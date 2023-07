Costó mucho trabajo construir las bases de una plataforma partidista que nació en la lucha democrática del país, bajo el liderazgo de López Obrador, como su mayor activo político. Gracias a esa resistencia, el movimiento logró sentar los cimientos hasta convertirlo en una verdadera y vigorosa fuerza que lleva el nombre de Morena . A partir de que se gestó el Movimiento Regeneración Nacional, se propuso encauzar un proyecto alternativo de nación, de tal manera que transformara el paradigma sociopolítico. De hecho, con esa bandera vivimos una alternancia que, desde hace mucho tiempo, anhelamos millones de mexicanos.

Lo he dicho abiertamente: he votado tres veces por Andrés Manuel López Obrador, en tres procesos distintos. No me arrepiento de esa determinación porque, hasta ahora, el mandatario federal ha logrado un cambio sustancial -con el apoyo legislativo- para profundizar las políticas públicas del país. Asimismo, está atendiendo las necesidades prioritarias, especialmente de los sectores más vulnerables del país. Con esa identidad de ayuda, el gobierno de la república ha echado raíces para continuar con ese legado. Para que eso suceda, el órgano o vehículo de participación -para llegar al poder- tiene que mostrar esa responsabilidad bajo los principios establecidos en la democracia participativa.

Este proceso de sucesión presidencial es medular para ratificar ese proyecto de la Cuarta Transformación. Es por ello que -el partido- como vehículo de participación interna, tiene que llevar a cabo a la práctica esas normas que, en su momento, abanderó el presidente en tiempos de campaña. Hay un momento clave para efectuarlo ahora que existe una campaña de información de los avances de la 4T a través de las audiencias públicas, que seis delegados realizan a lo largo y ancho del país.

El presidente ha cumplido su papel y, su gobierno, ondea la bandera de la austeridad con el fin de poner el ejemplo de qué una administración puede servir a la sociedad, primero, terminando con la corrupción y el dispendio. Asimismo, llamó a que todas las dependencias y servicios que ofrece en la administración federal se sujeten a las normas. Repito, el mandatario lo ha ratificado en los hechos; falta que Morena, como instrumento o vía para llegar al poder, haga lo mismo en este proceso interno que vivimos.

Sabemos que, en ese sentido, el Consejo Político Nacional de Morena aprobó normas y reglas de participación interna para quienes se inscribieron en el proceso, cuyo fin es buscar la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación para el ejercicio electoral del 2024. Por tal motivo, hay una base o andamiaje que se acordó respetarán todos los aspirantes de Morena que incluye, por supuesto, llevar a la práctica la esencia del movimiento progresista al que representan.

De Morena, hasta este momento, el único que ha respetado los acuerdos pactados es Ricardo Monreal. De hecho, presentó una carta ante la dirigencia nacional de Morena para que se actúe conforme a lo establecido.

Hay, no podemos negarlo ante la vista de todos, miles de anuncios de algunos aspirantes de Morena que, por todo el territorio nacional, tienen plagados un esquema de publicidad en espectaculares costosos. Se han contabilizado cientos y, con esa gran cantidad de anuncios, no se están respetando las normas asignadas en el Consejo Político Nacional de Morena. Es decir, hay una desatención que está provocando una disputa interna dispareja y no habla, explícitamente, de la esencia de austeridad de un partido que nació precisamente para erradicar el gasto excesivo en distintos rubros.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tiene que realizar un llamado a la civilidad, sobre todo porque esto afecta una competencia interna. Mientras unos ondean la bandera de la austeridad, otros hacen lo contrario y, con miles de espectaculares, no están cumpliendo con lo establecido en el Consejo Político Nacional que, en términos políticos, es el máximo órgano para tomar decisiones. Por tal motivo, este proceso no tiene por qué ser la excepción y, de forma inmediata, Delgado tiene que exhortar a que retiren la publicidad que encontramos en las vías de acceso a una ciudad; lo mismo en las bardas y espectaculares de zonas pobladas en las que se hacen notar a grandes dimensiones.