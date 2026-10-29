Los archivos hemerográficos cuentan que en 1997, cuando Cárdenas ganó la primera elección directa de la jefatura de gobierno de la capital, nombró a Rosario Robles como secretaria de Gobierno. En la profunda convicción progresista, influenciado por las ideas de las Rosas Rojas y la participación de las mujeres socialistas, Cárdenas ya anticipaba la relevancia de la participación de las mujeres a cargo de poderes ejecutivos.

Ella ocupó ese cargo de 1997 a 1999. Cuando él dejó el puesto para buscar por tercera vez la Presidencia, Robles asumió la jefatura de forma interina y se convirtió en la primera mujer en encabezar el gobierno del entonces Distrito Federal. Rindió protesta el 29 de septiembre de 1999. Sabemos lo que sucedió después, pero creo que dentro del ámbito de voluntad de Cuauhtémoc Cárdenas, su convicción democratizadora deja claro que la asimetría en la participación femenina fue algo que quiso corregir dando espacios a ellas.

En 2023, cuando López Obrador criticó a Cárdenas, Robles escribió un artículo. En él recordó que Cárdenas confió en ella para dar continuidad a su proyecto en la capital y le dio la oportunidad de ser la primera jefa de Gobierno. Ese mismo año, en una entrevista con Adela Micha, Cárdenas dijo que Robles había sido una presa política y que le tenía afecto y respeto.

Fueron hasta los años recientes que el acercamiento con la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum permitieron la reunificación o reconciliación sutil de las izquierdas. El episodio más famoso sobre mujeres y derechos políticos en la familia Cárdenas es de Lázaro, cuando las sufragistas organizaron mítines, congresos y hasta una huelga de hambre frente a la casa de Lázaro Cárdenas. Él envió la reforma del artículo 34 al Senado, pero nunca se hizo la declaratoria final y las mujeres quedaron fuera de la elección de 1940. Desde aquel entonces creo que en Cuauhtémoc había ideas de paridad y reconocimiento al liderazgo de las que luchan.

Hay un pedazo de historia que le robaron a México cuando el fraude y la caída del sistema en 1988 le robó la presidencia. Humberto Cavazos se pregunta en su columna de hoy “¿Qué habría sido de México si hubiera optado por el progresismo democrático del cardenismo en lugar del populismo personalista del obradorismo? ¿Si la izquierda mexicana hubiera encontrado su destino en la construcción de instituciones y no en la subordinación de estas a la voluntad de un caudillo? ¿Si la decencia hubiera resultado electoralmente más seductora que el resentimiento?”. El contrafactual pudo haber dado un vuelco a la historia y como reflexiona el buen Humberto, nunca lo sabremos.

Lo que sí sabemos es que con Ifigenia Martínez en la Corriente Democrática, Amalia García, las perredistas y Rosario Ibarra de Piedra sobre la campaña de 1988, así como con la pacificación por la vía institucional de los tiempos revolucionarios que mantenían vivas a las guerrillas, la historia democrática de México no se explica sin el enorme papel de Cuauhtémoc Cárdenas.

Cárdenas murió ayer, 28 de octubre, a los 92 años. En su prudencia y visión para hacer política, una veintena de personajes con afiliaciones distintas a la de la izquierda le ha reconocido. Su legado trasciende al mismo nivel que el de algún presidente. De hecho, me atrevo a decir que sin su esfuerzo por abrir paso a las mujeres dejando atrás el caudillismo, tal vez la historia sería distinta y no contaríamos aún con el honor y privilegio de ser un país gobernado por una de las nuestras. Descanse en poder el eterno ingeniero digno y el tiempo brinde paz a Camila y hermanos, a sus familiares y seres queridos.