“Yo alabo en voz alta, y critico en voz baja.” EMPERATRIZ CATALINA LA GRANDE

“Uno puede defenderse de los ataques; contra el elogio se está indefenso.” SIGMUND FREUD

Donald Trump dice que no estamos entrando en una recesión mundial. Que solo se trata del “costo de la transición”. Nótese que es el mismo señor que apuesta por el carbón para producir energía, por los aranceles que hacen peligrar la estabilidad del orbe, por el trabajo infantil, por Vladimir Putin antes que por los ucranianos y —¡ah, sí!— por las regaderas a presión para cuidar el pelo mientras uno se baña...

No me cansaré de decir lo siguiente: en la política mexicana debiera ‘tomarse con pinzas’ el ser elogiado por el anaranjado personaje, en lugar de lanzarse a celebrar cada porra que le eche a la presidenta.

¿Recuerdan el “piropo” de Trump a un jefe de Estado? ¡Exacto! A Volodímir Zelenski cuando este entraba a la Casa Blanca. Le dijo: “¡qué buen outfit!”, para momentos después propinarle la más desagradable visita a Estados Unidos que pudiese imaginarse. Trump, el mandatario que considera que “puedes hacer cualquier cosa con una mujer” si eres famoso... ¿No fue que ante un micrófono encendido en Access Hollywood en 2005 quedó grabado el terrible “… grab them by the pussy”?

El mismo que va a terminar con el Departamento de Educación (con la SEP gringa) a nivel federal y quien ya avisó que, de poder, se piensa lanzar en el 2028 por un periodo más como presidente.

Cuidado con dar por buenas sus palabras hacia Claudia Sheinbaum; mucho cuidado.

Uno debiera sospechar de sus intensiones luego de conocer su pretensión de que que el Golfo de México se rebautice como “Golfo de América”. Al recordar su amor por el oligarca Kim Jong-un (Corea del Norte).

La 4t debiera preguntarse si en verdad desea que Trump se refiera a alguien como inteligente, elegante, amiga…

¡Ni que Sheinbaum fuera uno de los “amigos” del estadounidense que ganaron millones de dólares por las fluctuaciones por él ocasionadas en los mercados internacionales!

Ser mencionado por el presidente norteamericano o ser acreedor a sus elogios o piropos, en lugar de generar confianza y alegría, deberían ser señales para ponerse a recapacitar del porqué de su comportamiento.

¿Conviene que Trump elogie a Claudia Sheinbaum? Independientemente de lo adecuado o no de la estrategia de la presidenta hacia el gobierno de los Estados Unidos, riesgoso se le vea del aparente agrado de Donald Trump. Sugiero meditar a profundidad qué hay detrás de la venia de él hacia ella.

Importante conocer y reconocer las filias y fobias del de Queens. ¿Qué supone el que Sheinbaum crea merecer los elogios? ¿En el fondo nos agrada que un hombre con sus características diga que admira a Claudia? ¿Qué es mejor señal que el mandatario la llame ‘amiga’ como no pocas veces lo hizo refiriéndose a López Obrador y a Marcelo Ebrard (luego de este último dijo que era un arrastrado) o que la llame una ’perra‘, como alguna vez llamó a la canciller alemana Angela Merkel?

Uno puede jugar al (a la) populista, serlo incluso. Pero cuidado de creerse el discurso de otro líder que también lo sea. A Trump y a López Obrador les unía el ego de los populistas y de los narcisos. Llevaban bien ese concurso de personalidades, tanto en su afán de ser el presidente con el mayor poder, como en crear una realidad alterna que dieran por buenas sus políticas. Y por supuesto, mismo en ello, el populismo vende en los Estados Unidos, pero no tan bien como en México. Los números de aprobación de Trump no son tan buenos con sus electores como lo fueron con AMLO o lo son ahora los de la presidenta Sheinbaum.

Y sin embargo, en la incongruencia de encontrarse un conservador en el cuerpo de un populista no me parece el estilo de Claudia… Y el dogmatismo tarde que temprano choca con ese narcisismo que a los otros caracteriza.

Atención: una persona que frontalmente va en contra de las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza es el personaje que elogia a la primer mandataria de México. Los morenistas están de plácemes frente a esa enorme trampa de la política.

Giro de la Perinola

Oooootra más para el equipo de la presidentA: ¿por qué no la cuidan? No fue la mejor de las ideas producir un video de ella con Eduin Caz (a quien le negaron su visa gringa por cantar narcocorridos y de quien sospechan tener vínculos con el crimen organizado). Tengan más cuidado.