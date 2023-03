La verdad es que este tema de las encuestas políticas está muy extraño y me trae todo el día mareada, como dice la popular canción “La del moño colorado”, que ahorita mejor se debería de llamar “La de los aretitos de oro de AMLO”.

Y es que dos de los periódicos más serios del país : El Financiero y Reforma francamente han caído en las encuestas de locura y les diré porqué:

Para empezar, El Financiero pone en primerísimo lugar de su encuesta a jefa de gobierno de la hermosa CDMX, nada más y nada menos que a doña Rosita Icela Rodríguez. Sí, la secretaria de Seguridad Ciudadana.

Y por otro lado, en la encuesta del periódico Reforma aparece en los últimos peldaños la misma ¡Rosita Icela Rodríguez!

Pero, ¡qué locura es esta!... ¡¿Qué clase de locura es esta?!

Me pregunto yo si los aretitos de oro de doña Rosita Icela con la carita de don Obrador tallada finamente en ellos tuvieron poderes especiales como para que de pronto aparezca en las encuestas como la gran favorita para ser jefa de gobierno?

Porque no me pueden negar que antes de los bellísimos aretes de oro con la carita de AMLO en ellos doña Rosita Icela no figuraba en nada más.

También pudiera ser que para El Financiero, doña Rosita Icela aparezca como ganadora porque también las imágenes que circularon en redes sociales del presidente poniéndole su manita sobre su cabeza dándole la unción, pues también le brindaron una fuerza moral a la Secretaria de Seguridad impresionante, como para ser considerada como jefa de gobierno dejando incluso atrás a un Omar Harfuch que se ha venido perfilando como un fuerte contrincante en los últimos tiempos.

¿Pues cuál periódico creen que tenga razón? ¿A cuál le creemos?

La verdad está muy sospechoso esto.

Yo hasta siento que de plano nos quieren ver la cara de tontos, o la tonta soy yo entonces por creer que los aretitos de oro con la carita del presidente incrustada en ellos sí contienen poderes.

Curiosamente, en lo que sí coinciden ambos diarios es que por la oposición a la cabeza y en primerísimo lugar va una Xóchitl Gálvez, que tiene amplias posibilidades de ser jefa de gobierno para la CDMX.

No debemos de negar que la capital del país está totalmente dividida y que los que no están de acuerdo con Morena o han replanteado su voto si es que se lo dieron al partido güinda, es probable que ahora se lo den a Xóchitl Gálvez.

Y si en una de esas Omar Harfuch se la juega y se deslinda de Morena entonces sí creo que Xóchitl tenga a un muy poderoso rival.

Pero mientras tanto aquí los aretitos de oro de la suerte con la carita incrustada de Obrador le están dando una visibilidad nunca antes vista a doña Rosita Icela y es que por supuesto y no me lo puede negar nadie, que Claudia Sheinbaum querría tenerla de su lado de ganar la presidencia de México.

Así que me imagino a Claudia Sheinbaum prendiéndole cirios y veladoras a cuanto santo existe para que lo que dice El Financiero se haga una realidad, porque de tenérselas que ver con una jefa de gobierno de la oposición, Sheinbaum tendrá serios dolores de cabeza porque a ella le cuesta mucho lidiar con quien no es de Morena. Por eso, de pronto la comadre de Sheinbaum, Rosita Icela, aparece en el escenario como posible ¡futura jefa de gobierno!

Así que desde mi humilde opinión, entre la manita del presidente posándola sobre la cabecita de doña Rosita Icela y los aretitos de oro con la carita de AMLO, tenemos ya a una candidata por Morena para la jefatura de Gobierno de la capital del país.

Ni la misma secretaria de Seguridad se imaginó algo así pero ya vio que al menos El Financiero la quiere mucho y es muy fan de ella.

El Reforma aún se mantiene con sus reservas y sus encuestas así lo indican y es que jamás por lo menos a mí, me habría pasado por la cabeza pensar en doña Rosita Icela para jefa de gobierno, pero El Financiero ya casi casi la declara vencedora y ni votaciones hay todavía.

Su apego con el presidente y con la propia Claudia hace que la credibilidad de doña Rosita Icela quede en duda. Pero sí a la gente le agradaron los aretitos de oro de la suerte y la anuencia del presidente posando su mano en la cabeza de la secretaria pues eso ya le da amplia ventaja en las encuestas aún cuando ni la propia Rosita Icela haya dicho “sí voy”.

Y así entre esto y aquello quedará la enorme duda de cuál de las dos encuestadoras de los tan afamados diarios de circulación nacional como lo son El Financiero y Reforma tienen la razón y cuáles encuestas son fidedignas.

O cuál de los dos sospechosamente aventajan a los candidatos.

Veremos cómo se van desarrollando las cosas, porque si ahorita que no son épocas electorales las cosas están candentes en un par de meses lo estarán todavía más y este 2023 ya huele a 2024.

Veremos...

Es cuanto.