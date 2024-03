Dos arranques de campaña, dos visiones diametralmente opuestas de país, un éxito y un fracaso. Contrastar los dos eventos inaugurales de la doctora Claudia Sheinbaum y de la (presunta) ingeniera Xóchitl Gálvez es como comparar perlas con excremento, en ese orden. Una arranca con toda la ventaja y a tambor batiente. La otra se estanca, presa de sus propios e ineludibles fracasos.

Claudia llenó el Zócalo, en un acto inédito durante el último cuarto de siglo, sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador, presentando 100 proyectos para la “continuidad con cambio”, el “segundo piso de la cuarta transformación”, escoja usted su eufemismo favorito. Educación, salud, tiempo de mujeres, infraestructura, tecnología, soberanía. “Pick your poison”, para que nos entiendan los que aplaudieron la gracejada del “Wok de Tok”.

Xóchtl, por su parte, comenzó su campaña entre tinieblas, con veladoras que nos recuerdan a las procesiones ultraderechistas del siniestro rally “Unite the right” en donde se juntaron los extremistas que apoyaron a Donald Trump en el 2017. Posteriormente, un extraño, aberrante incluso, evento en Guanajuato en donde Gálvez firmó un pacto con sangre. ¿No tiene palabra Xóchitl? ¿Apela a las artes oscuras? ¿Quién la asesora o aconseja para hacer esas barbaridades? Seguramente no son los presidentes de los tres partidos políticos que la postulan, ya que tienen meses brillando por su ausencia, desde que obtuvieron su plurinominal y su escaño en el Senado que les asegura impunidad durante el próximo sexenio.

Bien podríamos ahorrarnos los próximos tres meses de campaña de una elección que ya está definida (del tercer candidato, el (ex) priísta Máynez no hablamos porque no está en la contienda), pero en fin. Así son las cosas en las democracias “liberales”.