El Congreso local aprobó ayer por mayoría de 27 votos a favor, la licencia solicitada por Samuel García. Lo interesante de la aprobación es que también se decidió que el gobernador Interino sería José Arturo Salinas Garza, panista y actual presidente del Poder Judicial.

Como era esperado, la bancada naranja cuestiono el proceso y no estuvo de acuerdo con la decisión que que el presidente del Poder Judicial fuera elegido como gobernador interino mientras Garcia busca la candidatura para la Presidencia de la República.

Samuel ya protestó que lo de la designación de José Arturo Salinas es ilegal. Dijo que la licencia que solicitó es para salvaguardar su derecho para participar en una elección. Y dejó en claro que no quisiera poner en riesgo el proyecto de trabajo de su gubernatura pues al ser el gobernador de un “equipo diferente” al de él no habría continuidad de muchos proyectos.

La Constitución de Nuevo León

La Constitución del Estado de Nuevo León establece en varios de sus artículos que el único organismo que puede elegir un gobernador sustituto es el Congreso local.

Si el gobernador de Nuevo León solo solicitará licencia por 30 días naturales, esté podría designar a su sustituto que al parecer es lo que quería hacer Samuel García dejando como sustituto a su secretario de gobierno.

En la parte de las facultades del Congreso del Estado en el artículo 96 fracción XXI dice que el Congreso tiene la facultad de “nombrar al gobernador interino o sustituto del Estado, en los casos previstos en esta Constitución”.

Lo que dice el Artículo 122 es muy claro: “Si la licencia fuere por más de treinta días naturales o en caso de impedimento del Gobernador debidamente comprobado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrarla al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo”.

Está más que claro que si el gobernador solicita una licencia de mas de 30 días naturales no podrá nombrar a un sustituto y tendrá que aceptar al que nombre el Congreso.

Como el perro de las dos tortas…

Así se podría quedar Samuel Garcia en la situación en la cual se puso él mismo. Si decidiera no tomar la licencia que solicitó, no podría cumplir con su aspiración de ser candidato presidencial. Si decide tomar la licencia, alguien que no es de su equipo o su partido tomaría los controles del estado por 6 meses donde se podrían abrir todos los cajones secretos del actual gobierno. Podrían desaparecer oficinas ejecutivas y cambiar muchas de las iniciativas que no eran del agrado de los integrantes de los partidos políticos que no sean MC.

Se podrían poner candados a muchas cosas que ha ganado el gobernador y podrían desaparecer algunas de las nuevas secretarias que no dieran valor agregado si así lo piensa el gobernador interino.

En un escenario negativo para García, si el gobernador interino hace un mejor papel que él, se podría convocar a la figura de revocación de mandato si este volviera a la gobernatura del estado.

Los artículos de la Constitución de Nuevo León que se cambiaron para evitar otra salida como la del Bronco ahora le están afectando a lo que planeaba Samuel Garcia con su salida. Ahora no podrá decir que el Congreso del Estado le prohibió la licencia. Tampoco podría impedir que Arturo Salinas sea gobernador interino.

Imaginado todos los escenarios posibles después de la decisión de darle licencia a Samuel y dejar a José Arturo como gobernador interino, no veo nada positivo para Garcia. Lo único que podría salvarlo sería ganar la presidencia, pero los números de las encuestas nacionales no lo ponen cerca del segundo lugar, mucho menos del primero.

Van a ser interesantes los siguientes movimientos de Samuel y si siempre seguirá con la ambición de la candidatura presidencial. Si decide irse de precandidato podría empezar la sacadera de “trapitos sucios” si los hubiese. Además de todo esto, seguramente competiría con Marcelo Ebrard para ser candidato del MC sabiendo que de todos los posibles candidatos Ebrard siempre ha sido el único que pudiera competir con Morena.

La vida de Samuel García sería mucho más sencilla si se hubiera quedado con su declaración en la entrevista de Latinus con Brozo.

Habrá que esperar las declaraciones de Samuel y si lo que considera ilegal, realmente lo es.

Esperemos…