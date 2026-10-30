Después de haber conocido y tratado al Ing. Cárdenas me detuve a reflexionar como intitular este artículo; consideré que frente a la circunstancia fatal de que ya no se encuentra entre nosotros, se torna necesario ponderar su figura y subrayar el papel que jugó en la vida política del país. Creo que ser valorado como un demócrata comprometido hace justicia a su memoria; todo indica que ser recordado con tal valoración se corresponde con lo que fue su vida.

La palabra democracia estuvo reiteradamente asociada a sus proclamas y propósitos; cuando fue el caso de debatir al interior del PRI el futuro del partido de cara a las elecciones presidenciales de 1988, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez creó la corriente democrática y, más adelante, constituyeron, una vez que rompieron con el PRI, el Frente Democrático Nacional. Siempre la acción política vinculada a la idea democrática. De alguna manera también lo inverso, la acción democrática asociada a la concepción de la política.

En las elecciones presidenciales de 1988 se agotó un sistema político, debido al entrampamiento que significó el colapso de la hegemonía del PRI en el marco de unos comicios que, por primera vez en casi 60 años, plantearon la posibilidad de fracturar el predominio que éste había alcanzado y, por ende, dibujaron también la vía de una alternancia del partido en el poder mediante las elecciones. Pero el dispositivo hegemónico que aseguraba la permanencia del partido gobernante bloqueaba las salidas acordadas o distintas.

La fractura política pudo darse en ese momento en medio de un horizonte que extendiera el conflicto cerrando las salidas institucionales. Ahí el sentido de proyectar una salida a través de reformular el marco de las fuerzas políticas mediante la construcción de un partido, representó la edificación de un camino que rescataba la necesidad de construir el régimen democrático. El personaje central de ese andamiaje lo fue el Ing. Cárdenas, pues su visión reiteró la tesis que había asumido desde un principio y por eso explica que el nuevo partido que instituyó tuviera la denominación democrática; cierto, Partido de la Revolución Democrática, PRD.

Sin lugar a duda, el PRD marcó un hito que representó una causa para construir el régimen democrático; las reformas políticas que después se llevaron a cabo desde 1989 respondieron a la mística de mejorar la organización y realización de las elecciones. Por su parte, el PRI se encontraba atrapado en la condición de ser el partido que obstaculizaba la vida democrática de México, pero su dirigencia con la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta y después en la condición de ser candidato presidencial, se inscribió en el cauce democrático y de la competencia política.

Pero es evidente que el cruce de caminos entre el autoritarismo y la democracia tuvo, como detonante, para que se tomara ese segundo derrotero al Ing. Cárdenas. Sin estar en el poder, él incidió como ningún otro en el tránsito del México que terminó un siglo e inició otro con la inauguración de la alternancia política.

Aunque después ocurrió un alejamiento de Cuauhtémoc Cárdenas de la militancia partidista, se mantuvo como una figura que advertía posibles desvíos, deslizaba críticas y buscaba influir con una visión autónoma, postura que no resultó nada fácil ante la presencia de un liderazgo de tipo caudillista como lo ha sido el de Andrés Manuel López Obrador; aun así buscó siempre marcar su propia postura.

Todavía en 2021 publicó un libro con el título de “Por Una Democracia Progresista”, un texto que insistió en su posición independiente, y hasta con diferendos frente al gobierno, en temas como el de la participación del ejército en labores de seguridad y de carácter policiaco, asunto en el que plasmó su franca oposición.

Fue un hombre sereno pero firme, prudente y con alto sentido histórico, por eso buscó salidas cuando los momentos resultaban más obtusos; hará falta en estos momentos de posturas encontradas y polarizantes; su legado dialoguista es fuente de aprendizaje para un gobierno con una vocación autoritaria y opuesta a los acuerdos.

Parece una paradoja que el fallecimiento del Ing. Cárdenas coincida con la crisis que vive actualmente el INE y el modelo de operación, sin contrapesos y controles, que fue impulsado por el oficialismo. Ahí los caminos se contraponen y se confrontan. Cuauhtémoc Cárdenas representa, en buena medida, una visión distinta a la que sostiene la llamada 4t en su deriva autoritaria y populista.