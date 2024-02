Viri Ríos, en Milenio no ve que Xóchitl exista. Cito su artículo de hoy 5 de febrero:

“El objetivo principal (del proyecto de reformas constitucionales de AMLO ) no es influir en la elección, sino en lo que pase después de ella”.

”. Sheinbaum “pasará una buena parte de su campaña electoral politizando, entre sus propias bases, las ideas que López Obrador plantea en sus reformas, en vez de las que Claudia ha expresado deseo por politizar”.

No sé si tales sean las intenciones de AMLO. Por cierto, ya no llama la atención que en un análisis sobre el próximo sexenio no se mencione a Xóchitl Gálvez, a quien nadie da posibilidades de éxito en las elecciones de este año.

Jesús Silva-Herzog Márquez, en Reforma:

Las iniciativas de reformas de AMLO solo buscan “desmantelar la Constitución”, pero…

“Si echa a andar el mecanismo legislativo es para intervenir en la campaña presidencial y reactivar la polaridad que tan buenos dividendos le ha traído al régimen”.

“La iniciativa que se presenta hoy es una forma de intervenir en la elección y, al mismo tiempo, un preparativo para el golpe de septiembre ”.

Lógicamente, cabe concluir que Silva-Herzog Márquez piensa que el plan C de AMLO funcionará. Es decir, que Morena conseguirá en junio de este año la mayoría que necesita para cambiar la Constitución.

Irene Levy, en El Universal:

Ella escribió unas “instrucciones para entender las reformas que busca AMLO” .

. “Cuando AMLO llegó al poder en 2018, nuestro andamiaje jurídico ya estaba diseñado más hacia el lado neoliberal”.

Peña Nieto “llevó a cabo cierto blindaje del sistema económico-político y se transformó la Constitución para garantizar que el régimen económico medular de México no se modificara fácilmente… a menos que se alcanzara en las urnas la mayoría calificada para reformar la Constitución”.

AMLO han reformado leyes secundarias, en opinión de Levy “violando la Constitución, mientras que la corte va detrás corrigiéndole la plana”.

“¿Cómo entender que a pocos meses del fin de su mandato y ante una evidente ausencia de cuórum para lograr estas reformas, aún así las presente?”

Las iniciativas de AMLO “tienen, al menos, tres objetivos”:

1. Culpar a la oposición de lo que no funcionó en la 4T: “Si todo esto se hubiera modificado, mi gobierno hubiera logrado lo que prometí y no cumplí… No fue mi culpa, es culpa de la oposición que no me dejó gobernar”.

¿Y Xóchitl existe? ¿Todavía pesa la alianza PRI, PAN, PRD? No en el análisis de Irene Levy —por cierto, lo mismo pasa con el resto de la comentocracia: se especula acerca de la relación entre AMLO y Claudia a partir de finales de este año porque nadie duda que la candidata de Morena ganará las elecciones presidenciales.

Denise Dresser, en Reforma:

“El infame plan C —la aprobación de los cambios constitucionales de AMLO después de las elecciones, cuando Morena logre la mayoría que hoy no tiene— no está ideado sólo para asegurar el predominio político de Morena y su conversión en el PRI recalentado del siglo XXI”.

¿Y qué dice Dresser de la candidata X? No la pela. Doña Denise podrá ser escandalosa y amarillista, pero no le gusta jugar a la Tía Lola, así que no pierde el tiempo imaginando imposibles.

Mi comentario:

Deseo el triunfo de Claudia Sheinbaum y pronostico que ocurrirá. Por varias razones, desde luego. La principal es que habrá una novedad en la presidencia relacionada con su formación profesional que, me parece, solo puede ser positiva para México.

En Wikipedia encontré que a nuestro país lo han gobernado:

33 militares.

24 abogados.

5 empresarios

3 economistas.

3 hacendados.

2 médicos.

2 historiadores.

2 contadores.

1 miembro de la familia imperial austriaca.

1 arriero.

1 agricultor.

1 maestro.

1 topógrafo.

1 historiador.

1 rector.

1 politólogo.

1 escritor.

Enseguida la lista...

Treinta y tres militares han gobernado a México:

1. Emperador Agustín I, quien además de militar fue hacendado.

2. Guadalupe Victoria.

3. Vicente Guerrero, quien además de militar fue arriero.

4. Anastasio Bustamante, quien además de militar fue médico.

5. Melchor Múzquiz.

6. Manuel Gómez Pedraza.

7. Antonio López de Santa Anna, quien además de militar fue hacendado.

8. Miguel Barragán.

9. Nicolás Bravo.

10. Valentín Canalizo.

11. José Joaquín de Herrera.

12. Mariano Paredes.

13. José Mariano Salas.

14. Pedro María Anaya.

15. Mariano Arista.

16.Manuel María Lombardini.

17. Martín Carrera.

18. Rómulo Díaz de la Vega.

19. Juan Álvarez, quien además de militar fue hacendado.

20. Félix María Zuloaga.

21. Manuel Robles Pezuela.

22. Miguel Miramón.

23. Porfirio Díaz, quien además de militar fue abogado.

24. Juan N. Méndez.

25. Manuel González.

26. Victoriano Huerta.

27. Eulalio Gutiérrez.

28. Roque González Garza.

29. Álvaro Obregón, quien además de militar fue agricultor.

30. Plutarco Elías Calles, quien además de militar fue maestro.

31. Abelardo L. Rodríguez.

32. Lázaro Cárdenas.

33. Manuel Ávila Camacho.

Veinticuatro abogados en la presidencia:

1. José María Bocanegra, quien además de abogado fue economista e historiador.

2. José Justo Corro.

3. Manuel de la Peña y Peña.

4. José Bautista Ceballos.

5. Ignacio Comonfort.

6. Benito Juárez, quien además de abogado fue rector.

7. José Ignacio Pavón.

8. Sebastián Lerdo de Tejada.

9. José María Iglesias.

10. Porfirio Díaz, quien además de abogado fue militar.

11. Francisco León de la Barra.

12. Pedro Lascuráin.

13. Francisco Carvajal.

14. Francisco Lagos Cházaro.

15. Venustiano Carranza, quien además de abogado fue empresario.

16. Emilio Portes Gil.

17. Miguel Alemán, quien además de abogado fue empresario.

18. Adolfo López Mateos.

19. Gustavo Díaz Ordaz.

20. Luis Echeverría.

21. José López Portillo.

22. Miguel de la Madrid.

Felipe Calderón.

Enrique Peña Nieto.

Cinco empresarios presidentes:

1. Francisco Javier Echeverría, comerciante y empresario.

2. Francisco I. Madero, solo empresario.

3. Venustiano Carranza, abogado y empresario.

4. Miguel Alemán, abogado y empresario.

5. Vicente Fox, solo empresario.

Tres economistas presidentes:

1. José María Bocanegra, quien ademas de economista fue abogado e historiador.

2. Carlos Salinas de Gortari.

3. Ernesto Zedillo.

Tres hacendados en la presidencia:

1. Emperador Agustín I, hacendado y militar.

2. Antonio López de Santa Anna, militar y hacendado.

Juan Álvarez, militar y hacendado.

Dos médicos presidentes:

1. Anastasio Bustamante, quien además de médico fue militar

2. Valentín Gómez Farías.

Dos contadores en la presidencia:

1. Adolfo de la Huerta, solo contador.

2. Adolfo Ruiz Cortines, solo contador.

Un historiador presidente:

1. José María Bocanegra, abogado, economista e historiador. 2. 2. Pascual Ortiz Rubio, topógrafo e historiador.

Un miembro de la familia imperial austriaca gobernó México:

1. Maximiliano I, almirante de la marina imperial de Austria

Un arriero gobernante:

1. Vicente Guerrero, arriero y militar.

Un agricultor en lo más alto del gobierno:

1. Álvaro Obregón, militar y agricultor.

Un maestro presidente:

1. Plutarco Elías Calles, maestro y militar

Un topógrafo en la presidencia:

1. Pascual Ortiz Rubio, topógrafo e historiador.

Un rector presidente:

1. Benito Juárez, quien además de abogado fue rector.

Un politólogo:

1. Andrés Manuel López Obrador, politólogo y escritor.

Un escritor:

1. Andrés Manuel López Obrador, politólogo y escritor.

Con Claudia Sheinbaum habrá una verdadera novedad en la presidencia .

Por primera vez gobernará México una mujer con preparación científica de primer orden. Entrenada para el pensamiento racional y calificada para la conducción de proyectos complejos de ingeniería, confío en que ella sabrá hacer lo correcto —lo sensato, lo que exijan tanto la ética como las exigencias prácticas— en el México que deje AMLO, esto es, con reformas constitucionales o sin ellas.

Contra lo que afirma la comentocracia, Andrés Manuel López Obrador sabe que no necesita cambiar la Constitución para garantizar que Claudia Sheinbaum dará continuidad al proyecto de izquierda. En lo esencial, piensan lo mismo el presidente que se va y la presidenta que llega.

Si Andrés Manuel busca modificar la Constitución se debe a que está convencido de que eso es lo que hace falta para el mejor desarrollo de México. Acertado o no, eso ha diagnosticado. Y, desde luego, es una vulgaridad decir que lo hace para seguir influyendo en el futuro —la historia le ha enseñado que eso no es posible—.

Las cosas saldrán bien. Habrá elecciones democráticas y la gente decidirá si otorga a la izquierda las mayorías que necesita para cambiar la Constitución. Así de sencillo.

Posdata :

Mañana escribiré sobre una ministra, la única, que desde la corte suprema ha perdonado impuestos a gente mucho muy rica. No, no es integrante del bloque conservador. No todo lo que brilla es oro. No todas las personas que juran lealtad absoluta a AMLO y a la 4T cumplen en los hechos con los principios fundamentales de Morena.

Segunda posdata:

Debería haber en la lista otro economista. Lo traicionaron y Luis Donaldo no pudo llegar.