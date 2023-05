Una y una, dos. Dos y una, seis. El pobre burrito contaba al revés. ESCUCHADO EN EL COLEGIO

Primero veamos por qué es un burro cierto legislador de Morena

Empiezo por pedir perdón a tan leales animalitos por compararles con el diputado Ignacio Mier Velazco. Ahora cito lo que he leído en el sitio de internet Diputadas y diputados Morena LXV Legislatura:

√ “El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que propondrá una consulta popular para que el pueblo de México decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo”.

√ “Mier Velazco anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y seguramente sus aliados ayudarán, ‘seremos casi el 60 por ciento’…”.

√ “El legislador de Morena expresó que la ruta sería para que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley”.

√ “La gente podría decidir si los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del poder judicial”.

Absolutamente ignorante el diputado Mier Velazco: según la Constitución la materia electoral no es consultable. Aquí le dejo al burro legislador de Morena parte del artículo 35, la fracción VIII, base 3 de la carta magna:

“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.”

“Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma”.

“La permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular”.

“La materia electoral” .

. “El sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

“Las obras de infraestructura en ejecución”.

“La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta” .

El último punto obliga a la corte suprema a decidir sobre la constitucionalidad “de la materia de la consulta”. Lógicamente, como la consulta que propone el coordinador de diputados y diputadas de Morena tiene que ver con “la materia electoral” —elegir o no a ministros y ministras por voto directo—, entonces la cúpula del poder judicial tendrá que declarar inconstitucional tal plebiscito.

¿De eso se trata? ¿De que la SCJN invalide una consulta prohibida por la Constitución?

Parece una celada dirigida a seguir sembrando la idea de que ministros y ministras rechazan la democracia. No se vale. Lo peor, Morena no necesita de trampas tan vulgares para ganar elecciones. El partido de izquierda deberá tener cuidado, ya que semejantes garlitos no ayudan a la 4T, sino la perjudican, porque como bien dice Andrés Manuel López Obrador, la gente no es tonta y tarde o temprano se da cuenta perfecta de todo. Y nadie en su sano juicio premia a partidos embaucadores.

Ebrard a la oposición

Hoy lo anuncia Pablo Hiriart en El Financiero. ¿Por qué es relevante la opinión de este columnista del diario propiedad de Manuel Arroyo? Porque ha sido cercano a Marcelo Ebrard y a uno de los exjefes de este corcholato, Carlos Salinas de Gortari. Cito al señor Hiriart:

“Rupturas en junio”.

“Rota la coalición obradorista, y con el canciller candidato por un tercer partido, estaríamos en presencia de una contienda real, con observadores internacionales, de la que Ebrard muy probablemente saldría victorioso”.

“Una encuesta para la candidatura de Morena , sin que renuncien a sus cargos las cuatro corcholatas , es ponerle una zancadilla al secretario de Relaciones Exteriores”.

No es el primero ni el único simpatizante de Marcelo Ebrard que anuncia la traición del canciller a Morena. Durante más de un año eso se ha dicho en numerosas columnas políticas. ¿Es el plan de Ebrard si no gana la encuesta del partido de izquierda, que por cierto no la va ganando: Claudia Sheinbaum lo supera, ya con facilidad, en todos los estudios demoscópicos? El canciller sabrá lo que hace.

Hoy la encuesta presidencial

La tarde de este lunes SDPNoticias publicará la encuesta bimestral de preferencias electorales presidenciales de la empresa MetricsMx. Veremos si se confirman las tendencias, o no. Spoiler: en sus números está la verdad acerca de cómo va el marcador en mayo de 2023.