antecedentes se ubican en los sexenios de 1988-2000. La captura de Estado se procesó durante 2000-2018. Ambos periodos el de incubación de fenómeno (1988-2000) y el de concreción y desarrollo (2000-2018) conforman la parte super-estructural concerniente a la transformación del poder político en México, su desnacionalización y degradación, durante el llamado “periodo neoliberal”, o bien, de sobre posición del “poder económico al poder político” al que aluden para referirse o caracterizar el modelo de desarrollo (modelo económico-social y político) habido en México.

La base de esta captura desnacionalizadora es la conformación de las redes de macro criminalidad transnacional organizada, en doble vertiente: redes criminales articuladas al trasiego multinacional de drogas ilícitas y lavado de dinero, y las redes del mismo tipo de “cuello blanco” ligadas a la destrucción y robo del patrimonio económico del Estado, las cuales asaltaron los recursos naturales y la infraestructura del Estado, sus instituciones político-sociales y lograron penetrar también segmentos específicos de los cuerpos armados del Estado, en las policías y en la milicia.

En ambos casos son “mafias de Estado”, que hicieron de la corrupción sistémica el lubricante de su posicionamiento, extensión y desarrollo, desnaturalizando la función social de las instituciones públicas convertidas en mecanismo salvaje de acumulación de riqueza privada. Su accionar a lo largo de la institucionalidad estatal se produjo a partir de la conversión de los mecanismos de gestión pública en procesos de poder factico-criminal.

El vértice del poder en México, la Presidencia de la República, y el primer círculo de poder de ella, se convirtió en el centro aglutinador de las redes de macro criminalidad a quienes se aseguraba con ello la impunidad para las mismas. En suma este es nuestro planteamiento de tesis. Puede y debe profundizarse la investigación hecha.

Dentro de ese primer círculo de poder en la parte de la integración de las redes de macro criminalidad Genaro García Luna fue un eje ordenador, por el inmenso poder que acumuló y por su influencia en todas las instituciones de inteligencia y seguridad. No olvidar que a instancias de él se encarcelaron a tres generales del ejército mexicano (entre ellos el más nombrado, el general Tomás Ángeles Dawajare) acusados de vínculos con el crimen trasnacional organizado (con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva) cuando la articulación real giraba en torno a él mismo (conforme a imputaciones). Luego el Fiscal declaró que no había pruebas sólidas de tales vínculos. El secretario de la defensa Guillermo Galván Galván (2006-2012) no se interpuso. Si eso no es evidencia de super-poder, entonces qué es?

Las alianzas que articulaba GGL con la criminalidad transnacional organizada y que se le han imputado ya por muchas testimoniales, se orientaron en general y fundamentalmente al fortalecimiento sin precedentes del Cártel del Pacífico (de Sinaloa), a limpiar su camino y desarrollo de adversarios, a beneficiarse exponencialmente él y su grupo más cercano (está en cuestión si también ello incluía al ex Presidente Felipe Calderón), pero sin descuidar acuerdos colaterales con otros grupos criminales para mantener mayor control sobre sus roles dentro de la criminalidad transnacional, ante una posición de alto riesgo. Incluso en el área empresarial-corporativa. Su actividad cubría ambos frentes del crimen transnacional que capturó al Estado mexicano: el empresarial con criminales de cuello blanco que desviaban dinero, se hacía de grandes y jugosos contratos públicos (como los de las plataformas tecnológicas para la inteligencia cibernética, y otros equipos) y atacaban el patrimonio del Estado mexicano, sus activos, sus presupuestos públicos, etc.; y el frente de los negocios , los sobornos, con el crimen ligado al trasiego multinacional de drogas y al blanqueo de capital. Por eso GGL era una especie de puente entre ambos brazos del crimen.

Pero al estilo más clásico de los personajes de la mafia internacional y de las familias criminales, jugaba doble: también pactaba con los hermanos Beltrán Leyva aunque en determinadas coyunturas tenía que optar y todo indica que optaba por el Cartel del Pacífico. De allí que su vida estuvo en peligro en aquel “secuestro” (fines de 2010) en donde las FEA (Fuerza Especiales de Arturo) lo interceptaron y capturaron para llevarlo ante Arturo Beltrán Leyva a rendir cuentas sobre el incumplimiento de acuerdos y del dinero adelantado por ellos. Ciro Gómez Leyva en el extremo de la simulación periodística y comunicativa, dice que ello prueba que si GGL colaboró con el narcotráfico transnacional organizado, fue por coacción y amenazas a su vida. La simplonería hecha comentario en horario estelar matutino.

Arturo Beltrán Leyva y El Grande se reunían con Genaro García Luna en Perisur para sobornos millonarios (AP )

El apoyo irrestricto y multifacético al Cártel del Pacifico debilitó a otros grupos criminales, al propio cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a los Zetas, a los Hermanos Arellano Félix, al Cártel del Golfo, a la Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios, por mencionar a estos rivales del Cartel del Pacífico. Sus alianzas y pactos muy probables con la criminalidad transnacional, cambiaron el rumbo, las tendencias y la correlación de fuerzas en el mercado de la macro criminalidad en México y en la región latinoamericana, y en la integración de las redes de impunidad transexenal. De allí la enorme importancia del “verdadero Juicio del Siglo” que se sigue en su contra en la Corte del este de Nueva York.

Se equivocan rotundamente quienes inescrupulosamente tratan de sembrar dudas sobre su culpabilidad desde los canales de la televisión comercial mexicana, al hacer énfasis en que en las testimoniales depositadas en la Corte, son retrasados mentales o ¿qué cosa?.

La Fiscalía tiene una estrategia para este juicio que maduró con todos los elementos que intervendrán en él durante más de dos años. Esa estrategia se está aplicando, 70 testimoniales de primera mano, más audios, videos, cuentas bancarias, etc. que se podrán en juego en el curso del desarrollo del juicio. Y no serán expuestos al inicio sino claramente, al final para impactar a los jueces que dictarán sentencia. Sería la ruina y el fin profesional de un Fiscal que no tuviera evidencias suficientes, es inverosímil siquiera pensarlo.

Pero también es necesario decir, que el acusado Genaro García Luna tiene hasta el último minuto del propio juicio la posibilidad de pedir un acuerdo con el Fiscal a través de su defensa. Es también muy posible que esté observando con amplitud y precisión de qué tamaño y contundencia son las evidencias reunidas en su contra, para tomar o no una decisión de esa naturaleza. El acuerdo necesariamente tendría que ser en términos de acusar a sus superiores, y en ese caso se trata del Presidente Felipe Calderón .

La probable sentencia de cadena perpetua quizá pueda ser aceptable para alguien como Guzmán Loera, pero para una persona acostumbrada no solo al muy buen vivir, sino al poder concentrado y a un nivel de vida de excelencia, es casi imposible. La moneda está en el aire. Pronto girará hacia un lado, el de la Fiscalía. No lo dudo.