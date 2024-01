Interesante e inteligente el artículo “Trump-Biden-Claudia-Xóchitl” de Jorge Ramos . Sugiero leerlo completo en los tres diarios de la familia Junco: Reforma, de la Ciudad de México; El Norte de Monterrey, y Mural, de Guadalajara. Aquí en SDPNoticias simple y sencillamente lo sintetizaré para hacer un comentario. Dice don Jorge Ramos:

(i) Cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.(ii) Este 2024 así será. (iii)Tal “coincidencia es una oportunidad para arreglar las cosas que no han funcionado”. (iv) “En este 2024 las combinaciones de posibles ganadores apuntan a destinos muy distintos”.

Mi primer comentario: Quisiera suplicarle al exitoso periodista de Univision intentar el lenguaje inclusivo. Comprendo que es muy difícil, pero la gente líder como él está obligada a tomar la iniciativa para que el resto de la sociedad siga su ejemplo. Él dijo: “combinaciones de posibles ganadores”. Pudo haber dicho: “combinaciones de posibles ganadores y ganadoras”. Ya que estamos hablando de dos candidatos hombres —Donald Trump y Joe Biden— y dos candidatas mujeres —Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum—.

Mi segundo comentario: Como mexicano que es —entiendo que posee dos nacionalidades el señor Ramos: la otra, estadounidense— quizá debió haber destacado un hecho en el que la política de acá de este lado supera a la de allá de más al norte: en México ha triunfado el feminismo, por lo que tendremos presidenta, mientras que en Estados Unidos los machos seguirá en lo más alto del poder.

√ Estas son las combinaciones de posibles ganadores y ganadoras que presenta Jorge Ramos: 1. Trump-Claudia. 2. Trump-Xóchitl. 3. Biden-Claudia. 4. Biden-Xóchitl.

Mi tercer comentario: Dos de las opciones presentadas por don Jorge Ramos son irreales: (i) Trump-Xóchitl y (ii) Biden-Xóchitl. En Estados Unidos habrá dudas acerca de quién ganará las elecciones presidenciales; en México no: ganará Claudia. Esto, que la candidata de Morena superará a la de oposición —y con enorme ventaja— lo sabe el señor Ramos.

Mi cuarto comentario: En nuestro país pronto conocemos el nombre de un tercer candidato, el de MC, que podría ser Dante Delgado o quizá Jorge Álvarez Máynez. Esto no lo ignora el famoso periodista de la televisión en español del vecino país. ¿Por qué no incluyó a Dante o a Máynez entre las opciones con posibilidad de llegar a la presidencia mexicana? Respuesta: porque no tienen ninguna posibilidad de ganar. Pues eso, don Jorge: Xóchitl tampoco. Seamos realistas, aunque se enojen algunos promotores de la fallida candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, como Alejandro Junco, dueño de Grupo Reforma, quien por lo demás es un brillante editor de periódicos que merece todo mi respeto, aunque suele equivocarse en sus apuestas electorales.

√ Dice Jorge Ramos que en este 2024 las combinaciones de posibles resultados electorales en México y Estados Unidos “apuntan a destinos muy distintos”. Es cierto lo que dice Jorge Ramos. Recomiendo leer su artículo.

Mi quinto comentario: No lo dice con toda claridad el señor Ramos, pero todo su escrito lo sugiere: ya debe haber especialistas en la relación México-Estados Unidos analizando las dos posibles combinaciones de ganadores y ganadora: 1. Trump-Claudia. 2. Biden-Claudia.