México Elige hizo una muy mala encuesta en Sonora porque sus directivos trabajaban para uno de los equipos de campaña. Se vale, pero si se difunden estudios en medios de comunicación debería admitirse con honestidad el conflicto de interés.

Sergio Zaragoza, socio de México Elige, no lo hizo así en el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula y en 2021 dio ganador a su cliente, el priista Ernesto Gándara, por más de 10 puntos. ¿Qué ocurrió en las elecciones? Que el candidato a gobernador de Morena, Alfonso Durazo, arrasó y se llevó la victoria con una amplísima ventaja.

¿Cómo justificó el señor Zaragoza su error? De la peor manera posible, calumniando a Morena. Dijo en el informativo de Gómez Leyva que él no había fallado, sino que las movilizaciones del narco a favor del partido de izquierda alteraron los resultados. Absolutamente inaceptable falta de honestidad intelectual.

Se dice que hoy son estrategas de la campaña de Xóchitl Gálvez los dueños de México Elige. Como siguen difundiendo encuestas con Ciro Gómez Leyva, ellos deberían aclarar que tienen una clienta antes de dar a conocer sus resultados. No lo han hecho y han caído en la misma falta ética que cometieron en Sonora.

Invito a confesar sus conflictos de interés a mi amigo Sergio Zaragoza y a su socio Aldo Campuzano —con quien tengo también muy buena relación—. Es lo más honesto que se puede hacer. Así dejarán de perjudicar a Ciro, un periodista absolutamente decente que ha sido cuestionado en las mañaneras por algo que no hace, pero sus encuestadores sí: no precisar que trabajan para una campaña, y que no operan de esa manera por convencimiento ideológico, sino por razones comerciales.

Insisto, se vale simpatizar y hasta colaborar con cualquier aspirante presidencial, pero lo correcto es dejarlo perfectamente en claro. Ocultarlo es inmoral.

Dante Delgado

El dirigente de Movimiento Ciudadano pretende abusar de la necesidad de Xóchitl Gálvez y de sus promotores empresariales como Claudio X. González, a quienes les urge sumar a la alianza opositora a ese partido. No les basta con el PRI, el PAN y el PRD: les hacen falta los votos del instituto político dirigido por Dante Delgado.

Me dicen que el líder de MC está dispuesto a apoyar a Xóchitl, pero con una única condición: que le dejen a él nombrar al candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que podría ser Salomón Chertorivski o el propio Dante.

Vivillo don Dante Delgado, sueña con controlar los gobiernos de tres entidades importantísimas, Nuevo León (con Samuel García), Jalisco (MC es el partido favorito para seguir en el poder) y la CDMX que en sus planes excesivamente optimistas piensa podría ganar la alianza opositora.

No creo que la oposición gane en la capital mexicana —a nivel nacional menos aún triunfará— ni siquiera con el apoyo de Movimiento Ciudadano. Pero si lo dejan, el extraordinariamente inteligente Dante Delgado va a padrotear a los líderes del PRI, Alejandro Alito Moreno; del PAN. Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, además de que abusará de la inseguridad de Xóchitl Gálvez y de Claudio X.