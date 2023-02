Con tanto videoescándalo de un lado y de otro lado todos se están convirtiendo en iguales. Todos parecen ser la copia calca de otros. Los que niegan ser iguales a otros, son iguales a los otros. Aunque parezca un trabalenguas.

La cosa es que aquí también todos están cometiendo ilegalidades al grabarse y al hackear las conversaciones privadas por Whatsapp.

Muchos seguramente ya ni quieren escribirse por ese medio y prefieren hacer llamadas, como para que no los atrapen en movidas, pero da igual porque también los graban. Es la era del espionaje.

Me imagino que aquellos que cometen actos corruptivos y tranzas tras tranzas deberán de estarse andando con mucho cuidado para no ser evidenciados, aunque claro, lo mejor por supuesto sería no cometer actos corruptos, pero en este país, desear esto es prácticamente una utopía .

Pero ya amigos, es que ya son épocas electorales. Así tal cual.

Aunque el INE diga que todavía no son, pues ya son.

No entiendo hasta cuándo vamos a ver competir a un candidato a la buena, sin que tenga que señalar a otros, sin que se ponga a hacer payasadas para TikTok, sin que casi casi se ponga a bailar para convencer a la ciudadanía; no tenga que intervenir llamadas ni videograbar en lo obscuro.

Hay pocos políticos que no les he visto hacer maroma y media para convencer a la ciudadanía.

Entre ellos puedo nombrar en primerísimo lugar y sin temor a equivocarme a Mauricio Kuri. Y no, no porque sea el gobernador del estado en el que vivo que es Querétaro, sino porque su campaña fue limpia.

Nunca jamás se le vió agredir a otros o al partido o candidato opositor, ni tampoco se puso a hacer payasadas, ni lanzaba audios ni videos contra nadie… Él solo mostraba a los queretanos lo que él sabía hacer y lo que él pretendía brindarle al estado.

Otro político al que no le he visto hacer maromas es a Luis Donaldo Colosio Jr, pero él no creo que esté interesado en ser presidente. Tampoco Kuri se ha pronunciado respeto a ello, pero me parece que podrían ser ambos un muy buen ejemplo para los que sí quieren contender de lo que sí se debe de hacer y cómo competir.

Por Morena prácticamente he visto a todos hacer tales desfiguros que dan de veras mucha pena ajena.

El tema del cash para Layda Sansores muestra claramente como el dinero y el poder hacen perder el equilibrio mental de las personas.

Una Layda fuera de sí, usada para atacar a otros es lo que se le ha visto a esta mujer.

Yo no creo sinceramente que su famoso Martes de Jaguar sea una iniciativa que venga de ella. Pero tanto andar en el mitote, como coloquialmente se dice, hizo que ya saliera quemada. ¡Vaya maromas ha tenido que hacer Layda para defender que hasta sus nuevos audios parecen más un casting de jóvenes para La Rosa de Guadalupe!

El que sí se aventó una maroma espectacular fue el presidente de todos los mexicanos (diría Lord Molécula), Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que él no estaba enterado de los videoescándalos que involucraban a Layda Sansores.

Lo curioso es que sí estaba enterado de cuantas casas y departamentos tiene Carlos Loret se Mola. Hay cosas que el presidente dice no ver. Otras dice que las vio claramente.

El presidente de veras que ya no sabe qué hacer tampoco para disimular.

Ni su fiel escudero Jesús Cuevas lo ha podido salvar de tanta maroma.

Todos se empiezan a enredar y a hundir en la alberca de las maromas mexicanas.

Mientras tanto, el país queda a la deriva porque de tanto desenredar lo enredado los políticos se enfocan en esto y no en lo apremiante.

Otra bella maroma fue la que se aventó la senadora por Morena, Citlalli Hernández, queriendo defender a su partido y a sus políticos diciendo que sí han sido cachados en las movidas los militantes de su amado partido, pero que el PRI tuvo más video escándalos.

Así igualito al sketch de Liz Vilchis de “sí, es cierto, pero se exagera”.

Entonces, son tales las maromas que se avientan, que uno intenta aplacar al otro para que no “maromee” de tal o cual manera.

¡Y espérense!, que todavía falta un largo camino para que sigan sacando videos y chismes que ya son dignos de Paty Chapoy.

Porque ahora resulta que se señala a Felipe Calderón como cómplice de Genaro García Luna, ya que el ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia, dice que escuchó que otro dijo que Calderón estaba coludido con el narco.

Es decir: Un Chisme, sin pruebas ni fundamentos.

Y esto lo ocupan los morenistas para dar por sentado que prácticamente Calderón no tarda en estar tras las rejas, cosa que creo desea con el alma el presidente de todos los Mexicanos.

Total que mentiras aquí, desprestigios allá, video escándalos por acá...

La guerra ha empezado, pero la cosa no es que sea contra otros. Entre ellos mismos se traicionan, se graban, documentan todo para poder tener armas para golpear al “amigo, colaborador, compañero, camarada”.

Total que aquí nadie ve por México y los mexicanos. Puras traiciones nada más se ven.

Mientras ellos se van convulsionando lleno de corajes y de ataques y golpes políticos, la gente de este país desde muy temprano sale a trabajar, a darle vida a su vida a lidiar con el tráfico, con la incertidumbre, con la soledad, la enfermedad o el desamor.

Pero ahí están de pie, casi de madrugada. Como ya no queriendo saber nada de este gobierno y sus políticos... Como viendo la manera en cómo salir adelante.

Para mí, mientras exista gente como Mauricio Kuri en la política, creo que es posible adquirir mejores niveles, creo que es posible contar con políticos de mejores alturas e ideologías; con mejores recursos para competir que sacando videos y chismes.

Mucha gente está entendiendo que más allá del beneficio de estirar la mano y recibir dinero se necesitan más cosas para vivir bien y mejor en este país.

El despertar de muchos es la esperanza de México.

O se ponen a trabajar verdaderamente por el bien de este país o estamos muy dispuestos a exigirles que rindan cuentas.

Ellos ya lo saben.

Nosotros también.

Es cuanto.