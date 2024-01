“Nunca hubo maldad sólo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga a por mí en silencio voy a construir Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos.” LA OREJA DE VAN GOGH

“Huye, sube y vuela, monta en una estrella pero engánchate de ella Churup, chururup chup, chup, chururup.” MÓNICA NARANJO

Como el chiste de Pepito: “o rápido o con precisión”. Peor aún, como con la 4t: 0% de capacidad y +90% de deshonestidad.

A ver, lo cierto es que se deberían tener las dos; me refiero a la rapidez y la precisión y a la capacidad y a la honestidad. Y muchos de los funcionarios públicos, si tuviesen un gramo de honestidad, no aceptarían el puesto que detentan. No están peleadas ambas condiciones, ergo se debe ser honesto a carta cabal y capaz de igual forma.

¿Por qué mencionar lo anterior? Pues que, con la puesta en marcha de Mexicana de Aviación, se ha alcanzado la cumbre de la guasa relativa a la frase en cuestión. Ni son honestos ni capaces. Miren que volar un avión con un solo pasajero y decir que es porque privilegian la puntualidad y no esperaban a nadie más, es una mentira tan grande como… el avión. La intención de engañar a quienes nunca han viajado en ese medio de transporte. Ellos no se merecen la burla de quien les llama “pueblo bueno”.

El vuelo Acapulco-Ciudad de México partió con un pasajero este jueves 25. Los vuelos AIFA-Ciudad Victoria y AIFA-Zihuatanejo, 9 pasajeros cada uno. Los vuelos AIFA-Campeche y Campeche-AIFA, 19 pasajeros en total. 15 en el AIFA a Villahermosa y del AIFA a Guadalajara, 12 pasajeros.

Estimo que, ante los pésimos números, pronto, muy pronto dejarán de dar información al respecto aduciendo seguridat nacional. Lo que Presidencia no dice es que cualquier línea aérea que no esté subsidiada por los impuestos de los contribuyentes hubiera cancelado vuelos con tan poco pasaje. Las que hacen negocio (que no es un ‘enchílame otra’) cancelan si no se alcanza al menos el punto de quiebre, esto es, el número mínimo de pasajeros requeridos para no tener pérdidas.

¿Qué tanto es tantito? Cada peso gastado en subsidiar a Mexicana es un peso que NO se destina a cubrir necesidades más urgentes, como es atender la tragedia que Otis dejó a su paso en Guerrero. A poco más de tres meses, las necesidades del puerto y poblados aledaños siguen siendo urgentes. Con la pena, pero van mucho más allá de los electrodomésticos…

Los gastos de un avión (suponiendo que sea propio) van desde la renta de los “espacios” (slots) en ambos aeropuertos, los sueldos del piloto, de las azafatas, la turbosina, el aditivo antihielo para la turbosina, el equipo de limpieza del avión, el mantenimiento y los costos del avión mismo. Mexicana está siendo subsidiada con nuestros impuestos; eso NO es prioridad en el contexto del país que vivimos.

Desde su vuelo inaugural Mexicana ha tenido problemas. No llegó a dónde tenía que llegar (bueno, sí llegó, pero seis horas después de lo programado). El pretexto dado fue que había mucha neblina. Lo cierto es que no fue así, pues un par de aviones más aterrizaron sin ningún problema a la hora en que el otro estaba programado.

Los defensores del modelo de “negocio” que es Mexicana de Aviación dicen que la empresa tendrá utilidades en el 2030. Se estima que los negocios de estas características lleguen a su punto de equilibrio al menos en los dos primeros años (o antes) y, a partir del tercero, obtener ganancias. Así que no, Mexicana no es negocio ni representa ventajas para nuestro país (si acaso para un puñado de personas…). Lo contrario, las pérdidas de la aerolínea son con cargo al erario.

Se puede exigir precisión y rapidez; honestidad y capacidad. El pensar o proponer que una exime a la otra reitera el poco compromiso de la Cuarta Transformación con México y los mexicanos.