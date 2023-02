Querido señor Ciro Gómez Leyva:

Si te molesta que cuestione las encuestas que difundes, te suplico me perdones. Te juro que sí lo voy a volver a hacer. Hay confianza, ¿o no?

Ciro, Ciro, ¿de dónde sacan tus analistas que Adán Augusto López ya rebasó a Marcelo Ebrard? Diría Pancho González —el dueño de Milenio— que esa mentira, de plano, no es verdad.

Gracias a tu periodismo de gran calidad eres líder en las mediciones de audiencia, don Ciro. Por eso me molesta tanto que un competidor tuyo —como se llame quien conduzca el noticiero principal de W Radio, aliado de El País, de España— difunda mejores encuestas que las de tu informativo.

¡¡¡Adán Augusto está en la lona!!! Ahí está la encuesta de Enkoll para El País, que coincide con todas las encuestas serias, como las de MetricsMx que publica SDPNoticias.

Estos son los datos de El País:

1º Con 34% de las preferencias, Claudia Sheinbaum. 2º Con 20% de las preferencias, Marcelo Ebrard. 3º Con 9% de las preferencias, Gerardo Fernández Noroña. 4º Con 4% de las preferencias, Adán Augusto López.

No me cae mal don Adán; de hecho me cae muy bien. Pero, lo sabían los filósofos griegos, amor no mata conocimiento. Objetivamente hablando, el secretario de Gobernación es la peor corcholata de todas en Morena: le ganan Claudia, Marcelo, Monreal y Noroña.

Cito a El País:

√ “La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , ha ampliado su ventaja respecto de su rival de partido más cercano en la disputa por la candidatura presidencial de Morena, el canciller Marcelo Ebrard, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para El País.

√ “El empuje de la funcionaria capitalina ha ido acompañado de una caída en las preferencias electorales a favor del secretario de Relaciones Exteriores en los últimos tres meses”.

√ “Los otros dos morenistas en disputa por la candidatura presidencial, el senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se ubican más de 20 puntos abajo de la puntera en las mediciones”.

√ “En esta encuesta ha sido incluido, por primera vez, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, luego de que el presidente de Morena, Mario Delgado, confirmó que el legislador podría participar en el proceso interno de selección. Noroña ha dado la sorpresa al alcanzar el 9% de las preferencias brutas, por arriba incluso de Monreal y de López Hernández”.

¿Cómo van en la oposición?