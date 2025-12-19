No es difícil realizar un análisis comparativo acerca de quién— si Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) o Claudia Sheinbaum Pardo (México) — tiene mejores relaciones, personales y políticas, tanto con Nicolás Maduro (Venezuela) como con Donald Trump (EEUU) para mediar con mayor eficacia en el conflicto entre ambos países.

Lula y Sheinbaum, en distintos tonos, han ofrecido colaborar para evitar un enfrentamiento mucho más violento entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Quién tiene mejores condiciones para ello?

¿Cómo se llevan con Maduro?

Lula no reconoció la victoria de Nicolás Maduro en el pasado proceso electoral. Sheinbaum prefirió no opinar sobre las elecciones venezolanas. Lógicamente, a Maduro le agradó mucho más la actitud no intervencionista de la presidenta mexicana.

Lula llegó al extremo de la antidiplomacia al decir, en alguna ocasión, que el gobierno de Maduro exhibe “sesgos autoritarios”. Sheinbaum, fiel a la tesis de la autodeterminación de los pueblos, jamás ha opinado acera del régimen político de Venezuela.

En cuanto a Trump…

El brasileño Lula ha tenido importantes desencuentros, comerciales y políticos, con el presidente de Estados Unidos. Sheinbaum es una de las personas gobernantes que mejor se llevan con Donald Trump.

Perfil técnico contra personalidad ideológica…

El prestigio de Sheinbaum, mujer científica, pragmática, de izquierda, es más aceptable para EEUU —el actor de mayor relevancia en el conflicto— que la imagen de ideólogo antiimperialista de Lula.

En conclusión…

Es lógico que Sheinbaum, la izquierdista con sólida formación en ciencia, sea mejor mediadora que Lula. A la mexicana la aceptarían más fácilmente tanto EEUU como Venezuela porque no ha experimentado problemas ni con Trump ni con Maduro, mientras que el brasileño ha tenido fuertes diferencias con el estadounidense y con el venezolano.