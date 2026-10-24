El conflicto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa un desafío de alcance nacional. No solo están en juego los derechos laborales de sus trabajadores, sino también la atención médica de millones de mexicanos y la estabilidad de una institución estratégica para el país. La falta de personal, medicamentos e insumos, junto con las demandas de mejores condiciones laborales y jubilaciones dignas, ha puesto de manifiesto un problema que durante años permaneció relegado: la distancia entre las dirigencias sindicales y las bases trabajadoras.

En este escenario, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de impulsar una transformación de fondo. Su disposición a atender las demandas de los trabajadores puede abrir una nueva etapa de diálogo; sin embargo, el reto exige mirar más allá de los mecanismos tradicionales de negociación y reconocer que no puede haber una solución duradera si quienes se sientan en una mesa de negociación carecen de una representación legítima ante sus propias bases.

El conflicto del IMSS evidencia los límites de un modelo sindical burocrático, en el que las decisiones suelen concentrarse en las dirigencias y la participación de los trabajadores queda reducida a procedimientos formales. Cuando las inconformidades se acumulan y no existen canales efectivos de diálogo, las demandas laborales terminan expresándose mediante movilizaciones que pueden crecer y afectar tanto la estabilidad institucional como la prestación de los servicios de salud.

Por ello, el primer paso no tendría que ser únicamente ajustar porcentajes salariales o negociar prestaciones, sino atender el problema de fondo: la representatividad sindical.

Esto implica abrir más espacios de diálogo con las distintas expresiones de los trabajadores, establecer mecanismos transparentes de interlocución y construir una representación plural, legítima y responsable, respetando la autonomía de las organizaciones sindicales. Las demandas sobre salarios, prestaciones y jubilaciones deben discutirse seriamente, con información, etapas y acuerdos viables, pero sobre todo la base de una nueva interlocución que cuente con el respaldo mayoritario de quienes serán representados.

Esta discusión también interpela al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Alfonso Cepeda Salas. La democratización no puede limitarse a celebrar elecciones: requiere garantizar la pluralidad, la libertad de organización, la competencia efectiva por la representación y la rendición de cuentas. El mismo principio debe aplicarse al conjunto del sindicalismo mexicano.

El gobierno federal enfrenta así una oportunidad extraordinaria para contribuir a una nueva relación entre las instituciones públicas y los trabajadores, sin sustituir la voluntad de estos ni intervenir indebidamente en su vida sindical. Fortalecer la democracia sindical significa reconocer a las bases como protagonistas de las decisiones y no como simples destinatarias de los acuerdos cupulares.

Nuestra presidenta y los funcionarios responsables del área, tienen la firme voluntad de atender las demandas laborales, pero esa voluntad necesita acompañarse de nuevas formas de interlocución. La crisis del IMSS y la democracia en el SNTE plantean una pregunta fundamental para el país: ¿cómo construir un nuevo sindicalismo moderno, representativo, incluyente y responsable con su materia de trabajo?

Resolver ese desafío permitiría avanzar simultáneamente en la defensa de los derechos laborales, la estabilidad de las instituciones y la confianza de la sociedad. La democratización sindical no debe entenderse como una amenaza para los gobiernos, sino como una oportunidad para fortalecer la gobernabilidad democrática de nuestro México.