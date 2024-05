Ayer leí y vi las imágenes en la plataforma X del asesinato de el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez por la alianza PAN-PRI-PRD José Alfredo Cabrera Barrientos.

En su cierre de campaña, para el y para todos los candidatos y al terminar su discurso, al bajar del templete un hombre le disparó 2 veces en la cabeza.

Las imágenes me atormentaron pues me recordaron también aquel asesinato de Luis Donaldo Colosio hace más de 20 años y que sigue tan fresco en mi mente como entonces

El 17 de mayo, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD Aníbal Zúñiga Cortés fue encontrado descuartizado junto con su esposa en la parte trasera de una camioneta en Acapulco.

Es por tal motivo que el candidato José Alfredo Cabrera habría solicitado protección tanto de la Guardia Nacional, como de la Marina, así como de guardias privados... De nada sirvió.

En total en este país van 479 candidatos y candidatas que han sido asesinados en esta contienda electoral.

Las cifras y realidades están a la vista de todos menos del presidente de México, por supuesto él dice que todo es paz y amor.

Insistiendo sin cansarse que estás serán unas elecciones pacíficas, y que es lo normal, que sucedan estos actos.

A veces he llegado a pensar que incluso pudieran estar orquestados para infundir miedo en la gente y no salgan a votar.

El tema que más me sorprende es que recuerdo que hace años los mexicanos todavía nos condolíamos y nos pasmábamos ante hechos de estos calibres.

Pero un día después del asesinato del candidato Cabrera en Coyuca de Benítez la vida sigue su curso de manera normal y me pregunto si esto es normal.

Acapulco es una mina de oro para los malhechores. Ya dejó de ser un paraíso turístico para volverse un paraíso para el narcotráfico.

No sé cómo le hace para vivir y dormir tranquila la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Supongo o ya se acostumbró, o se sabe bien protegida por el presidente y de paso por su padre.

Pero esto es en realidad terrible, la política deja tanto dinero que las personas son capaces de matar a otras con tal de llegar al poder.

Se dice que el candidato Cabrera iba como puntero por la coalición PAN-PRI-PRD para ganar la alcaldía de Coyuca de Benítez.

Por supuesto que creo que el clan morenista veía este suceso como algo o inconcebible.

Me parece que lo que intentan es que todo el terreno llamado Guerrero sea parte de Morena, de otro modo sería muy difícil sobrellevar las cosas en aquel estado.

Félix Salgado, padre de Evelyn, odia todo lo que tenga que ver con la derecha, es evidente que por lo tanto su hija al ser gobernadora no podría tener capacidad ni tiene la capacidad de movimiento para formar alianzas políticamente correctas con gente de la llamada “oposición”.

Me preocupa muchísimo que este clima de polarización permee en todo el país: No eres de Morena, no te volteamos ni a ver.

Sinceramente pensé que una escena como la que mi mente guarda de el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de Marzo de 1994 jamás volvería a verla... Ayer la vi. Pasó sobre mi mente y mis ojos el mismo horror.

No tengo más palabras ni entiendo nada de lo que está pasando. Ni sé si algún día se sabrá quién mató al candidato de Coyuca de Benítez ni si habrá castigo para los involucrados.

Solo sé que el factor miedo no es opción para sacar adelante a este país.

Nos necesitamos fuertes y unidos. Valientes.

¿Después de Coyuca de Benítez todo seguirá igual?

Por amor a México. Por amor a los mexicanos. Por un amor genuino a este país,

Que Dios bendiga a México.

Es cuanto.