Las reglas de Morena

La corcholata y los corcholatos se comprometieron a respetar lo establecido en el acuerdo del Consejo Nacional de Morena en el que se detallaron las bases de la contienda interna del partido de izquierda.

Han cumplido Claudia Sheinbaum , Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

No ha cumplido Marcelo Ebrard .

Desesperado porque Sheinbaum lo supera fácilmente en todas las encuestas serias, Ebrard ha caído en cuatro faltas graves:

1. Los resultados

Morena exige: “Respetar y aceptar los resultados del proceso, así como apoyar a la o el ganador”.

Marcelo Ebrard: Ya dijo que solo los respetará si el ganador es él. Si Claudia es la triunfadora, como pronostican todos los estudios demoscópicos bien hechos, entonces, según Marcelo, llegará el desastre para el partido de izquierda —sí, desastre, la palabra que el excanciller utilizó para presionar a Morena—.

Claudia Sheinbaum: Se ha comprometido a hacer suyo el resultado de la encuesta de Morena, cualquiera que sea.

2. Las descalificaciones

Morena exige: “Se evitarán los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes”.

Marcelo Ebrard: Se la ha pasado agrediendo a Claudia Sheinbaum, a quien él ha acusado de todo lo que se le ha pegado la gana sin presentar ninguna evidencia de nada.

Claudia Sheinbaum: Cuando la cuestionan acerca de los ataques que Ebrard le lanza, ella o responde con una pequeña broma para pedir con sonrisas amor y paz o, de plano, dice que “nunca va a hablar mal de sus compañeros”.

3. Los medios

Morena exige: “Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”.

Marcelo Ebrard: Es cliente frecuente de los espacios noticiosos y de opinión que más cuestiona el presidente AMLO en sus mañaneras. En tales informativos Marcelo promociona sus ideas, pero invariablemente critica a Claudia.

Claudia Sheinbaum: No ha acudido a ningún noticiero cuyos conductores hayan sido señalados por AMLO como integrantes de la mafia del poder.

4. El presidente López Obrador

Morena exige: “Se abstendrán de involucrarse de forma alguna ni manifestarse a favor o en contra del presidente de la república y los titulares de su gabinete legal y ampliado”.

Marcelo Ebrard: Ha acusado de haber cometido delitos electorales a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, pero como esta funcionaria no se manda sola, el excanciller en realidad está denunciado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Marcelo, el gobierno federal opera a favor de Claudia, algo que no ha probado y que no probará porque es falso.

Claudia Sheinbaum: Cuando habla del titular del ejecutivo lo hace solamente para ponerlo como ejemplo de buen gobierno absolutamente respetuoso de la democracia.

¿Qué busca Marcelo?

Hay consenso:

Marcelo pretende desacreditar la contienda interna de Morena como un primer paso hacia la candidatura del partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano .

. Un segundo paso previo a la llegada de Ebrard a MC será denunciar ante el Instituto Nacional Electoral —o directamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— a la ganadora de la encuesta aplicada por el partido de izquierda, que nadie duda será Claudia.

Pero Marcelo no ha caído en la cuenta de los problemas legales en que lo metió su mensaje de ayer —en el que acusó a la secretaria Montiel, al presidente AMLO y a la aspirante Sheinbaum—.

Ayer, Ebrard violó repetidamente las leyes electorales. Sobre todo, cayó en lo que se conoce como actos anticipados de campaña. Alguien en Morena, adelantándose a la traición de Marcelo, tendrá que denunciarlo ante el INE o el TEPJF. Y ya se verá si Dante Delgado logra sacar a Marcelo del problema, o no.

¿A quién quitará votos Ebrard como candidato de MC?

Según Salvador García Soto, de El Universal, Marcelo Ebrard le quitaría más votos a la candidata del frente PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez, que a la abanderada de Morena, que todo apunta será Claudia Sheinbaum.

García Soto piensa de esa manera porque considera que tanto el proyecto político de Xóchitl como el de Marcelo van dirigidos al mismo sector de la sociedad mexicana, de derecha en lo económico pero no radicalmente conservador en temas como el aborto.

Lo anterior significa que el amplio grupo de mexicanos y mexicanas que se identifican con la izquierda solo tendrían una candidata: Claudia.

¿Y si Beatriz Paredes le ganara a Xóchitl Gálvez?

A veces Carlos Loret de Mola publica artículos muy inteligentes. Hoy lo hizo. Cito lo fundamental de su texto “Los dos riesgos de Xóchitl” que se puede leer en El Informador, de Guadalajara:

‘Los resultados de las encuestas del frente opositor significan un foco ámbar’ para Gálvez.

significan un foco ámbar’ para Gálvez. ‘Se hicieron dos encuestas para definir a los tres finalistas’. Una de 3 mil casos en vivienda que valió el 70%, y otra también de 3 mil casos, telefónica, que valió el 30%’.

‘En la ponderación de ambas, Xóchilt Gálvez le saca 12 puntos de ventaja a Beatriz Paredes (38% vs. 26%)’.

(38% vs. 26%)’. ‘Pero en la encuesta de vivienda, las dos mujeres están en empate técnico: 32% para Xóchitl y 29% para Beatriz’.

‘La candidatura presidencial de oposición se va a definir, después de cinco debates, con una encuesta de vivienda que pesará 50%’.

El otro 50% corresponderá a ‘la votación presencial del 3 de septiembre entre todos aquellos que se hayan registrado en la plataforma hasta el 20 de agosto (incluidas todas las firmas ya validadas de la etapa anterior)’.

‘En los foros, Xóchitl es la obligada a brillar por la atención mediática que ha recibido’.

‘En el primer foro no fue evaluada como la mejor’.

‘En la encuesta de vivienda final ya no se medirá a Enrique de la Madrid ’.

’. ‘Es posible que los priistas que votaron por él se vayan más con Beatriz Paredes: son del mismo partido..., Alito Moreno está operando en esa dirección’.

está operando en esa dirección’. ‘En la encuesta de vivienda, Xóchitl no resultó tan competitiva’.

‘En la votación presencial del 3 de septiembre, se puede repetir la cargada de los firmantes priistas hacia su única finalista, más la eficaz operación política del PRI para movilizar a los suyos’.

Si Xóchitl pierde la candidatura, y no hay duda acerca de que puede perderla —quizá ya no debe ser considerada ni siquiera favorita frente a Beatriz Paredes— conviene preguntar a quién le va a quitar votos Marcelo por MC, ¿a Claudia, de Morena, o a la priista Beatriz?

