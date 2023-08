En los Juegos Olímpicos, el nado sincronizado combina natación, gimnasia y danza. Es una bellísima disciplina deportiva.

En los procesos electorales mexicanos, el nado sincronizado es distinto, ya que combina información más o menos cierta en los medios con la inmediata reacción de un candidato en apuros. Es una sucia y por lo tanto fea estrategia publicitaria.

Todos los encuestadores serios lo saben: es tan grande y se ha mantenido durante tanto tiempo —inclusive ha crecido— la ventaja de Claudia Sheinbaum en los estudios demoscópicos diseñados con buena metodología y aplicados con eficacia y honestidad, que ya resulta imposible que la alcance el segundo lugar, Marcelo Ebrard.

El propio Ebrard lo admite: en las últimas semanas abandonó su discurso triunfalista, que nadie le creía —”voy ganando en las encuestas”— , y lo cambió por un desesperado mensaje que espera sea considerado más o menos verosímil por la opinión pública: “Claudia y yo estamos empatados”.

Si pasó del “voy ganando” al “estamos en empate” significa que Marcelo, en sus propias encuestas, se ve perdido frente a Claudia.

Entonces, ha decidido jugar a descalificar a las casas encuestadoras que podría contratar Morena para apoyar al partido de izquierda a la hora en que se realice el ejercicio demoscópico que decidirá la candidatura presidencial.

El duo dinámico, Marcelo/Reforma

Ayer, una columnista de Reforma afirmó que el gobierno de la Ciudad de México, cuando lo encabezaba Claudia Sheinbaum, contrató algunas encuestas y sugirió que las empresas que realizaron tales ejercicios no deberían ser admitidas para participar en la decisión que tomará Morena para elegir a su candidato o candidata presidencial.

La periodista Peniley Ramírez planteó lo anterior con estas palabras: “No significa, claro está, que estas encuestadoras hayan falseado encuestas o que den ahora por ganadora a Sheinbaum porque antes recibieron pagos de su gobierno. Aunque me encantaría saber qué opinan los otros aspirantes si alguna de estas queda electa esta semana para evaluar quién abanderará Morena hacia 2024″.

La dirección editorial de Reforma le dio gusto a Peniley y preguntó a un corcholato acerca de tal situación. Marcelo Ebrard dijo (cito una nota firmada por Jorge Ricardo publicada este domingo en el periódico de la familia Junco):

“Aquellas encuestadoras que hayan tenido contrataciones o hayan trabajado o estén trabajando para el gobierno de la ciudad, pues nosotros las objetaríamos, de entrada. No puede ser que la encuesta que va a resolver quién va a ser el coordinador o la coordinadora de la 4T tenga contratos con el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México. Tienen que ser independientes cien por ciento”. Ebrard en Reforma

De las encuestas que se supone tuvieron contratos con el gobierno de la CDMX solo tres han sido propuestas por aspirantes a la candidatura presidencial de Morena: Parametría, Consulta Mitofsky y Buendía & Márquez —a esta la columnista erróneamente la menciona con su anterior nombre, Buendía y Laredo, lo que resulta irrelevante—.

He preguntado y me dicen que estas son las propuestas de casas encuestadoras de cada aspirante de Morena:

Claudia Sheinbaum:

De las Heras Demotecnia .

. Covarrubias y Asociados.

Marcelo Ebrard:

Nodo. Investigación estratégica .

. Rubrum. Información que da poder.

Adán Augusto López:

Consulta Mitofsky .

. Parametría.

Manuel Velasco :

Buendía & Márquez .

. De las Heras Demotecnia.

Gerardo Fernández Noroña:

Ninguna .

. “De todos modos van a hacer lo que quieran”, algo así dijo o por lo menos lo pensó.

¿Las contrató la CDMX?

De dos de las encuestas mencionadas por la columnista de Reforma no hay registro —no en el padrón de proveedores de la CDMX— de que hayan trabajado para el gobierno capitalino: Buendía & Márquez y Consulta Mitosfki. Quizá sí hicieron algún trabajo, pero en ese padrón, que pude consultar rápidamente, no aparecen.

Parametría sí realizó estudios para la CDMX, pero no para la oficina de la jefa de gobierno, sino para otras dependencias.

Desconozco si tales empresas han trabajado para el gobierno federal. Raro sería que no fuera así: son casas encuestadoras serias y profesionales, de las más reconocidas en México, que durante muchos años han sido contratadas por el sector público —poderes ejecutivo, legislativo y hasta el judicial—, también por el sector privado y desde luego por los partidos políticos .

En mi opinión, a ninguna empresa le descalifica el hecho de tener clientes. Es el argumento de Xóchitl Gálvez, por cierto, aunque ella sí podría estar en conflicto de interés ya que ha sido funcionaria o legisladora al mismo tiempo que sus empresas han sido contratadas por el gobierno —inclusive por el actual— o por desarrolladores inmobiliarios que la vendedora de gelatinas debió regular como delegada en Miguel Hidalgo.

Solo si los directivos de las empresas encuestadoras hubiesen trabajado ellos mismos como funcionarios, entonces habrían hecho algo indebido. Pero parece que no es el caso. Y, como dije, en el padrón de proveedores del gobierno de la CDMX no aparecen —o no en una primera revisión— ni Consulta Mitofsky ni Buendía & Márquez, aunque admito que quizá no revisé cuidadosamente.

Las reglas de Morena

Morena estableció una serie de reglas para las encuestas, que se aplicarán en vivienda. Una de ellas es que “cada aspirante podrá proponer a dos empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia”.

No sé si una de las empresas que propuso Ebrard, Rubrum. Información que da poder, cumpla con el requisito de la experiencia, ya que pareciera que solo encuesta por teléfono.

En el caso de una encuesta de vivienda, la experiencia es importantísima porque resulta compleja en extremo la logística para enviar encuestadores a todos los rincones del país. Una casa encuestadora que no lo ha hecho o solo muy pocas veces no cumple con el requisito establecido por Morena.

Otro requisito es el de que “no podrán ser empresas que en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes respecto de los resultados electorales”.

Aquí entramos al dificilísimo problema filosófico de las definiciones:

¿Qué es pasado reciente ?

? ¿Qué entender por resultados distorsionados respecto de los resultados electorales ?

? ¿Qué significa resultados manifiestamente discordantes respecto de los resultados electorales?

Para responder las tres preguntas anteriores la Comisión de Encuestas de Morena deberá contratar la asesoría de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y creo que los pensadores de tal institución no llegarán a ningún consenso.

Ese requisito lo exigió Ebrard para descalificar a dos encuestadoras que, según él, fallaron en el Estado de México: Buendía & Márquez y Covarrubias y Asociados.

Inclusive, en público, Marcelo cuestionó a Buendía en ese sentido. Pero el director de la empresa encuestadora, Jorge Buendía, puso en ridículo al corcholato al demostrarle que él no hizo encuestas en Edomex.

¿Covarrubias? Su última encuesta publicada correctamente daba el triunfo a la candidata de Morena, Delfina Gómez, pero con más ventaja de la que finalmente obtuvo. Hay un atenuante: no difundió encuestas al final de las campañas —que es cuando se cerró la elección— porque Covarrubias se concentró en un trabajo complicado que le pidieron, el de elaborar una encuesta de salida.

Los requisitos que Morena no exigió porque Ebrard no quiso

Para la elección del presidente del partido —disputaron tal posición Mario Delgado y el fallecido Porfirio Muñoz Ledo—, la gente de Morena se puso seria y estableció requisitos que sí garantizaban un resultado confiable:

1.- Que las empresas encuestadoras participantes estuvieran inscritas en el padrón de proveedores del INE. Ahora este requisito no existe.

2.- El anterior requisito implica muchas cosas relevantes para saber si las empresas son serias o no:

Que están al corriente en el pago de sus impuestos.

Que, por lo tanto, son empresas existentes.

Que no han cometido ninguna falta.

Que las bases de datos que han entregado al INE corresponden con lo que las empresas han publicado.

3.- Que la casa encuestadora haya tenido por lo menos cuatro contratos anuales de trabajos realizados a nivel nacional; esto con el propósito de demostrar capacidad para enviar encuestadores a todo el país. Ahora este requisito no existe.

4.- Que algún partido político hubiese tenido a la empresa como proveedor, lo que asegura conocimiento de la materia. Ahora este requisito no existe.

En aquella encuesta se garantizó la seriedad estadística:

Las casas encuestadoras se pusieron de acuerdo en los criterios que debía tener la muestra, y cada empresa con sus técnicos hizo la suya.

Había dos expertos de la UNAM —verdaderos especialistas— revisando cada proceso.

—verdaderos especialistas— revisando cada proceso. Tales expertos validaron las muestras.

Las empresas encuestadoras se pusieron de acuerdo en el cuestionario y en qué programa usar para rotar los nombres de los aspirantes.

Aquella encuesta se hizo con tabletas, que entre otras ventajas, cuentan con GPS para verificar de inmediato que la encuesta se aplicó donde correspondía.

para verificar de inmediato que la encuesta se aplicó donde correspondía. Los técnicos de las empresas se pusieron de acuerdo en la manera de ponderar; los expertos de la UNAM lo validaron.

Las empresas entregaron a Morena las bases de datos, que el partido trató con absoluta seriedad.

las bases de datos, que el partido trató con absoluta seriedad. Morena y sus especialistas replicaron los ejercicios de las empresas encuestadoras, esto es, procesaron las bases de datos con sus propios métodos, para comparar, y no hubo discrepancias.

Morena, también, juntó todas las bases de datos e hizo una gran muestra que dio aproximadamente los mismos resultados que traían las empresas.

Ahora todo es distinto en Morena, lo que ata de pies y manos a las casas encuestadoras

1.- Las casas encuestadoras solo van a poner a los encuestadores y no harán nada más, esto es, ningún trabajo estadístico.

2.- En cada levantamiento participarán muchas personas: el encuestador, un supervisor de parte de la empresa, el representante de Morena, el representante de la corcholata mujer, los representantes de los cinco corcholatos hombres. Cuando la jefa de familia los vea llegar pensará que es un cateo de la FGR o una pandilla de sicarios y correrá a esconderse junto con sus hijos. Tal marabunta sería una vacilada para hacernos reír, pero solo va a complicar la aplicación de la encuesta.

3.- La muestra no la hace la casa encuestadora, sino Morena.

4.- “La Comsión de Encuestas establecerá el cuestionario, las muestras y otras reglas metodológicas y demoscópicas. Serán inapelables”.

5.- La empresa demoscópica pone a su encuestador y a su supervisor, y nada más: no se lleva los datos para procesarlos estadísticamente hablando, lo que es una falta grave a la objetividad.

6.- No se usarán tabletas, sino cuestionarios de papel, lo que está por lo menos pasado de moda.

7.- Los datos de todas las casas encuestadoras, y de la encuesta oficial, la de Morena, solo los tendrá Morena.

8.- Las papeletas de las encuestas se van a contar frente a la y los aspirantes o sus representantes, lo que significa que Morena tampoco hará ningún trabajo estadístico.

9.- Es delicado que los datos no se procesen con reglas estadísticas, ya que NO todos los cuestionarios pueden tener el mismo peso a la hora de los cómputos.

La diferencia se ampliará a favor de Claudia

Las exigencias de Marcelo Ebrard llevaron a Morena a diseñar requisitos para las encuestas que no respetan las reglas de la estadística.

Marcelo no se dio cuenta de que, sin trabajo estadístico, la ventaja de Claudia no se va a reducir, sino a ampliar. Que pregunte a encuestadores serios y verá lo que le dicen.

Ya no se pueden cambiar las reglas, así que lo más probable es que no se repetirán las goleadas con las que Claudia vence a Marcelo en todas las encuestas serias publicadas: en la encuesta de Morena será una supergoleada .

Por lo demás, vetar o no a unas u otras empresas encuestadoras no cambiará el resultado, ya que tales empresas no harán lo que mejor saben y que es su activo más valioso: trabajar estadísticamente los datos. Pondrán gente de campo y nada más; el resto del trabajo, el más importante, lo hará Morena.

Respetar y aceptar

Una pena que Marcelo Ebrard ande de chillón. Significa que pretende invalidar desde antes de que se realice la encuesta de Morena, que en sus reglas exige a la y los aspirantes “respetar y aceptar los resultados del proceso, así como apoyar a la o el ganador”. Tales resultados son inapelables, pero el excanciller ya los cuestiona.

Supongo que Dante Delgado no ha dado el SÍ a la alianza PRI, PAN, PRD porque espera que Ebrard rompa con Morena y sea el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Espero que no ocurra: Andrés Manuel López Obrador no merece una traición de ese tamaño. Pero con Marcelo no se puede estar seguro de nada.