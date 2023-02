¿Morena seguirá unida rumbo al proceso electoral de 2024? ¿Hay una clase política morenista o simplemente AMLO logró juntar coyunturalmente a personas de chile, dulce o manteca?

AMLO habla de unidad, lo cual en términos prácticos, pasa por incluir al rebelde de Ricardo Monreal en los eventos donde participan sus corcholatas, sus hermanos, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernandez y en la encuesta que definirá al candidato.

Piso parejo, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, envío una carta a las y los gobernadores de su partido para que recibieran en igualdad de condiciones a los aspirantes presidenciales. Nacho Mier, coordinador de los diputados morenistas, invitó a las cuatro corcholatas e incluyó a Gerardo Fernández Noroña.

Para los que piensan que en política, la forma es fondo, la reunión plenaria de los diputados morenistas estuvo llena de mensajes, imágenes y videos. Lenguaje de señas para conocedores o deseos desesperados para los que buscan una señal. Desde gritos de unidad, hasta música de mariachi y fotografías con amlitos que desafían al Tribunal Electoral.

Los diputados le encontraron la cuadratura al círculo para que el proceso de elección de su candidato a la Presidencia de la República transcurra en calma y lo más importante, sin fracturas. ¿Será? Al regreso de sus vacaciones navideñas, Monreal dijo que se mantendrá en Morena. No hay borracho que trague lumbre, dicen en Zacatecas.

El 30 de enero, en el primer día de su plenaria, las cinco corcholatas comparecieron. La agenda legislativa fue lo de menos, los 202 integrantes de la fuerza mayoritaria en San Lázaro bien vestidos, bien peinados, pero sobre todo, bien portados, recibieron al aspirante de su preferencia.

Adán Augusto dijo que no instruyó destazar al INE y tiró la línea para elegir a los próximos consejeros electorales por sorteo. Fernández Noroña recordó que Abel y Caín también fueron hermanos, afirmó que de placita en placita se los va a “chingar”. Claudia Sheinbaum dio una larga exposición de los logros de su gobierno, sostuvo que la unidad significa cerrar filas ante las infamias que sufra cualquier integrante de Morena. Ricardo Monreal moderó su discurso, repartió libros de su autoría y dijo que encuesta sí, pero no hecha por el partido. Finalmemte, Marcelo Ebrard, de buen humor, detalló los ejes de la política exterior. Habló de afuera, para que se entendiera adentro.

Previo al inicio de la pasarela, Nacho Mier propuso a su grupo parlamentario un llamado a la unidad, que los diputados morenistas aprobaron por unanimidad. Entre otras cosas, dijo: “Debemos demostrar que tenemos la madurez, la responsabilidad y la visión para que nuestro movimiento siga conduciendo el destino de nuestra Nación. Dicho proceso deberá ser democrático, transparente, apegado a nuestros principios y de cara al pueblo.”

Para que no haya dudas, pero sobre todo para no equivocarse, Nacho Mier levantó la mano a los cinco. Imágenes que gustaron en Palacio Nacional, pero no tanto en Puebla y en el Paseo de la Reforma. La palabra más mencionada en el conclave morenista fue: Unidad. Pronto sabremos si esta palabra se dijo de dientes para afuera o fue un acto de madurez. La fórmula se repitió en el Senado de la República, en donde Monreal jugó de local y seguramente se repetirá en las 22 entidades gobernadas por Morena y sus aliados.

El sentido común y la experiencia política indican que nadie se va de un movimiento en ascenso. Ninguna corcholata, ningún aspirante, vale más fuera de Morena que dentro. La pregunta que rondó la plenaria morenista, pero que nadie quizo hacer explícita: ¿Quién o cómo se ejercerá el poder en Morena cuando AMLO se haya ido? Nadie se ánimo a responderla. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Onel Ortiz Fragoso en Twitter: @onelortiz