Como gallina sin cabeza —o mejor dicho, como vampiro lampareado— se le vio hoy al secretario de Gobernación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Y escribí ‘conferencia de prensa’ y no ‘mañanera’ a propósito, ya que mañanera, lo que se dice mañanera, solo cuando está presente López Obrador (bueno, al menos ciertamente no cuando el que conduce es Adán Augusto López).

Ya es la segunda ocasión que al secretario le toca hacerla de anfitrión, pero me parece que va de mal en peor (recordemos que hoy presidió en el Salón Tesorería por instrucción del presidente AMLO mientras este se recupera del covid). Adán Augusto tendría que haber contemplado, entonces, que la pregunta obligada por parte de la prensa —en este caso tanto de los periodistas serios, como de los youtuberos paleros que tiene ahí presidencia— iba a ser en torno al padecimiento del titular del ejecutivo. Mas lo cierto es que ni de cerca pudo responder satisfactoriamente.

¿De verdad cree Adán que puede hacer como AMLO, salir con otros datos, acusar de mentiroso al Diario de Yucatán, actuar de médico —asegurando que López Obrador goza de cabal salud y que estará de vuelta en tres días—, decir que los rumores en otro sentido son porque “eso quisieran sus adversarios”, y que con eso la gente se dé por satisfecha?

Temo decirle al señor Adán Augusto que no por pararse en el atril y contar con la atención de la audiencia, en automático adquiere el poder de convencimiento que ha perfeccionado el hoy presidente durante tantísimos años.

A don Adán se le vio desabrido, descafeinado; vaya, incapaz de entusiasmar ni a una sola alma

Sospecho que, además de ser ‘el segundo de a bordo’ y que le dé el aire, López Obrador puso al titular de Gobernación al frente de las mañaneras para favorecerlo con los reflectores nacionales como parte de su lucha por ser el abanderado de Morena a la presidencia en el 2024. Porque en tanto tiempo Adán Augusto nomás no ha crecido: sigue el peleando el tercer lugar con Noroña y Monreal, lejos todavía del segundo, Marcelo Ebrard, y a años luz de la líder, Claudia Sheinbaum.

¿Le sirvió la mañanera a Adán Augusto? Después de su decepcionante participación de hoy, estimo que en lugar de promocionarse y mejorar en las intenciones de voto, López Hernández habrá perdido apoyos.

Caray, hubiera bastado con hacerlo un poco mejor que su antecesora, la ministra en retiro y hoy senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero. ¡Pero no! Ni a doña Olga pudo Adán superar.

¿Lo habrá estado observando el convaleciente? ¿Coincidirá con lo que apunto yo aquí? Conociendo a AMLO, apuesto que sí.

En fin, a ver si mañana el funcionario lo hace un poquito mejor. Lo dudo.

Le faltó Chico Che

Estaba fácil para Adán Augusto. Solo tenía que poner a Chico Ché con la canción de “Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando”... Pero Adán Augusto López demostró que la mañanera no es el edén de Adán, sino el infierno de quienes inocentemente piensan que pueden estar a la altura de AMLO y...

A don Adán lo hizo titubear el reportero Irving Pineda de TV Azteca, ¡Ya ni a López Gate! Según la Biblia Adán fue el primer mensajero de Dios. Pero este mensajero 4Teísta no se supo ni los síntomas de un resfriado.

Sus batallas contra los medios son muy rascuaches, por no decir menores. Mientras que el presidente López Obrador enfrenta a Reforma, a El Universal, Proceso, New York Times y demás medios nacionales e internacionales de “desinformación” que con todo su poder mienten un día sí y el otro también, el secretario de Gobernación enfrentó al Diario de Yucatán y ni “pasquín de quinta” le pudo decir. O sea que lo dejamos en empate, ni siquiera un golecito le pudo clavar a ese periodiquillo impreso muy probablemente para envolver artesanías yucatecas. No es lo que pienso yo, sino lo que hubiera dicho alguien más vivo para desacreditar a tal periódico yucateco.

Un par de reporteros mañaneros —que estaban más dormidos que la defensa del Cruz Azul contra Las Chivas—, seguramente ilusionaron a lo puro ingenuo al secretario tabasqueño, pues estos informadores en lugar de dirigirse a Adán Augusto López llamándolo por su cargo de secretario de Gobernación le dijeron “presidente” —vaya con los paleros tan obvios—, con la inmediata corrección por supuesto pero, quizá ya era demasiado tarde, pues seguramente en la mente del secretario Adán Augusto esos descuidos de los reporteros son un par de encuestas donde está arrasando como corcholata. Se vale soñar.

Y por último le faltó decir que ya era tarde y que había que desayunar tamalitos o pan con café o chocolate para rematar la mañanera y ni siquiera ese remate recordó o se pudo aprender. Ni qué decir de las referencias históricas que omitió incluir en su participación matutina; qué tal hubiera sido integrar cuando se enfermaba Cárdenas o Juárez o Madero, la verdad ni chiste tuvo su presentación, lo que lejos de ayudarle a subir en el camino corcholatoso lo más probable es que haya bajado más puntos en las encuestas. A este paso los únicos beneficiados serán Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pues si el secretario de Gobernación sigue apareciendo en las conferencias tempraneras así de descafeinado, su popularidad en picada sacará del fondo de los fondos al senador Monreal y al famoso Noroña. ¿Y don Adán? Pues pasará a ocupar la última posición corcholatera de deshonor.

Sugiero a Adán que mañana empiece su rollo frente a la prensa con una buena ranchera, para animar el cotarro. ¿Qué tal esa de “su cuaco El Huracán”, la de Juan Colorado, pues, de Felipe Bermejo Araujo y Alfonso Esparza Oteo cantada por Lucha Reyes, que era la Motomami de su tiempo?

No, Adán no pondrá a una mujer a cantar, no vaya a ser que haga subir todavía más en las encuestas a la corcholata fémina que va de líder y subiendo, la Motomami de la CDMX.