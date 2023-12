Como les compartí en mi cuenta de X, que durante tres horas me mojé esperando a que saliera cantar Luis Miguel en Querétaro el jueves 30 de noviembre, y nomás nunca salió, al final reprogramó para el día siguiente, viernes 1ro de diciembre.

Supuse que podría estar ahí, pero mis cincuenta años no me perdonaron haber traído tres horas mi ropa mojada un día antes y al día siguiente me dolía hasta el alma.

Al haber pasado por una neumonía por Covid, la verdad es que mi condición respiratoria había quedado comprometida por lo que tuve pánico de exponerme de nuevo a una posible lluvia.

Le pregunté a mi neumólogo si no sería una inconsciencia volverlo a intentarlo y prácticamente me dijo que sí.

Así que tuve que cederle mi boleto a alguien más en calidad de donación, porque obviamente nadie querría pagarme el monto en el que me salió (5 mil pesos).

Lamenté mucho no haber podido ir al concierto, pero uno llega a una edad en la que es preferible cuidar el cuerpo que darnos algún gusto y en este caso mi deseo de ver a Luis Miguel se canceló.

Pienso que no lo volveré a ver ya nunca más. Ni él ni yo estamos para resfriados.

Me dice la persona que recibió y uso mi boleto que continuamente Luis Miguel estornudaba. Y pues sí…

Me alegré de ver que la tarde del viernes en esta ciudad se veía más despejada y más amable, no amenazaba la lluvia y es que era claro: con dos gotas de lluvia que cayeran , Luis Miguel no cantaría.

Pero Dios tuvo piedad de los miles de asistentes que se mojaron tres horas seguidas y pudieron disfrutar del concierto.

De algún modo la gente que queríamos y verlo teníamos en nuestros ojos la nostalgia y la añoranza por tiempos pasados. Eso representaba Luis Miguel.

Pero el tiempo pasa inexorablemente y las cosas no vuelven a ser como un día fueron.

Después de ver videos en redes de su presentación en Querétaro me queda claro que Luis Miguel tiene un talento único e inigualable pero que algo pasa con su voz que ya no alcanza las notas altas.

Supongo es por el uso o el abuso de la misma o por la edad.

A mí me encanta cantar y todavía puedo alcanzar notas altas pero, claro, no me comparo con él y tampoco soy cantante profesional. Pero sí, su voz ya no es la misma de antes y prefiero quedarme en mi mente con las armonías y notas que lograba construir con su maravillosa y potente voz.

Por supuesto que otra de las cosas que me quedan clarísimas es que es el mejor artista de todo México. No hay duda de ello.

Y también me queda claro que como público, el público mexicano no tiene igual. Somos resilientes, aguantadores, nobles y fieles. Quizá por eso es que no nos va tan bien en la política ni con nuestros políticos.

Siempre nos conformamos con menos cuando deberíamos de anhelar más.

Perdón por fallarles con mi segunda parte de esta triste historia de un amor como no hay otra igual.

Luismi no consideró que cientos de sus fans ya andamos rondando la misma edad que él y que conciertos al aire libre nos pueden enfermar.

Todavía el día de ayer y aún estando en cama seguía teniendo la sensación de resfrío.

En fin que me siento bien conmigo misma por haberlo intentado pero también me da gusto por todos los que pudieron ver al mejor cantante de México en un escenario.

Muchísima gente en Querétaro ya no pudo ir al concierto del viernes, tenían compromisos, viajes y hasta bodas, así que donaron o vendieron sus boletos al por mayor.

Creo que todos merecíamos ver a Luis Miguel pero ojalá él se de cuenta alguna vez que hicimos un enorme esfuerzo por verlo porque de nuevo me comentaron que ni las buenas noches, ni un “Hola, Querétaro”... ¡absolutamente dijo nada!... Una palabrita o un saludo no estaban de más.

Pero ese es el sello de Luis Miguel. No parecerse a ningún otro. Y le ha funcionado.

Moraleja: No vuelvo a ir a conciertos en estadios…

PD: Espero que dada la gran organización por parte de Mauricio Kuri para este concierto, ojalá más artistas y grupos se sientan con la confianza de presentarse en Querétaro, porque tristemente lo que es la salida y entrada del estado con la capital del país cada día es más insostenible.

Es cuanto.