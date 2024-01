Si bien el nombre de Samuel García era bastante fuerte para contender por la presidencia de México, era un político que iba a llegar a la par de Xóchitl Gálvez, pero teniendo la bandera de Movimiento Ciudadano , hoy eso quedó en el olvido, el nuevo perfil del MC Jorge Álvarez Máynez no levanta y no tiene el mismo impacto que tuvo el gobernador de Nuevo León.

Samuel García en su momento de destape y durante los diez días de precampaña, hizo vibrar miles de corazones en el país, ya que el movimiento fosfo fosfo de su esposa la influencer Mariana Rodríguez, volvió a sentirse en muchos lugares, pero dada las condiciones del gober, tuvo que retornar a su puesto.

Ahora, Álvarez Máynez no tiene la misma chispa que García, por lo tanto, el movimiento naranja no logrará levantar la empatía de la gente, Dante Delgado aún con su baile de chavorruco no mueve masas como sí lo hizo la pareja García Rodríguez.

Se sabe que, bajar a Claudia Sheinbaum como la candidata principal para ocupar la silla presidencial es casi imposible, ya que a Xóchitl Gálvez aún con los tres partidos que la respaldan, no le alcanza para desbancar a la morenista, y menos lo hará Máynez.

Para los próximos comicios electorales, Sheinbaum Pardo tiene un 70% asegurado ser la primera mujer presidenta de México, algo histórico para nuestro país, pues la ventaja entre ambas mujeres que están en la lista, es muy amplia.

Es claro que Claudia será la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, y con esto, se hará realidad el segundo piso de la 4T, pero realmente, la crisis del país seguirá cada vez peor, con Morena en el poder y Sheinbaum al frente, no se ofrece un cambio verdadero, solo mentiras como hasta ahora, muy distinto sería con Marcelo Ebrard al frente., por algo no se dio.

A México le esperan seis años más de crisis, mientras AMLO siga en el ruedo político tendrá el poder de mover masas, pero una vez fuera del círculo, nada más será recuerdo, por lo que para cuando Claudia deje el poder, nuevamente el PAN o el PRI tomarán las riendas del país, a Obrador le pasará lo que al perredista Cuauhtémoc Cárdenas, quedará sin poder político que haga la diferencia en el país.

¿Por qué digo que cuando Claudia deje el poder? ¡Es claro! Morena tiene la mayor posibilidad de ganar este dos de junio que serán las votaciones, Xóchitl Gálvez no podrá contra toda la maquinaria del gobierno actual.

Aunque Jorge Álvarez Máynez declinara a favor de Gálvez, aún así, no se gana, Morena tiene todo para ganar en las próximas elecciones presidenciales, no por Claudia, si no por Andrés Manuel y el partido, quienes aún mueven a muchas personas en el país, debido a los programas sociales , ya que es ahí dónde las personas de escasos recursos tienden a doblegarse.

