Mucho se ha especulado acerca de la decisión que tomará el CEN de Morena para el próximo viernes. Se sabe que, ya con los resultados procesados y cotejados por dos casas encuestadoras espejo, la dirección del partido tiene en sus manos las ponderaciones. De hecho, tenemos un poco más de claridad del porqué Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pausó la designación en un marco que, para el anuncio, estaba todo preparado.

Fueron, ni más ni menos, dos aspectos claves los que necesitaron una operación política muy minuciosa a fin de no tener ningún rompimiento que pusiera en riesgo la ventaja en la mayoría de las entidades federativas. Al parecer, no ha cicatrizado la herida que provocó la salida de Mejía, en Coahuila. De hecho, no solamente se puso en juego el resultado, sino la votación final que, al fin de cuentas, sí dividió a la militancia de la izquierda. Incluso, el propio Mario Delgado ha dicho -en reiteradas ocasiones- que no se repetirá ese escenario.

En ese contexto, prefirió meterle una pausa estratégica porque se trata, justo en este momento, de esperar el resolutivo que habrá hoy, cuando el tribunal de un giro a la impugnación que realizó Movimiento Ciudadano para revocar la decisión que tomó el Consejo Electoral del INE sobre la paridad de género. Y después de tener conocimiento del anteproyecto que presentó el magistrado, Felipe de la Mata, se espera que la mayoría respalde la propuesta y, con ello, se sacuda el tablero para mover las piezas del ajedrez, pues, políticamente hablando, significa una oportunidad para que la democracia siente un precedente importante.

Lo dijimos en este espacio de opinión: no se trata, en muchos casos, de un tema en materia de igualdad de género. Es verdad, habrá un equilibrio en la toma de decisiones, sin embargo, una vez que se revoque el acuerdo del INE, Morena no estará obligado a postular a cinco mujeres y cuatro hombres . Caso contrario, el escenario puede invertirse con cinco hombres y cuatro mujeres., en el caso de que decidan postular un abanderado en Yucatán, su tema, a comparación de los ocho restantes, es completamente distinto, dado que su marco constitucional interno es muy claro en esa perspectiva.

Y una vez que se revoque el acuerdo del INE , las designaciones, con todas las condiciones dadas, quedarían de la siguiente manera. Para las mujeres, de acuerdo con metodologías de gran confianza, serán Morelos, Veracruz, Guanajuato y Jalisco. Y, para los hombres, se abrió la puerta en Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, o sea, de las 9 que estarán en juego, sí habrá un equilibrio con el punto que resolverá el tribunal hoy a medio día.

Eso significa que, el próximo viernes, serán ungidos como coordinadores de los comités de la defensa del voto, Javier May, para Tabasco, al igual que Alejando Armenta, que tiene en su poder un margen de distancia importante del segundo lugar en Puebla. De igual forma, Eduardo Ramírez, coordinador de los senadores de Morena, será nombrado candidato oficial de Morena en Chiapas.

A propósito, al filo de las 10 de la mañana, estará Mario Delgado con el grupo parlamentario de Morena, en el Senado de la República. De entrada, hay una lectura muy profunda en la antesala de que el Tribunal Electoral decida -a medio día- resolver el proyecto. Dadas las circunstancias, el presidente nacional del partido guinda tiene muy claro que, hoy mismo, el poder judicial aprobará el asunto de Felipe de la Mora. Está cantado.

Con ello, se reducirá el número de mujeres en las entidades y, con las reglas de participación ajustadas, en el mosaico electoral estarán -considerando la competitividad- los perfiles con mayor capacidad de convocatoria y trabajo de base. De hecho, ha trascendido que, para evitar fracturas, abrirán el abanico para ofrecer puestos de elección popular, algo similar al cónclave que tuvo el presidente en una cena privada con las cuatro corcholatas.