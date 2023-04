Irreverente

Les platico: Rennier Piñero es director artístico de MOS -México Opera Studio- y su talento lo lleva a emprender proyectos de alto calibre cultural .

Además de su brillante labor en MOS, lleva sus destrezas a instituciones como el Tecnológico de Monterrey.

Y para dicha institución dirige el “Proyecto J”, (variaciones de Don Juan), con dramaturgia de los reconocidos creadores escénicos españoles, Álvaro Tato y Yayo Cáceres.

La producción está a cargo de la Compañía de Teatro de Alumnos del Tec de Monterrey.

Sede de este esfuerzo será el Auditorio Luis Elizondo del ITESM, el 28 de este abril a las 20:30 horas; el 29, a las 19:00 y dos funciones el día 30, a las 16:00 y 19:00.

Se trata de un proyecto de teatro contemporáneo sobre el mito de Don Juan Tenorio, a partir de textos clásicos de Tirso de Molina, Zorrilla y Moliere, entre otros autores de nivel mundial.

Sugiero a mis lectores en el área de influencia de Monterrey y sus municipios conurbados, que se alisten para comprar sus boletos en las taquillas del auditorio y a través del sistema Ticketmaster.

Así celebra el Tec sus 80 años

Este evento forma parte de la celebración de los primeros 80 años del Tec de Monterrey.

Otra de las actividades emblemáticas del ITESM será un concierto especial que organizan los egresados del famosísimo Concierto Ensamble, del inolvidable Gerardo Maldonado quien cuando pasó a mejor vida dejó la dirección de Difusión Cultural a otro genio del arte, Hugo Garza Leal, hoy, director de Cultura del Municipio de Monterrey.

En ese concierto participarán las estrellas que formaron parte de los primeros conciertos, cuando éstos tenían lugar en el Teatro Florida y luego en el del IMSS para finalmente asentarse en el Auditorio Luis Elizondo.

Y entre esas estrellas se cuentan personalidades del mundo empresarial como Fernando González Olivieri, los hermanos Zorrilla y otros.

Pero de eso me ocuparé cuando estén listos para su concierto, por hoy, ensayan casi a marchas forzadas, por el limitado tiempo de sus participantes.

Proyecto J Tec de Monterrey (Plácido Garza)

Los 3 Juanes

Volviendo al tema de mi artículo de hoy, los textos de esta producción nos permitirán convocar a los Don Juanes de Tirso de Molina -”El Burlador de Sevilla” del año 1630- el “Tenorio” de Zorrilla, 1844- y “Dom Juan ou le Festin de Pierre”- de Moliére, 1665.

Ya queremos que sea el día 28 para disfrutar este trepidante texto, en su estreno en América.

¿A quién le cabe dudas de que Don Juan es una de las figuras literarias más universales?

Las letras hispanas lo han llevado a las literaturas de todos los idiomas, pues en Don Juan es el mito del cínico seductor que existe en todas las lenguas.

Sí, el personaje que apenas conquistaba a su “presa”, ya estaban sus ojos puestos en la que seguía.

El autor e investigador Víctor Said Armesto nos da una idea del origen de este personaje.

Sus documentos hablan de raíces literarias de Don Juan encontradas en los romances gallegos y leoneses, de la etapa medieval.

El personaje de Don Juan y su forma genérica de vivir, el “donjuanismo”, ha inspirado a incontables autores de obras que se cuentan por miles.

El mensaje común en casi todas sus representaciones es de índole moral.

¿Quiénes han escrito textos inspirados en este personaje?

La lista de escritores universales es sorprendente:

· Antonio de Zamora. · Carlo Goldoni. · Aleksandr Pushkin. · Samuel Richardson. · Clarissa Harlowe. · Lorenzo de Ponte. · Choderlos de Laclos. · Lord Byron. · José de Espronceda. · Gonzalo Torrente Ballester. · Alejandro Dumas. · Edmond Rostand. · Ramón Pérez de Ayala. · Ramiro de Maeztu. · Américo Castro. · José Ortega y Gasset. · Enrique Jardiel Poncela.

Ahora, algo que me precio de saber y que es de muy pocos conocidos:

Busto de Ignacio Ramírez "El Nigromante" (Plácido Garza)

El Don Juan del nigromante

En unos de los frecuentes viajes que hago con la irreverente de mi Gaby a su amado “pueblo mágico”, San Miguel de Allende, conocí a uno de los biógrafos de Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, conocido como “El Nigromante”.

Hay en San Miguel de Allende una Casa de Cultura que lleva su nombre, y alberga exposiciones itinerantes muy interesantes.

La joya de la corona de ese lugar es el famoso mural inconcluso de Siqueiros.

Pues bien, en esta pérdida de apenas media hora que me di por ese lugar que siempre visitamos, el biógrafo citado me mostró un documento que aún no es exhibido por estar en su etapa de curaduría, junto a otros textos del escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano, nacido en San Miguel de Allende el año de 1818.

Se trata de un ensayo que fue escrito por “El Nigromante” el 4 de julio de 1874.

Es una versión muy suya en formato de guion, sobre amoríos donjuanescos según su autor, tuvieron lugar en San Miguel de Allende.

Quería que fuera montada en el Teatro Angela Peralta, cuya construcción fue terminada en el año 1873.

Nunca se logró tal cosa y hoy, aunque sus restos están en la Rotonda de las Personas Ilustres en la CDMX , buena parte de su obra es exhibida al público del centro cultural de San Miguel de Allende que lleva su nombre.

Y a menos de cincuenta metros, por la misma calle de Mesones, se halla el teatro al que tanto le gustaba ir y que en las tablas del escenario nunca tuvo la dicha de ver escenificado su texto dedicado al mítico Don Juan.

CAJÓN DEL SASTRE DE PANAMÁ

“El enigmático Nigromante siempre nos depara sorpresas. La que DETONAS aquí es muy adhoc al ´Proyecto J”, remata la irreverente de mi Gaby.