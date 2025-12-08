“La preocupación es un desperdicio de imaginación” Walt Disney

Como continuación del artículo publicado en este portal SDPnoticias el 26 de junio del 2024, presento el siguiente texto:

Se trata de un consejo de un buen amigo que en alguna ocasión que me notó preocupado me dijo: piensa en manzanas.

Además de tratar de tener momentos satisfactorios en la vida para sentirse uno bien cuando no piensa obsesivamente, pensar en esos momentos de sobre-preocupación otras imágenes, incluyendo manzanas, voluntariamente, puede atenuar los pensamientos negativos y obsesivos que genera dicha sobrepreocupación momentáneamente.

Desde un punto de vista psicoanalítico, los pensamientos negativos u obsesivos tienen un componente inconsciente muy fuerte, y pensar en manzanas lo hace uno de una manera consciente, lo que genera un intento de control voluntario de los pensamientos que de manera involuntaria nos causan daño, así se genera una verdadera lucha mental bastante compleja.

Mi amigo también me aconsejó que vaya a algún supermercado y memorice las manzanas que generalmente están muy bien acomodadas en las zonas de frutas y verduras, que por cierto vale la pena mencionar que México es uno de los países con mejor calidad de frutas, verduras y legumbres nacionales, y que al ver las manzanas apiladas geométricamente las memorice para después poder pensar en ellas, incluyendo las rojas, las amarillas y las verdes, también conocidas como perones.

Y es tan increíble la mente humana, que al pensar así en manzanas, hasta se antojan, y se antoja mentalmente tomar una y lustrarla con la ropa pectoral para que brille de manera única, y hasta sentir la mordida que se le puede dar al sostenerla de manera vertical con la mano dominante, en lo que desaparecen de la visión mental los pensamientos negativos u obsesivos tan difíciles a veces de evitar.