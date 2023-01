Este juicio tendrá una cobertura internacional, podemos decir que García Luna puede tomar una decisión que conduciría llevar a ex servidores públicos a ser investigados por las autoridades norteamericanas, algo que puede estar sucediendo en este momento, los testigos protegidos con los que cuenta la Fiscalía en Nueva York pueden llegar a señalar a expolíticos desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón quien busco radicar en otro país, señalando persecución por el gobierno de México, sabíamos que al acercarse el momento de llevar al estrado al ex Secretario de seguridad pública Federal, la mayoría buscaría refugio, que de nada les servirá contra los Estados Unidos.

Sus leyes de extradición los llevaría en algún momento a comparecer por los señalamientos de corrupción, no debemos olvidar que están otros ex policías que eran cercanos desde el Cisen con Genaro García están hoy detenidos, se dice que algunos que conocieron todos sus movimientos podrían prestar su testimonio, así poder reducir sus condenas, esta información no está aún verificada, por su seguridad seguramente quienes presenten a declarar en este juicio estarán con protección extra.

Sabemos que han intentado silenciar a quienes tienen información que pueda llevar a Luna a prisión, también aquí hay algo que seguramente será interesante, él puede también testificar con protección del gobierno americano, si esto sucede de esta manera me pregunto quién es realmente del interés para Estados Unidos, puede ser un expresidente acaso.

Veo que en esta situación hay intereses para buscar quien fue el peón, el alfil, el rey y la reina, yo imagino que los Marshall con su silencio nos señalan que buscan y estoy seguro de que el rey y la reina serán quienes buscarán llevar ante la ley, estos políticos les encanta jugar el ajedrez, siempre tenían un nombre en código que representaba este juego, ya estamos a unos días del juicio que será el más importante de nuestro país, después del Negro Durazo.

Otra vez vuelve a suceder, con el superpolicía de Fox y Calderón a quien más de 12 años le cedieron la seguridad de México, muy pronto sabremos el motivo que hoy sigan apareciendo osamentas y armas enterradas en zonas rurales, pasamos una guerra a modo para buscar mantener el temor entre nuestra gente, es tiempo de saber quién es realmente Genaro García Luna y quienes lo protegieron para crear el caos en nuestro país.

