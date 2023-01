Tanto tiempo, tantos amparos, tanta guerra legal, tantas horas dedicó la oposición para desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la comunidad internacional, para que en unas horas los gobiernos de Estado Unidos y Canadá lo legitimen. Un hecho habló más que mil palabras. Si el Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Felipe Ángeles, cualquier avión lo puede hacer. Fin de la discusión. No olvidar. Los Estados Unidos tienen intereses, no amigos.

Campañas en medios y redes sociales, cabilderos en instituciones internacionales como el Consejo de Europa y personajes en los centros de formación de opinión pública, afirmaron y reiteraron que López Obrador tenía un pacto con el Cártel de Sinaloa. “Narcogobierno” gritó en el Senado una transfuga. La prueba, para ellos inobjetable, fue el saludo del Presidente a la madre de El Chapo. La captura de Ovidio Guzmán puso fin a las especulaciones.

Durante cuatro años, la oposición basó su estrategia en exaltar los errores del gobierno. Repetir una y otra vez las fallas. Asociar a la 4T con todo lo malo de la sociedad y de la vida. Cuando los aliados estratégicos de México dieron un trato institucional a la administración de López Obrador quedaron con las manos vacías. Sin discurso, sin propuesta, sin líderes. El odio no basta para construir un discurso y lo más importante, construir una alternativa para la sociedad.

A todos conviene que los líderes del crimen organizado sean capturados, sean requeridos por Estados Unidos o no. A todos conviene que el Aeropuerto Felipe Ángeles se convierta en una alternativa para aliviar la saturación del Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX. Convendrá que los trenes Maya y Toluca funcionen adecuadamente. Son fuentes de trabajo y polos de desarrollo. Claro que puede haber problemas ecológicos que deberán atenderse.

De la reunión de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá los resultados son moderados. Nada espectacular, todo acorde a las prioridades de cada nación, donde la mano la lleva Estados Unidos, pero que no cancela una relación institucional. El tema fundamental para México es que en los dos años que le restan a la administración lopezobradorista no haya sobresaltos. Pese a los pronósticos, o deseos de la oposición, la relación del gobierno de AMLO con Estados Unidos ha sido buena sin importar que se trate de gobiernos demócratas o republicanos.

En este siglo, las prioridades de México en la agenda trilateral son, con matices, los mismos: migración, que aumenta o disminuye por temporadas. Tráfico de drogas , que seguirá igual hasta que las tres naciones regulen el consumo de estupefacientes. El principal mercado de sustancias es Estados Unidos. Contrabando de armas, que seguirá mientras Estados Unidos venda libremente todo tipo de armamento. El T-MEC está firme, pero de tanto en tanto tendrá ajustes. Por cierto, el gobierno de AMLO garantiza que los intereses estadunidenses y canadienses estén salvaguardados. ¿Todo es miel sobre hojuelas? no, pero hay entendimiento e instancias internacionales. Lo cual sería igual si la presidencia la tuviera el PRI o el PAN. No hay amigos, hay negocios. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Twitter: @onelortiz