Como lo comentábamos en la pasada columna, los problemas al interior del corporativo Deloitte con oficinas en la Ciudad de México, son mucho más grandes y graves de lo que se pudiera imaginar, las pruebas y declaraciones presentadas por ex empleados y ex socios no dejan lugar a dudas.

La empresa Deloitte es promotora de muy graves esquemas de evasión fiscal, todas ellas promovidas, impuestas y alentadas por las cabezas, los socios de rango más alto en esa organización liderada por Francisco Pérez Cisneros director general de la consultora para América Latina, así como Luis Hernández Aguilera, director de finanzas de la misma, que dicho sea de paso no se sabe cómo accede al cargo, ya que su salida de “Perfumería Versalles”, su anterior empresa, fue bajo graves acusaciones por posibles conflictos de intereses y fraudes que en su momento también investigó la misma firma Deloitte. ¿Acaso Deloitte necesitaba un director de finanzas con estos turbios antecedentes?

¿Qué está pasando realmente con Jesús Izrael Zafal Vega, Guillermo Roa Luviano, Ricardo González Orta, Javier Montero, Guillermo Olguín Palacios, Gema Moreno o Enrique Vázquez?, quienes son acusados de burlar las sanciones impuestas por la CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la PCAOB de los Estados unidos, Public Company Accouting Oversidet Board. La Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas es una corporación sin fines de lucro creada por la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 para supervisar y a la vez vigilar las auditorías de las empresas públicas abarcando incluso el establecimiento de normas auditoras y controles de calidad, todo ello con la finalidad de realizar inspecciones a las firmas contables registradas…

Siguiendo con los referentes, en la columna de Alexander Saeedy, podemos leer como Deloitte solo atina a esconder la cabeza ante los justos reclamos de información precisa:

“Deloitte México, cuyo nombre legal es Galaz Yamasaki Ruiz Urquiza SC, y matriz. La compañía Deloitte Touche Tohmatsu dijo por separado que no pueden comentar sobre asuntos relacionados con los clientes.”

Cuando leo esto, recuerdo lo mencionado por Darío Celis, la casi amenaza de no ventilar el caso AHMSA vs Deloitte que se debate en tribunales, ¿Qué tanto hay escondido en las entrañas de este corporativo lie en algún momento fue referente de calidad y honestidad y cómo afectará no solo a sus empleados —que a decir verdad, los empleados para Deloitte son solo números y cosas utilizables—, sino también a sus clientes para negociaciones futuras? ¿Realmente están peleados Paco Cisneros y Alonso Ancira? Siga leyendo y quizá descubra algo…

Prometimos contarles otra manera de picar los ojos al fisco mexicano, pues vayan por el cafecito nuevamente…

Gastos de viaje de socios, los beneficios a los socios Deloitte

En Deloitte existe una política para gastos de viaje exclusivos de socios, en ella se establece que las vacaciones con sus familias y el destino elegido deberá incluir una oficina Deloitte, todo ello con la finalidad de que los gastos de transportación, hospedajes, alimentos, rentas de autos y todo lo que se acumule, se pueda hacer deducible al 100%, reportando como viaje de trabajo.

Como podemos darnos cuenta, la LISR y su artículo 28 FRACCIÓN V, les importa un comino, ya que quienes nos comparten la información también nos explican que tal artículo establece entre otros qué:

ARTÍCULO 28. PARA LOS EFECTOS DE ESTE TÍTULO, NO SERÁN DEDUCIBLES:

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de la cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo I del título IV de esta ley, o deben estar prestando servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal, cuando estos se realicen en el territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el extranjero.

Como podemos observar, todo está a los ojos de quien desee mirar, solo el SAT y la UIF siguen jugando a ponerle la cola al burrito. ¿Jamás les resultó extraño el incremento de los montos garrafales a deducir de la empresa Deloitte? ¿O acaso también recibieron beneficio dentro de los organismos públicos?

De acuerdo a lo establecido por la LISR en el compartido artículo 28 “los gastos solo serán deducibles siempre y cuando sean originados por la prestación de la actividad preponderante, en los casos Deloitte hay una clara toma de ventaja para lograr una deducción fiscal con viajes y gastos por placer y no por trabajo, para lo cual Deloitte da claras y precisas instrucciones, mismas que el entrevistado nos narra al mismo momento que nos comparte mayor información.

“Mira, para el PLAN DE VIAJES AL EXTRANJERO, en el año 2014, a través de un comunicado, la dirección de la firma nos informó que a partir de ese año habría un nuevo beneficio para los socios, con el objetivo de tener reducciones en el pago de impuestos, por lo que cualquier viaje personal que se realizará, podría reportarse como VIAJE DE NEGOCIOS, las indicaciones fueron muy precisas y sólo tres personas Anel, Karla y Mariana tenían los lineamientos a seguir, los cuales estaba PROHIBIDO compartir de manera escrita, como tampoco se crearía política por escrito, con la finalidad de no tener ninguna evidencia. Todo muy bien armado…”

Reporte de gastos de viaje personal para obtener el beneficio de plan de socios:

No solicitar información vía correo electrónico o comunicación interna. NO SOLICITAR

2) Hablar con Anel Gómez, Mariana Ortiz o Yurik Nakawaga, para revisar políticas actualizadas ya que no hay políticas escritas.

3) Hacer cita para la revisión de los gastos presencialmente en el piso 29, con Mariana Ortiz o Karla Morales Pardo, ellas son encargadas de distribución de socios.

4) Las facturas deberán contar con todos los datos fiscales de la firma (GALAZ, YAMAZAKI, RUÍZ URQUIZA, S.C.)

5) Llevar relacionados cada uno de los gastos en archivo Excel.

6) A partir del año 2018, en la reunión con el personal de distribución a socios, se evaluará que el viaje sea a lugares donde exista una oficina de la firma miembro, y que las fechas sean en días laborables.

7) No se contarán los días festivos ni los fines de

8) Una vez que se obtenga el visto bueno (Ver anexo 2A [2] ) anexo 2A.MSG, se hará el reporte de los gastos en la plataforma blue time.

8.1) En la sección de gastos seleccionar plan de socios.

8.2) Ingresar cada gasto, hospedaje, alimentación, itinerario y boletos de avión.

9) Imprimir el reporte de gastos de la plataforma blue time.

10) Mandar a aprobación del socio encargado de la unidad de

11) Entregar al personal de distribución a socios los gastos impresos con la firma de aprobación de los socios.

12) Se hará el descuento vía distribución considerando el beneficio de impuestos.

13) Se recibirán los reportes de viajes personales hasta con 6 meses después de haberse realizado.

14) A partir del año 2020 no se aceptarán viajes en plan de Socios.

15) Se debe considerar que no hay una orden fija para estos reportes.

Las lineamientos fueron cambiando y adecuándose al momento del viaje, pero en el 2020 con el tema de la pandemia tuvieron que desechar, suspenderlo, de hecho en la plataforma blue time ya no existe el apartado plan de socios y según uno de los de entrevistados, no se sabe si en algún momento regresarán este beneficio.

Obvia decir que más de alguna asistente anotó los engorrosos pasos a seguir, no creerán ustedes que los mismos socios van de oficina en oficina, en algún lado la valiosa información se soltó, además, seamos honestos, los contadores que realmente sudan el sillón en Deloitte, reciben una paga muy por debajo de los miles de millones que ven desfilar ante sus ojos…

También está muy claro que en el piso 29 de la torre mayor en pleno Reforma, se cuecen muchas habas… ojo aquí, Pablo Gómez…

Otro nuevo esquema de defraudación fiscal…

Sí, además de los autos, los convenios con la arrendadora, los viajes, ahora hay que timar al IMSS…

Este fue ideado por el mismo director general Francisco Pérez Cisneros, Paco tuvo la genialidad de crear una entidad legal denominada: Administradora De Galaz Yamazaki Urquiza S de RL de CV, en ella los socios de la entidad operativa de DTT México,(Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, SC en el caso de auditoría). Perciben un sueldo nominal por prestación de servicios (inexistentes) a la entidad operativa; el real trasfondo de esto, es que los socios acumulen semanas de cotización para efectos del organismo de seguridad social IMSS, sí, para poder cargar su jubilación al Instituto Mexicano del Seguro Social… Recordemos que en el caso de regulación de una SC, sociedad civil, no puede jubilarse con cargo al IMSS, ¡brillante Paco!

Otra brillante idea de Paco fue la adquisición del palco en la Fórmula 1 México, obviamente todo para promover la marca Deloitte, no vayan a creer que lo ofrece a los socios Deloitte con beneficio fiscal o que se utiliza para hacer alianzas a niveles que ellos merecen…

Y hablando de palcos de altos niveles, recuerdo el palco que AHMSA tiene en el estadio de los Spurs, de San Antonio Texas… ¡Si ese palco hablara!, se cuenta en pasillos de las reuniones de altos ejecutivos de Deloitte con Alonso Ancira mientras disfrutaban del baloncesto, así como se habla y se sabe de las numerosas ocasiones en las que Francisco Pérez Cisneros ha viajado en el avión del Sr. Alonso Ancira, dueño de AHMSA (el mismo deudor de PEMEX ex prófugo de la ley), el avión estaba a su disposición cada vez que Paco asistía las sesiones de consejo en Monclova, por eso el comentario de la columna pasada: Ese pleito entre AHMSA y Deloitte llevándose a cabo en la Ciudad de México, tiene un tufo muy, muy extraño, máxime cuando en Deloitte es de sobra conocido de esta amistad entre altos mando de compañía y que inclusive Paco tuvo el beneficio de usar el avioncito para viajes personales después de las sesiones de trabajo ultra secretas.

¿Valdría la pena que la autoridad revise la relación personal y de negocios entre el Sr. Pérez Cisneros y el Sr. Alonso Ancira?

¿Valdría la pena indagar el por qué Los tres prestamistas—Crédito Real SAB de CV, AlphaCredit Capital SA de CV y Grupo Finmart dejaron de largo los servicios de Deloitte México y que hay verdaderamente detrás de lo sucedido?

Hay que considerar que Deloitte tiene más de 30 mil clientes, entre ellos se encuentran el 60% de las 500 empresas más importantes de México, ¿Sabrán estos 30 mil clientes las formas de manejo internas y poco confiables que se cocinan tras bambalinas? ¿Saben los 30 mil clientes que la firma que avala y soporta sus empresas está llena de colusión y manejos opacos?

Las pruebas con nombres y apellidos, e información confidencial que ex empleados y ex socios están compartiendo, deja mudo a más de uno y da cuenta de la punta de iceberg que se descubrió, el cual puede hundir a más de un barco, aún hay mucho para compartir y tiempo es el que sobra…