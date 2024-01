¡No dejes que el frío te impida salir en bicicleta! Llegan los meses más fríos del año, pero eso no debería ser un obstáculo para tus entrenamientos. En este artículo compartiré tips para pedalear durante el invierno, desde ropa hasta el mantenimiento de tu bicicleta.

Cuando hace frío, muchos ciclistas se preparan para la hibernación o la famosa “pretemporada”, pero hacer una pausa total del ciclismo no es necesaria y tampoco aconsejable si se prolonga varios meses. Ya sea que salgas a pedalear solo por diversión o estés siguiendo un programa serio de entrenamiento, no dejes que el frío te mantenga alejado de tus objetivos.

Realmente, el mejor consejo para andar en bicicleta durante el invierno es simplemente hacerlo. Salir, aceptar el desafío y abordar la experiencia con curiosidad (en lugar de temor) es la mejor manera de convertir las salidas invernales en un hábito. Pero el material, la preparación y la mentalidad adecuados hacen que sea más fácil vencer el frío y montar en bici durante todo el año.

El primer consejo debería ser obvio, pero es necesario vestirse adecuadamente para condiciones de frío. Hay un viejo proverbio noruego que también fue el mantra del famoso explorador polar Ranulph Fiennes: “No existe el mal tiempo, sólo la ropa inapropiada”.

Busca ropa de invierno específica para ciclismo que elimina la humedad para mantenerte seco y abrigado, y muchas prendas más cálidas utilizan materiales que bloquean el viento en la parte delantera, para reducir el enfriamiento tu cuerpo, y ventilaciones en la parte posterior para mantenerte seco.

¿Qué tan frío es demasiado frío para andar en bicicleta?

No hay una respuesta definitiva para esto. Hace demasiado frío cuando ya no te sientes cómodo pedaleando, esto depende de cada persona. Esto puede variar según tu tolerancia o preferencias. Siempre prioriza tu seguridad y si sientes que el frío te impide controlar la bicicleta de manera segura, búscate un rodillo y pedalea en casa.

Si decides aventurarte a temperaturas bajo cero, ten cuidado con la congelación, que puede ocurrir fácilmente debido a la sensación térmica. La piel expuesta de tu cara es extremadamente vulnerable, así que considera agregar un pasamontañas y lentes protectores.

Durante el invierno tenemos menos horas de sol y mantenerse visible es muy importante cuando salimos en carretera. Es por eso por lo que gran parte del equipo de ciclismo para climas fríos viene en opciones de colores de alta visibilidad. No es necesario que uses neón completo, pero agregar una o dos piezas de alta visibilidad a tu look ayudará a que tu silueta se destaque sobre un fondo invernal blanco y gris. Considera también agregar un juego de luces a tu bicicleta, aunque salgas con un coche protegiéndote.

El clima húmedo del invierno provoca que las bicicletas se ensucien más que de costumbre. Ensuciarse es parte de la diversión (siempre que tengas ropa abrigada). En cuanto a tu bicicleta, no te estreses demasiado, pero mantener la transmisión limpia y lubricada es la clave para una bicicleta feliz y confiable.

Como mínimo, limpie y vuelve a lubricar la cadena de tu bici con regularidad, especialmente después de rodar en terreno mojado. Darle a tu transmisión una limpieza profunda ocasional con un desengrasante y un cepillo mantendrá los cambios nítidos y ayudará a que duren más. Si encuentras lluvia, nieve o barro, considera cambiar a un lubricante húmedo que durará más y sobrevivirá a condiciones de conducción más duras.

¡No sufras solo, pedalea con amigos!

Salir a pedalear durante el invierno es mucho más fácil cuando no estás solo. Si eres capaz de convencer a tus amigos de que se preparen y salgan contigo, puedes transformar un duro trabajo en solitario en una aventura divertida y memorable. Pero no todos los ciclistas tienen un grupo de amigos dispuestos a sufrir con ellos en el frío. Si ese es el caso, recurre al mundo virtual. Busca en las redes sociales y seguramente encontrarás otros ciclistas con objetivos similares a los tuyos.

También es importante considerar nuestros objetivos de rendimiento durante el invierno, hay que ser conscientes de que el clima o las enfermedades pueden mantenernos alejados de la bicicleta durante días y no debemos entrar en pánico. No te sientas mal por acortar un entrenamiento o saltarte una salida.

Habrá veces en los que no vas a poder completar tus intervalos, pero recuerda que el invierno es para acumular kilómetros, no para afinar detalles. Concéntrate en kilómetros base en lugar de esfuerzos máximos. Dedica más tiempo a tus entrenamientos invernales. La planificación conservadora te ayudará a mantenerte más seguro, más feliz y constante.

Tampoco le tengas miedo al rodillo. A veces, no importa lo duro que seas o lo bien que te prepares, hace demasiado frío y es imposible pedalear al aire libre. En días como este, es bueno tener la opción de hacer rodillo. Puede que odies la idea de andar en bicicleta estática, pero puede ayudarte a mantener tu condición física. Pero ten cuidado, este tipo de entrenamientos debe ser más corto y debes hidratarte bien.

¡Así que ahora que ya sabes los consejos más importantes para mantenerte activo este invierno, no pierdas el tiempo y sal a disfrutar de esos kilómetros en bicicleta!