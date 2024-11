Carta abierta a:

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta Constitucional de México.

Maestra Delfina Gómez Álvarez. Gobernadora Constitucional del Estado de México.

Licenciada Citlali Hernández, Secretaría de la Mujer, Gobierno Federal.

Maestra Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

Presentes.

Con mucho dolor e indignación hago ante ustedes una enérgica denuncia ciudadana y hago responsables de cualquier represalia o fabricación penal de causa alguna en contra de mi persona o mi familia a quienes aquí mencionó, pésimos y vergonzantes “servidores públicos” que enlodan los espacios de las instituciones de la república. Los hechos:

1. Siendo las 12:30 del día viernes 15 de noviembre de 2024, la Sra. Yekaterina Retana Hernández se comunicó con sus familiares, padres y hermanos para pedir ayuda dado que al salir de la Bodega Aurrera situada en San Mateo Nopala y encontrándose en el estacionamiento de dicho establecimiento, se acercaron al auto que abordaba propiedad de su esposo y que ella usa regularmente, tres individuos que portaban armas y viajaban a bordo de una camioneta particular (sin membrete oficial) que la conminaron a bajarse de su automóvil “porque éste auto tiene un reporte de robo”. Ella respondió que su esposo lo había comprado en la Distribuidora Automotriz Nissan de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que no era posible tal especie.

2. Se negó a bajarse de su automóvil, abrió una rendija del vidrio lateral del conductor y telefoneó a sus familiares para que la auxiliaran porque los sujetos armados no mostraron identificación alguna y afirmaban ante la persona citada que “eran federales” y debía acompañarlos, le mostraban, una placa colgando en el pecho. Evidentemente, las dudas y miedo eran intensos. Ella haciendo uso de su legítimo derecho a defenderse de una acusación incierta y presentada de la manera en que narro, según su propio relato, llamó al 911 para pedir auxilio, narró los hechos, y recibió la instrucción de que no se bajara de su automóvil, y que se dirigía una patrulla de la policía preventiva hacia el lugar de los hechos para auxiliara y esclarecer lo que sucedía. Agregaron que no apagara el motor del auto y que no bajara los vidrios del auto. La llamada obviamente está grabada en tiempo real. Hubo otra llamada de su hermano al mismo 911 aproximadamente a las 12:35 narrando los hechos, y solicitando el auxilio de la policía preventiva del Municipio de Naucalpan. Cuando sus familiares de la señora Yekaterina llegaron al estacionamiento de la Bodega Aurrera de San Mateo Nopala, ya estaban allí dando el apoyo correspondiente dos patrullas municipales, hablando con las personas armadas, entonces se identificaron como “policías de investigación de la Fiscalía de Naucalpan Estado de México”. La Sra Yekaterina aceptó abrir el cofre del auto para que recibieran el No. de serie e insistieron en que el auto tenía reporte de robo. Además, aceptó acudir al Ministerio Público de Naucalpan para las diligencias necesarias. Tiene en su poder una grabación en su celular del acoso sufrido en el estacionamiento del centro comercial, que incluye una camioneta RAM color rojo con placas MXD-229-A del vehículo en donde los “agentes de investigación” viajaban. Está a disposición de la autoridad competente que proceda a investigar puntualmente los hechos.

3. Llegó aproximadamente a las 13:20 minutos, la acompañaron una de las dos patrullas municipales y fue conducida hacia las oficinas del M.P. en el primer piso. No fue presentada al M.P. para tomar su declaración preparatoria, ni tampoco le fueron dados a conocer sus derechos. El comandante de los agentes de investigación estuvo hablando con ella sin permitir que sus familiares se acercaran a la oficina en donde estaba él con la Sra. mencionada. Aproximadamente una hora después, llegó un abogado que empezó a tratar de representarla y de acreditarse, pero no se le permitió hablar con ella ni acercarse a la oficina en donde el “comandante” la interrogaba. Permaneció ilegalmente retenida todo ese día, la bajaron a las galeras en donde pasó la noche, sin poder hablar con familiar alguno, ni con el abogado que la representaba, solo permitieron que su esposo le acercara algún alimento. La Sra. Yekaterina, refiere tres hechos más muy graves: en la celda en donde estuvo prácticamente incomunicada, fue obligada a firmar cuatro o cinco documentos de los cuales no pudo conocer el contenido; luego obligada a tomarse a sí misma fotografías con los documentos firmados en mano, se resistía a hacerlo y una “abogada” la cual tiene la característica de tener un ojo lesionado (estrabismo o algo así), le decía que “más valía que hiciera lo que le indicaban porque podían pasarla de inmediato al reclusorio de Barrientos”. Ella se defendía alegando su “presunción de inocencia”. De igual manera, la obligaron a desnudarse “para ser revisada” frente a hombres y mujeres. En la celda en donde estuvo casi 48 horas, sólo había una letrina, si bien eran puras mujeres, pasaban constantemente personal no identificados que incluían varones, por lo que otras mujeres se colocaban alrededor de la letrina para tapar un poco a la mujer que la usaba.

4. Fue presentada el sábado 16 de noviembre de 2024 a las 13 horas, aproximadamente, con la siguiente agente del Ministerio Público -no pudimos conocer su nombre- quien le tomó su declaración y aceptó hablar con sus abogado que la representaba, éste le hizo saber las violaciones a sus derechos a lo cual había sido sometida su representada legal. Observar que estuvo prácticamente incomunicada y retenida ilegalmente en una celda de la Fiscalía de Naucalpan Estado de México, por 24 horas durante el turno del que era responsable el C. Agente del Ministerio Público Alfredo Edgar Delgado Cortés, quien se negó a recibir al esposo de la Sra. Yekaterina quien deseaba mostrar los documentos originales del automóvil que había adquirido tres años antes en la distribuidora automotriz Nissan de Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, para que fueran integradas a la carpeta de investigación. Factura original expedida por la distribuidora automotriz, y carta responsiva de la venta del auto en original, con sellos, firmas y fechas y en papel membretado. No aceptó ni hablar ni con ella ni con su abogado ni su esposo. Uno de los agentes que la condujeron desde la Bodega de Aurrerá a la Fiscalía de Naucalpan, comentó el sábado por la noche al esposo de la arrestada ilegalmente, que el comandante del grupo de policías de investigación se había “enojado mucho porque la Sra. se portó muy rebelde y no quiso cooperar. Que no tenía para que llamar al 911.” (sic). Este sujeto puede ser perfectamente identificado.

5. La citada mujer retenida ilegalmente y encerrada en una celda, fue presentada a declarar ante la agente del MP. El sábado estuvo declarando todo el tiempo esposada, salió de la oficina y fue conducida con esposas unos metros frente a todas las personas que estaban esperando hablar con la agente del M.P. (una mujer que no pudo conocerse su nombre, lo negaron todos a quienes se les pregunto). Existe un evidente daño moral, un agravio y exhibición social sin que haya tenido imputación alguna, salvo que su auto estaba siendo investigado, y en correspondencia, su eventual responsabilidad, cuando la factura original del auto establecía claramente la propiedad del mismo a nombre de su esposo.

6. En el RND la Sra. Yekaterina fue integrada a la lista el viernes a las 13:00 horas por la “Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla Sede Naucalpan de Juárez”, como “autoridad que la tiene a su disposición”, literalmente. Ustedes juzgarán la objetividad y precisión jurídica de esta ficha. También le fueron tomadas sus huellas dactilares. Fue dejada en libertad el domingo a las 11:00 de la mañana aproximadamente.

7. Resultó que, sí existía una acta levantada de una persona por robo de un vehículo, pero que son tres los vehículos Nissan del mismo año, numero de motor, número de chasis y numero de placas, pero de colores distintos, rojo, gris, y negro, el de la Sra. Yekaterina. El reporte de robo fue un mes antes de que la agencia Nissan Tlalnepantla vendiera el auto mencionado al esposo de la persona reiteradamente citada. Cuando el vehículo fue comprado en la agencia, el comprador exigió a la agencia automotriz una cláusula que indicara que el vehículo -en ese momento propiedad de Nissan-Tlalnepantla- que cualquier tema legal relacionado con el vehículo que se estaba adquiriendo, era y es, completa y total responsabilidad de la agencia vendedora. Esa cláusula existe en la factura original emitida por la agencia automotriz. Allí hay una veta jurídica distinta de la denuncia que aquí presento y requiera una investigación penal distinta.

Esta es una de tantas historias de vergüenza de servidores públicos que en lugar de ejercer “la defensa social” se vuelven los verdugos y los peores violadores de derechos de ciudadanos que pueden llegar a ser sorprendidos por diferentes actores sociales. ¿Cuándo van a barrer toda la porquería que existe en distintas agencias del MP?. La respuesta la tienen las altas autoridades del país, en quiénes no obstante sigo confiando, espero no equivocarme y lamentarlo después. Espero una respuesta por cualquier medio a este caso de envilecimiento público y graves violaciones.