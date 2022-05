Por: Jacinto de la Cruz Vázquez

Existen una diversidad de géneros en la sociedad, las cuales han surgido de protestas para el reconocimiento de derechos.

Más aún que son grupos minúsculos, los cuales a través de instrumentos internacionales, el Estado Mexicano, se encuentra obligado a reconocer, y por otras razones, para estar al estándar internacional, ha reconocido a la comunidad LGTB derechos, legislando leyes, sin ofrecer presupuesto económico para su implementación; también se han olvidado decretar los mecanismos para proteger los derechos qué se encuentren en conflicto de diferentes géneros, la forma de resolver sin discriminar a nadie, cuando participen en hechos que la ley califica como delito, en caso de preponderar derechos o protección al más débil, o en su caso al más vulnerable.

Como sucedió en el Estado de Chiapas, hubo dos choques entre una pareja de gay o afines al mismo sexo, una mujer y un heterosexual. Resulta que la pareja gay discriminan a una mujer, por cuestiones religiosas, cada vez que la encontraban por la Colonia que vivían, la insultaban, teniendo tal vez odio a la religión que profesan y esto se repetía en varias ocasiones, hasta llegar el día 22 de abril de este año: una de las personas amante del mismo sexo, arrojó un liquido en la casa del heterosexual, cuando se encontraba cuidando su bebe recién nacido, en compañía de su esposa, ya que vive a lado de la iglesia a la que acuden a realizar sus cultos religiosos; entonces salió de su domicilio para saber qué sucedía, porque el aroma era muy fuerte que lo ahogaba, en ese momento la persona gay, insultó al hombre, ingresando a su domicilio, después el primero inició a insultar a la mujer, diciéndole de cosas, portando un palo, causando lesiones en su anatomía a la fémina y también al varón, al defender a la mujer debido a que eran familiares, además acuden a la misma iglesia, es preciso mencionar que la persona gay, con otras personas del sexo femenino y masculino, también infirieron lesiones al hombre, después pidieron auxilio al 911, razón por la que acudieron elementos de la policía, que no supieron cómo conducirse ante la situación. Allí comenzó a denotar la falta de capacitación, por los elementos policiacos, para enfrentar un conflicto entre estos géneros, para evitar una situación más desagradable, optaron por conducir a todas las personas involucradas en el hecho al Ministerio Publico (sin ninguna especialidad de algún genero), a todas las personas las mantenían en el mismo edificio de la Fiscalía, al igual que las personas lesionadas, recabando primero las declaraciones de las personas gay, y las personas que tenían lesiones, no recibieron atención médica, en forma inmediata.

Siguiendo con la falta de capacitación ahora de la institución investigadora, recibe instrucción el Ministerio Público, para que la mujer y al hombre lo remitieran a otro centro del Ministerio Público, igual no capacitado en materia de género, pero sí especializado en delitos empresariales, ¿y la Fiscalía de la Mujer? para que les tomara sus respectivas denuncias, lo grave del asunto que un error llevó a otro. Entonces ambos Fiscales del Ministerio Público no detuvieron a nadie, a pesar que se había cometido un delito en forma flagrante, hubo lesiones, ni siquiera los lesionados recibieron atención médica. ¿Dónde quedaron los derechos de la víctima? La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales garantizan ese derecho. Sin embargo, a la Fiscalía poco le importó o no supieron cómo resolver este tipo de conflictos, que según esta institución, cumplió con recibir las denuncias respectivas, pero por falta de decisión y no tener los conocimientos para resolver los conflictos entre géneros, se conlleva a una serie de desaciertos. En las respectivas denuncias, todos son ofendidos, todos son acusados y no hay detenidos, a pesar que en la comisión del delito hubo flagrancia, hay lesionados, que no recibieron atención médica, lo anterior tiene como consecuencia, que la verdad de los hechos, no serán investigados por un Fiscal del Ministerio Público especializado, ni intervendrá la policía también experta.

A la institución no le intereso resolver este tipo de conflictos, dejando a un lado los derechos de la víctima, de la mujer y las leyes que la protegen, los derechos que salvaguardan a los de la comunidad LGTB, haciendo un caos, iniciándose un expediente como registro de atención, en forma independiente, y cada persona está aportando datos de prueba, para que se le haga justicia. El Fiscal del Ministerio Público pudo resolver en el término constitucional de 48 horas, en caso que hayan quedado detenidas las personas que produjeron las lesiones, en una sola carpeta de investigación, y ahora existe tres carpetas de investigación, aunado a que la Fiscalía no consideró los hechos como delitos y para cuidar la estadística, inició las denuncias como registro de atención; lo que significa que después de concluir las investigaciones respectivas, lo elevarán a Carpeta de Investigación, ya que hasta ese momento, considerarán como delito los hechos denunciados.

Los derechos de cada uno de los géneros, reconocidos por el Estado Mexicano, al estar en controversia, a pesar que existen las leyes que los protegen a cada uno de ellos en su implementación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas carece de capacitación tanto de los Fiscales de Ministerio Público, como de los Fiscales de Distrito que carecen de conocimiento para proteger a las víctimas, a personas de distintos géneros, los instrumentos legales que tienen para implementar con el objetivo de proteger los derechos, no fueron efectuados en su ejecución, para salvaguardar a los individuos.

Por este tipo de situaciones se culpa al sistema penal, y se vocifera que no funciona o que las leyes no sirven. Cuando a veces lo que no es funcional es el capital humano o bien la falta de presupuesto, para que las instituciones cuenten con personal médico para la atención de lesionados las 24 horas del día, psicólogas para la brindar ayuda a las víctimas, cada vez que lo requieran y podíamos seguir con la lista, pero se trata de que se tenga también la voluntad para que este sistema funcione. Si adaptamos un nuevo sistema penal, deberíamos abordar todas aristas, para procurar hacer una investigación imparcial, en honor a la verdad, con base a las indagaciones realizadas en la carpeta de investigación, y no solamente se quede en discursos políticos, para estar bien, ante los ojos de la sociedad.