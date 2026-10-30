Después de la ruptura que significó, en lo político, la emergencia de la Corriente Democrática dentro del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1986, se iniciaron diversas movilizaciones en sectores o núcleos sociales que no se habían manifestado con vigor y frescura, aunque irrumpieron con su propias demandas y reivindicaciones sociales: me refiero al movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que, en la UNAM, se opuso a las medidas antipopulares, elitistas y de corte neoliberal que representaba la modificación del reglamento general de pagos, cuya intención fue elevar las cuotas escolares y, con ello, limitar el acceso a la educación superior a miles de jóvenes.

Cabe resaltar que antes de 1986, es decir, entre 1980 y 1985, los movimientos estudiantiles en México eran esporádicos y estaban localizados en escuelas, facultades o centros escolares específicos, y con demandas sociales o educativas limitadas. Sin embargo, a partir de la participación de diversos colectivos de estudiantes y profesores de educación media superior y superior, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ante la destrucción y pérdidas humanas causados por los sismos de 1985, las condiciones de la organización estudiantil se reactivaron gracias a la solidaridad y empatía con la población damnificada.

Con esto no quiero decir que el movimiento estudiantil en la UNAM, de esa época, se haya generado a partir de la fractura registrada al interior del partido en ese tiempo hegemónico (PRI), ni mucho menos, pero fue evidente que los distintos actores sociales, activistas, grupos organizados y colectivos de estudiantes y profesores iniciaron un proceso de alianzas y vínculos para desarrollar la movilización en contra de las políticas públicas tecnocráticas, autoritarias y neoliberales impuestas por gobiernos priistas, desde 1982, es decir, desde el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

Más tarde, ese proceso social empujó fuertemente su vocación movilizadora a favor de la transición política o hacia la construcción de un sistema verdaderamente plural de partidos políticos en México.

Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez habían iniciado también la disidencia al interior del PRI cuando la huelga del CEU estalló en 1986, en contra de la neoliberal reforma reglamentaria, en la UNAM, del rector Jorge Carpizo.

En 1988, apenas dos años después, cuando se conformó una alianza de partidos para impulsar la candidatura de Cárdenas a la presidencia de la República, a través del llamado Frente Democrático Nacional (FDN) algunos líderes del CEU invitaron al ingeniero a encabezar una magna concentración en Ciudad Universitaria, hecho que resultó clave para esa campaña electoral, de oposición, en ascenso.

Recuerdo que en esas fechas se produjeron, asimismo, importantes concentraciones sociales y populares significativas, en lo político, específicamente en la zona de la Comarca Lagunera y en aquellos territorios donde todavía resonaban los efectos del reparto agrario, que benefició a un número elevado de comunidades campesinas en el país, política económica y social que fue encabezada por el general Lázaro Cárdenas del Río durante su mandato, entre 1934 y 1940.

Por su puesto, la defensa nacionalista de la industria petrolera y la trascendente decisión del general Cárdenas para su expropiación, en 1938, se resignificaron en 1988, cincuenta años después, cuando se concretó la postulación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República.

Junto con ello, también se revivió la importancia y la revaloración de una institución de educación media superior y superior que había sido creada por su padre: El Instituto Politécnico Nacional (IPN), fundado entre 1936 y 1937, obra clave del sexenio cardenista en materia educativa, que impulsó y dio una plataforma institucional al sistema de educación científica y tecnológica del país, dedicado a formar profesionales y técnicos con vocación democrática y compromiso social.

El discurso educativo del ingeniero Cárdenas se inscribe en la tradición de la Revolución mexicana (educación popular, nacionalista, gratuita, laica y transformadora), actualizada hacia una visión progresista en términos de una democracia sustantiva, con principios de equidad y soberanía. Dicho discurso político e ideológico mantiene consistencia a lo largo de décadas: desde sus campañas presidenciales y su gestión en el entonces Distrito Federal hasta sus últimas intervenciones públicas (2023-2026). No se limita a la crítica, plantea y piensa a la educación como condición indispensable para el desarrollo económico, científico, tecnológico, humanístico; para asegurar la justicia social y la consolidación democrática del país.

Por lo tanto, las líneas discursivas del ingeniero Cárdenas sobre la educación pública se organizan en torno a los conceptos y valores de la equidad, la movilidad social, el desarrollo económico y la construcción de una democracia sustantiva (más allá de lo político electoral). Se trata de un derecho social fundamental cuya garantía efectiva corresponde al Estado.

Cárdenas Solórzano sostuvo con frecuencia que el sistema educativo nacional enfrenta serios problemas de calidad y eficiencia que se inician en la educación básica y se extienden hacia todos los niveles (media superior y superior); denunció que prevalece la insuficiencia financiera crónica y el abandono presupuestal de décadas en el sector; que existen rezagos metodológicos, tecnológicos y de conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje; y falta de planeación, de definición de objetivos político-ideológicos, educativos, culturales y pedagógicos.

Criticó la incapacidad histórica del Estado para garantizar el acceso universal a los ciclos obligatorios y a la educación superior. Y manifestó que “Es falsa la tesis de que una educación masificada no puede ser una educación de excelencia”.

Se pronunció en reiteradas ocasiones por la democratización y expansión de la oferta educativa; por la apertura real del sistema para que cualquier habitante pueda exigir legalmente su derecho a la educación (mecanismos similares a los de otros derechos sociales); por la expansión de la cobertura en todos los niveles y modalidades, especialmente en educación superior pública; por la elevación de la calidad con equidad y respeto a los derechos humanos; por una educación integral que combine conocimiento científico, resolución de problemas de la vida real, la experimentación, y el fortalecimiento de las humanidades, las artes y la cultura.

Tres veces candidato presidencial (1988, 1994, 2000); fundador del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1989; exjefe de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999) y referente de la oposición de izquierda democrática mexicana vinculada a la tradición popular y nacionalista de la Revolución mexicana y al legado de su padre, Lázaro Cárdenas, todo ello forma parte de su trayectoria de vida.

Triste es la pérdida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934-2026), pero han sido grandes sus aportaciones a la democracia mexicana, debido, entre otras cosas, a su contribución para perfilar un programa de gobierno de izquierda, progresista y de amplia base popular.

X: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com