Doble Moral

AGENDA SINDICAL

Por Carlos Carral Hernández/agendapropia.mx

Prometí en mi entrega anterior hablar de la intentona de Morena para postular a Alejandro Encinas a la gubernatura del Estado de México, pero otro hecho ha llamado aun más mi atención, un asunto donde ahora incluso los medios de comunicación tienen que ver en mucho, un hecho que ha tomado relevancia en las ultimas 2 semanas, a partir de la nominación de Roberto Palazuelos al gobierno del estado de Quintana Roo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Las declaraciones de Roberto Palazuelos sobre balaceras, relaciones obscenas con personajes de la política y tal vez incluso la delincuencia organizada, definitivamente no son nuevas, las ha venido haciendo desde hace un par de años en las entrevistas que con mucha regularidad le han hecho en canales de Youtube o páginas de Facebook de distintos personajes, hay que recordar que con las redes sociales, cualquiera puede ser el periodista que siempre soñó.

Mientras Palazuelos no asomó la cabeza, tocando los intereses de la clase política de este país, las declaraciones del mal llamado “diamante negro” a muchos les parecieron hasta graciosas, incluso muchas las compartieron, citaron y replicaron en sus redes sociales, en ese momento no había problema, todo era una anécdota de alguien que muchos ver como su modelo a seguir, las balaceras y las muertes suenan cómicas en boca de un junior ya no tan joven, que aparentemente ha triunfado en la vida, definitivamente un personaje como el que muchos quieren ser.

El tema en su momento tampoco importó a los medios de comunicación, medios como Reforma, que hoy trata de hacer el entramado de hechos con las declaraciones de Palazuelos y las notas que ellos mismos publicaron sobre hechos en los que el actor estuvo -por boca de él- involucrado, presentándolas como el gran descubrimiento, en las que queda en evidencia las inconsistencias y falsedades de declaración en las que incurrió el hoy posible candidato de movimiento ciudadano al gobierno de Quintana Roo.

Como ya señalamos, las declaraciones no son nuevas, creo que bajo esa tónica, es difícil de creer que tanto medios de comunicación como la clase política, hasta ahora se den cuenta de lo lamentable en las afirmaciones que de manera libre, espontánea y unilateral ha hecho Palazuelos como gala de sus proezas y aventuras, el asunto es que los intereses han cambiado, definitivamente en el circo mediático el actor puede meterles un gran susto, aclaro, con ello no quiero decir que sea un gran candidato, mucho menos un buen gobernante, de hecho creo que sería todo lo contrario, algo así como Cuauhtémoc Blanco en Morelos, quien en su gobierno tiene laborando hasta a familiares de capos de la delincuencia organizada.

¿Deberían quedarse las cosas así?, claro que no, aunque por conveniencia de los políticos las investigaciones deben llevarse hasta sus últimas consecuencias, no importa que no se haga por las razones y por los intereses éticamente deseados; sí el asunto tiene algo de relevancia, es porque nuevamente el suceso es prueba del circo que es la política en este país.

Muchos dirán que el asunto de la candidatura de Palazuelos es un hecho aislado que tiene que ver sólo con el aspecto legal y ético de Movimiento Ciudadano, pensarlo es un error, para muestra un botón, en el conflicto Ricardo Monreal con el gobernador de Veracruz (ni me acuerdo cómo se llama), su principal aliado ha sido el senador Dante Delgado Rannauro, flamante dirigente además de movimiento ciudadano, ese es el nivel de relaciones, pactos y alianzas en la política mexicana, todos son parte de lo mismo, no importa el partido.

ADENDUM

Ayer un amigo decía una verdad, si en el caso de la elección de la nueva dirigencia al interior del Sindicato Petrolero, el proceso no tiene la venia de López Obrador, entonces el resultado de la elección es una gran derrota para la 4T, en mi caso sigo pensando aún que el presidente obtuvo el resultado que deseaba.

Una buena noticia y hasta motivación; que orgullo el caso de Donovan Carrillo en los olímpicos de invierno. En México no somos afectos a los juegos de invierno por razones que mucho tienen que ver con el clima, tampoco hemos hecho nada por ayudar o motivar a este joven, de hecho prácticamente nada sabíamos de él en los meses anteriores, pero es bueno ver que mucha gente sí logra lo que se propone, y que la decisión, dedicación y disciplina dan buenos resultados; ojalá los que ven o vemos en la vida fácil el camino, reflexionemos que sí existen otras alternativas.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales