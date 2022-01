‘Don’t Look Up’: la alegoría del 2020

Vi con mi esposa, Graciela, ‘Don’t Look Up’, de Adam McKay.

No se me ocurre ningún filme con el cual haber cerrado de mejor manera el 2020, que cruelmente se aferró a la existencia y duró —por lo menos— veinticuatro meses, devorando o aniquilando despiadadamente a su hermano menor, el 2021, que sucumbió a la crueldad irrestricta de su hermano mayor, el 2020.

El Abel del Caín de los tiempos en el siglo XXI. Fratricidio tempo espacial documentado: una pandemia, incendios, magnicidios, conatos de guerras mundiales, prevalecencia de remedos de dictadores, asaltos, violencia, entre muchas otras atrocidades.

‘Don’t Look Up’ no solamente es una sátira política que entretiene y divierte a raudales. También funge como reflejo del mundo occidental en estos tiempos extraños. Desde esta óptica, preocupa y duele.

¿Dónde se contagia ese dilema emocional de no saber si reír o llorar?

En primer lugar, en la frivolidad y soberbia de nuestras clases políticas. En la popularidad que han venido ganando los líderes —valga la redundancia— populistas, demagogos, autoritarios e ignorantes en el mundo occidental.

En cuanto a las sociedades, ‘Don’t Look Up’ las desnuda, las expone tal cual son actualmente: masas conformadas por millones de mentecatos obnubilados, absortos en lo que sucede en las redes sociales, en el metaverso, en las vidas de todos, menos en la propia; feligreses de ídolos mesiánicos que se someten a éstos al permitir que lucren políticamente con su idiotez humana; parroquianos urbanos capaces de negar la realidad misma con tal de no contrariar al caudillo.

Y ahí está en el largometraje la alegoría de una amenaza proveniente del espacio sideral, que puede representar los peligros del cambio climático, de la pandemia de Covid-19, del fundamentalismo político o religioso. Todo esto, con su contraparte materializada por un falso escepticismo de la gente, que no es más que negacionismo carente de sapiencia o conocimiento.

Los ejemplos están a la vista, cuando menciono a negacionistas: del calentamiento global, de la redondez de la Tierra, de las pandemias, de las vacunas.

Claro que como toda comedia con tintes políticos, la película en cuestión plasma la ideología de McKay. Sin embargo, esto no le representa al filme sesgo alguno, pues cada uno de los personajes con su complejidad estructural compensa dicha parcialidad.

Así las cosas, les recomiendo ‘Don’t Look Up’, un esbozo perfecto de lo que somos hoy: un mundo patético y egoísta; pero hilarante, conformado por ojetes, tontos, pensantes, renegados y uno que otro genio.

En fin, les deseo a todos un muy feliz año nuevo. Que ojalá por fin termine el 2020, y que este 2022 venga con más esperanza que extrañeza.