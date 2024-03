Estamos a unos días de que se oficialice la campaña en algunas entidades federativas que tendrán transición del ejecutivo estatal y pese a la Semana Santa que viviremos, no hay descanso, ni excesos de confianza en los recorridos territoriales, máxime por el paso imponente de Morena en todas las encuestas de opinión pública que se han divulgado en los últimos días. De hecho, el tamaño de la ventaja que le favorece es, ni más ni menos, de 26 a 30 puntos de ventaja en favor de Sheinbaum. Con esa distancia, el lopezobradorismo toma el control total del proceso en un momento coyuntural para gestionar estratégicamente las acciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

Hasta ahora, claro está, todas las estrategias le han funcionado correctamente a la candidata de Morena. No tiene, lo dijimos, ninguna necesidad de enfrascarse en un clima de hostilidad para seguirle el juego a Xóchitl Gálvez. En ese sentido, Sheinbaum ha sabido administrar muy bien la ventaja que tiene en su poder y, de paso, incrementarla. Mucho de eso ha dependido, en gran medida, de la poderosa influencia de su primer círculo de colaboradores con quienes, por cierto, se reúne cada semana para evaluar sus avances. Inclusive, eso se refleja en el buen ánimo que se vive en el cuarto de guerra de la abanderada del lopezobradorismo.

Por su relevancia, desde luego, es muy probable que estén trabajando en el próximo debate presidencial. No necesitamos ser muy suspicaces para saber que, llegado a ese punto, la candidata de Fuerza y Corazón por México se lanzará rápidamente al ataque frontal influenciado por la asesoría de los conservadores que, sabemos, son quienes diseñarán los mecanismos de hostilidad. Se vislumbra que sea así. Empero, eso no será un obstáculo ni mucho menos un impedimento para que Sheinbaum salga victoriosa. Desde mi punto de vista, Claudia no tendrá ningún inconveniente en imponerse en el debate público que organiza el INE .

Pero, más allá de eso, vemos a Sheinbaum en su máximo apogeo. Todas las plazas públicas, con una multitud concentrada, muestran un escenario abarrotado de militantes y simpatizantes, pero también de la población en general. Así se mostró Claudia en su gira por el norte del país, donde, por cierto, Morena ha ganado muchísimo terreno a partir del triunfo electoral del 2018. De acuerdo con las encuestas que miden la proporción por estados, la coalición “Seguimos Haciendo Historia” está en condiciones de ganar las 32 entidades federativas. Todas ellas, a propósito, mostrando gran capacidad de movilización y trabajo de base.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Claudia Sheinbaum acaba de terminar una gira intensa de actividades y, con ello, podemos concluir lo que se percibe en las propias imágenes. Todo eso, a propósito, va acompañado de un trabajo de coordinación territorial muy eficiente. Se entiende perfectamente que, con ello, existe una labor de primer nivel que ha llevado a cabo Néstor Núñez, encargado de la segunda circunscripción. De hecho, la capacidad de movilización que puso en práctica, ha marcado un precedente importante para apuntalar la victoria en las tres entidades federativas que mencionamos. Eso, entre muchas cosas más, ha permitido trazar una ruta de posicionamiento para seguir afianzando la imagen de Claudia Sheinbaum.

Por esa sencilla razón, Claudia Sheinbaum es un perfil de mucha influencia entre el electorado. La última encuesta que publicó Roy Campos, por ejemplo, confirmó qué mujeres, hombres, jóvenes y personas de la tercera edad, se han inclinado por la causa lopezobradorista. A nivel nacional, queda claro, el despliegue de activistas se ha multiplicado. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, serán importantes en el triunfo de Sheinbaum.

Eso tiene que ver con la efervescencia que, por la profundidad del proyecto, sigue provocando la 4T. Con esa identidad, entonces, las condiciones son idóneas para que el lopezobradorismo triunfe en el norte de México. Ahí, de hecho, estuvo muy de cerca Ricardo Monreal que, se sabe, es coordinador de enlace territorial y un personaje clave del engranaje. Él, como sabemos, tiene la experiencia y la habilidad para movilizar a grandes sectores de la población civil. En ese mismo tenor, desde luego, hay que destacar el quehacer de Néstor Núñez, encargado de la planeación y logística de la segunda circunscripción.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el país se pintará de guinda, incluyendo el norte. En ese sentido, Claudia Sheinbaum ganará en las 32 entidades federativas, añadiendo a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, luego de atestiguar el éxito de su gira.