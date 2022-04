IRREVERENTE

Les platico: Así reaccionó Abel Guerra, ex alcalde de Escobedo, NL, cuando alguien publicó que es el dueño del motel donde apareció muerta Debanhi Escobar, el más sonado caso de feminicidio de los últimos años en México.

Raudo y veloz consiguió la escritura del citado negocio y lo difundió por sus propios medios. ¿Exclusiva de quienes dieron tal noticia como tal?

N´ombre, Abel puso a la vista de miles el citado documento, 24 horas antes de que fuera publicado por un medio local.

Esa no es la noticia. Sí lo es la que en seguida les comparto. ¡Arre!

Origen del problema

Entre 1997 y el año 2000, durante su segundo periodo como alcalde de ese municipio, Abel mandó cerrar esos negocios porque no llevaban registro de sus clientes.

Uno de esos fue el Motel Nueva Castilla, originalmente propiedad de la familia Villarreal y que luego fue vendida a los señores Fernández, españoles que operan cientos de moteles de paso en todo el país.

Los detalles de estos nombres aparecen en los documentos que adjunto, los cuales -insisto- fueron difundidos públicamente por quien también es marido de Clara Luz Flores, quien contendiera por la gubernatura de NL el año pasado.

Ante la oleada de amparos que se desató por la clausura de dichos negocios, NINGÚN VECINO quiso firmar como testigos los amparos promovidos por sus dueños y a pesar de ello, un juez federal ordenó la reapertura de los mismos.

Esto sucedió durante la administración de Leonel Chávez Rangel (2000-2003); luego el siguienteaAlcalde, Fernando Rafael Margáin Santos (2003-2006) los volvió a cerrar y de nuevo, otro juez federal les concedió amparo y reabrieron otra vez cuando Margarita Martínez López.ocupó la alcaldía entre 2006 y 2009.

Fueron los años en que se registraron los más altos índices de inseguridad en NL y por ello era crucial que los moteles de paso llevaran el registro de sus clientes. No se logró y eso agravó el asunto.

Una de las razones que los dueños de esos negocios esgrimían para no llevar registro de sus huéspedes era que servían como casa/habitación de policías federales, debido a que en esa zona de competencia y vigilancia federal se encuentran varios destacamentos de la FGR y de dos años para acá, de la Guardia Nacional.

O sea, por motivos de seguridad no llevaban tales registros.

Según especialistas que fueron consultados por mi BigData, esa falta de registro de huéspedes prevalece hasta ahora y de ahí el desmadre que se traen la policía y la fiscalía estatal.

Debanhi estuvo ahí

En la conferencia de prensa que ofrecieron anoche el gobernador Samuel García y los padres de la jovencita, el funcionario anunció por primera vez que Debanhi entró sola al “inmueble”, como le llamó al Motel Nueva Castilla.

Aludió que tal dato se basa en un video, que demoraron las autoridades más de una semana en dar a conocer su existencia.

Los mismos expertos consultados aseguran que si el motel llevara un registro de sus huéspedes, dicha información sería de suma importancia para solventar las investigaciones oficiales.

Pero como no hay tal registro debido a lo que expuse anteriormente, el caso se enredó en un mar de conjeturas y suposiciones.

Modus operandi de lo moteles de paso

Precisamente ese modus operandi de los moteles de paso -no llevar registro- concede la privacidad que sus clientes buscan.

La familia Fernández -dueña del Motel Nueva Castilla- tiene una organización nacional muy rentable en todo México.

Están emparentados con la familia Vázquez de la CDMX, cuyos detalles platicaré en seguida.

Los Vázquez son dueños de los hoteles de lujo y los Fernández, sus parientes, de los pobres, o sea, de los moteles de paso.

En el año 2000, Pedro Ferriz De Con buscó a Abel Guerra para que le ayudara a conseguir los permisos municipales de Escobedo, para que un miembro de la familia Fernández ampliara su red con un negocio más en esa zona.

Abel le respondió al periodista que no podría ayudarlo porque no era el alcalde y no tenía injerencia alguna en la administración, que estaba al mando del alcalde Leonel Chávez Rangel.

Ferriz De Con lo invitó a ir a la CDMX a reunirse con uno de los líderes de esa familia Fernández, a los que pintó con fuertes nexos con los Vázquez, dueños de una importante cadena de medios a nivel nacional.

Incluso Ferriz De Con trabajaba en esos años para una de las estaciones de esa empresa de comunicación.

Abel declinó la invitación y a partir de ese momento, el que fuera conductor de un noticiero radiofónico matutino en esa cadena, abría todos sus programas tupiéndole duro al ex alcalde de Escobedo, a quien lo menos que le decía era corrupto.

Un día, Federico Garza Santos, casado con una hija de Olegario Vázquez Raña, llamó a Abel para decirle que le daba mucha pena lo que estaba pasando entre él y Ferriz De Con.

En una conversación telefónica promovida por Federico, Olegario le comentó que había personas en su organización de noticias, que utilizaban el nombre de la empresa para hacer ese tipo de “gestiones”.

Olegario se comprometió a que nadie de su empresa se volvería a meter con él.

Un día, estando Abel en la oficina de Rogelio Cerda, recibió la llamada de un número que le resultó extraño.

Al desconocerlo, la puso en speaker para que Rogelio escuchara. Los motivos por los que Abel quiso que Rogelio escuchara los saben ellos dos, y atendiendo el sigilo de mi propia investigación no los daré a conocer… por ahora.

Era Olegario quien le llamaba a punto de tomar un vuelo a Madrid y el motivo era ratificarle el compromiso que había hecho con él.

“Puedes llamarme a este número si esos cabrones te siguen fregando”, le dijo el magnate, con Rogelio como testigo de calidad de tal llamada.

Moteles de paso y la mafia

Varios meses después del fallido intento de Ferriz De Con por lograr el permiso del motel de paso para su cliente Fernández, un miembro de esta familia apareció “encajueleado”.

Los malandros cobran a los dueños de los moteles de paso en todo México, el llamado “impuesto de la corrupción”, el mismo que pagan los contrabandistas, los huachicoleros, los “polleros, los transportistas de carga y de pasajeros, los dueños de bares, cantinas, restaurantes e incluso de centros comerciales ubicados en las carreteras federales.

Los malandros diversificaron su negocio hacia la trata de blancas, debido a los controles reforzados por la DEA en el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Si los sabuesos del gobierno de NL siguen estas hebras que les estoy poniendo en la mesa, se encontrarán con sorpresas nada agradables para algunos -al menos dos- de sus más altos funcionarios.

Buen viaje, gobernador

Y en medio de todo esto, Samuel García emprende hoy viaje hacia San Antonio, Austin y Houston, Texas.

Estará en San Antonio y Austin este lunes, y mañana martes cerrará en Rice University con una conferencia que lleva el título de: “México post López Obrador”.

Será a las 5 de la tarde en el Centre for the United States and Mexico, que dirige Tony Payán.

Samuel hará un análisis del gobierno de AMLO durante sus primeros cuatro años.

La invitación que circula entre miembros prominentes de la universidad y la comunidad empresarial texana, menciona que la conferencia tocará el tema de la extrema polarización que promueve la 4T.

Destaca dicho documento que la disertación de Samuel abarcará tópicos relacionados a la debilidad del estado de derecho que prevalece en México y cómo afecta esto a la atracción de inversión extranjera.

Otro punto será el enorme desafío que enfrenta nuestro País en materia de educación y salud y muy especialmente en lo relativo a la ineficiencia de los sistemas de seguridad.

Todo esto en el marco del lanzamiento que hará el Baker Institute de Rice University denominado “Mexico 2025 and Beyond inicitive”.

Samuel tendrá a su cargo la conferencia inaugural de este ciclo de eventos, y antes sostendrá una reunión privada de la cual, con mucho gusto, mantendré a mis lectores debidamente informados.