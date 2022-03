“El Bronco” y la oligarquía devorando a sus propios hijos

A la hoy oposición, en su momento gobierno maleable a los intereses de una voraz e insaciable oligarquía, tanto de capital nacional como extranjero, le pareció una buena idea capitalizar la figura del “candidato independiente”, misma que fue presentada como la panacea a los problemas nacionales por un simplón libelo escrito por el canciller de Vicente Fox, Jorge Casteñeda, colocando cómo aspirante a la presidencia a 2018 al entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco” (priista de toda la vida convertido a “independiente” a manera de berrinche), con el único y ya desesperado fin de contribuir a frenar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y su amplísimo y arraigado movimiento social (Morena).

Hoy, Samuel García, gobernador de Nuevo León, cree que es posible utilizar una fórmula muy parecida a la que llevó a Peña Nieto a la presidencia, con idénticos fines; una esposa carismática y generosa, hábil influencer como plus. Lo paradójico de todo esto es que el famoso “Bronco” hoy está preso, justamente por desviar recursos públicos hacia su ya citada campaña a la Presidencia, que no tuvo empacho en hacer en plena gubernatura, solicitando licencia a su Congreso local y, al perder cómo era lógico, regresar como si nada hubiese ocurrido; se trata de una maniobra del gobernador Samuel y todos los inconfesables intereses que estarían detrás de él, con el mismo fin, de tratar de frenar al movimiento ya aquí también mencionado en las elecciones del 2024.

La oligarquía reaccionaria, desesperada viendo cada vez más lejos el regreso de sus ilegales e inmorales ventajas y privilegios, no repara en devorar a sus propios hijos, a convertir en basura reciclable a quien en su momento sirvió de instrumento. “El Bronco” está en la prisión de Apodaca, en su estado Nuevo León, seguro no por tanto tiempo, ya que lo primordial es el golpe mediático. Que vea Samuelito la naturaleza de los pantanos por los que se mueve, y que no se piense que, de aquí a que ya sea ex gobernador, no convenga también a la oligarquía echarlo a la reja, porque bien aplica ahí aquello de “los verdugos de hoy, serán...”