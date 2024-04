Es bastante complicado hacer una campaña sin criticar al otro. Es más fácil hacer una campaña criticando que construyendo. Las campañas de eso se tratan de buscar los prietitos en el arroz de los otros para ver cómo se puede hacer mejor.

Veamos el municipio (alcaldía dirían mis vecinos los chilangos) donde se tiene un verdadero desmadre. Ahí hay muchísimas cosas por hacer porque el maquillaje que se le ha hecho a la ciudad se empieza a caer y bueno, eso afecta al pequeño imperio naranja, único en el país.

Y sí, Monterrey está hecho un desmadre y es difícil hasta para los candidatos de partido que ahora está en el poder defenderlo. Solo hay que leer lo que declaró en la ponencia de la candidata a la presidencia municipal Mariana Rodríguez ante el Foro del CMIC.

“Nuestro centro de Monterrey lo tenemos que seguir fortaleciendo y desarrollando, y hay una gran área de oportunidad para que se desarrolle de manera vertical, rehabilitar nuestras banquetas y que nuestro centro de Monterrey sea un centro de orgullo” dijo Rodríguez Cantú.

“Tenemos una gran deuda con Monterrey para poder sostener todos estos permisos que ya están dados, pero tenemos que planear de atrás para adelante, no como debió de ser, que vamos planeado poco a poco como va creciendo Monterrey” expresó la candidata de MC.

De un lado dice que hay muchos permisos de construcción y que la estructura actual del municipio hace que las construcciones sean más de las que deberían de ser y del otro lado dice que van a desarrollar el centro de manera vertical. ¿Qué alguien me explique? ¿Es buen momento para construir o no?

Lo que vemos es que expreso diciéndolo de una manera sutil, que el centro de Monterrey está muy descuidado y que le hace falta una garra de tiranosaurio, porque para la manita de gato no alcanza. Antes de planear cualquier desarrollo hay que hacer muchos estudios básicos porque decir, voy a poner un edificio aquí y allá es fácil. Primero tendría que tratar el tema de la seguridad, de las luminarias, del pavimiento, de la infraestructura hidráulica y de drenaje y de ahí ver una posible proyección.

Habría que avisarle a la gente que se sienta con Mariana a revisar las propuestas que la planeación se hace de atrás para adelante pues de otra manera no se puede. Qué pena que el actual gobierno de la Ciudad de Monterrey no trabajo en construir una base para que esto fuera una continuación para Mariana y no un borrón y cuenta nueva.

No voto en Monterrey, pero gran parte de mi vida trabajé en ese municipio y la verdad está muy abandonado. Decir lo contrario es mentir.

Galimatías

Veo en las propuestas de candidatos a senadores por Nuevo León que van a construir un Hospital para tratar enfermedades respiratorias. A grandes problemas, buenos curitas, pero ¿está dentro de las capacidades de un senador construir cualquier cosa? Es pregunta…